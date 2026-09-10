Ezt az 5 csillagjegyet csak egyszer lehet átverni: utána a kapcsolatnak örökre vége

Egy barátság vagy más fontos kapcsolat lezárása nekik sem könnyű, de az alábbi 5 csillagjegy pontosan tudja, hogy vannak helyzetek, amikor erre szükség van. Inkább vállalják a fájdalmas búcsút, mint hogy még egyszer átverjék őket.

Vannak csillagjegyek, akiket csak egyszer lehet átverni

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Csillagjegyek, akiket csak egyszer lehet átverni:

Kos

A Kos nem az a típus, aki sokáig kerülgeti a problémákat. Ha valaki becsapja vagy elárulja a bizalmát, azzal nagyon gyorsan lezárja a kapcsolatot. Második esélyt is ritkán ad, harmadikról vagy negyedikről pedig szó sem lehet. Különösen akkor igaz ez, ha nemcsak őt, hanem valamelyik szerettét is bántják. Ilyenkor nem kíváncsi a magyarázkodásra sem.

Bika

A Bika sokáig mérlegel, mielőtt véget vetne egy barátságnak, alaposan átgondolja, valóban nincs-e más megoldás. Ha azonban egyszer meghozta a döntést, nehéz visszafordítani. Nem véletlenül tartják az egyik legmakacsabb csillagjegynek: akit egyszer kitesz az életéből, annak kevés esélye van a visszatérésre. A nagy jeleneteket ugyanakkor inkább kerüli: egyszerűen megszakítja a kapcsolatot, eltűnik a másik életéből, és a közösségi oldalakon is letiltja. Ha egyszer becsapták, nem érzi úgy, hogy emiatt neki kellene rosszul éreznie magát.

Oroszlán

Az Oroszlán szeret előre haladni, és úgy gondolja, ehhez időnként pár embert is maga mögött kell hagynia. Ha valaki korábban már átverte, nem szívesen kockáztat azzal, hogy továbbra is közel tartsa magához. Nála inkább az jelenthet problémát, hogy túl gyorsan hoz döntéseket. Előfordulhat, hogy olyan kapcsolatokat is lezár, amelyeket még meg lehetett volna menteni. Érdemes vigyáznia, nehogy olyan hidakat égessen fel maga mögött, amelyekre később még szüksége lehet.

Skorpió

A Skorpiónak nincs hatalmas baráti köre, és ez tudatos döntés. Olyan embereket tart maga mellett, akikben valóban megbízik. Éppen ezért, ha valakit kizár az életéből, annak komoly oka van. Ha egyszer elárulják, nem gondolkodik, lezárja a kapcsolatot. Valószínűleg sajnálja, hogy idáig jutottak, de újabb lehetőséget már nem akar adni arra, hogy ugyanaz az ember ismét becsapja. Minél nagyobb volt a bizalom, annál fájdalmasabb számára az árulás.

Vízöntő

A társaságkedvelő Vízöntőt általában sok ember veszi körül, így ha valaki visszaél a bizalmával, nem érzi úgy, hogy mindenáron ragaszkodnia kell hozzá. Tudja, hogy van elég barátja, akikre számíthat. Nem látja értelmét annak, hogy olyan embert tartson közel magához, akiről már kiderült, hogy nem az ő érdekeit tartja szem előtt. A Vízöntő hűséges és elfogadó barát, ezért ugyanezt várja el másoktól is.