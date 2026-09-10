Válik a magyar szépségkirálynő és olimpiai bajnok férje: 17 év után ért véget Dammak Jázmin házassága

Dammak Jázmin és Hosnyánszky Norbert mindig nagyon óvták magánéletüket, sok mindent nem lehetett tudni róluk, ezért sokakat meglepett a válás híre. A szépségkirálynő és a sportoló 2009-ben találkozott, kapcsolatuk pedig hamar komolyra fordult. Első gyermekük, Zalán 2013-ban született, négy évvel később pedig megérkezett kislányuk, Szonja. Időközben össze is házasodtak, a családi életükről azonban alig osztottak meg valamit.

Dammak Jázmin válik férfjétől, Hosnyánszky Norberttől

Forrás: instagram.com/dammakjazmin

Dammak Jázmin jelentette be, hogy véget ért a házasságuk

Az egykori szépségkirálynő az elmúlt években gyermekei nevelése mellett fotósként és hangtálterapeutaként dolgozott. Most a közösségi oldalán tudatta követőivel, hogy férjével közösen arra jutottak, külön utakon folytatják. Bejegyzésében arról is írt, hogy a köztük lévő fontos kötelék megmarad. Szülőként és barátként továbbra is szeretettel és egymást támogatva szeretnének jelen lenni a másik életében. Mindkettőjük számára gyermekeik érdeke az első. A válás részleteiről nem szeretnének beszélni.

Ezeket olvastad már?