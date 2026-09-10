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szakítás

Válik a magyar szépségkirálynő és olimpiai bajnok férje: 17 év után ért véget Dammak Jázmin házassága

szakítás válás Dammak Jázmin Hosnyánszky Norbert
Life.hu
2026.09.10.
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Véget ért Dammak Jázmin és Hosnyánszky Norbert házassága. Az egykori szépségkirálynő és az olimpiai bajnok vízilabdázó közel két évtizedes kapcsolat és két közös gyermek után úgy döntött, külön folytatja az életét.

Dammak Jázmin és Hosnyánszky Norbert mindig nagyon óvták magánéletüket, sok mindent nem lehetett tudni róluk, ezért sokakat meglepett a válás híre. A szépségkirálynő és a sportoló 2009-ben találkozott, kapcsolatuk pedig hamar komolyra fordult. Első gyermekük, Zalán 2013-ban született, négy évvel később pedig megérkezett kislányuk, Szonja. Időközben össze is házasodtak, a családi életükről azonban alig osztottak meg valamit.

Dammak Jázmin válik férfjétől, Hosnyánszky Norberttől
Dammak Jázmin válik férfjétől, Hosnyánszky Norberttől
Forrás: instagram.com/dammakjazmin

Dammak Jázmin jelentette be, hogy véget ért a házasságuk

Az egykori szépségkirálynő az elmúlt években gyermekei nevelése mellett fotósként és hangtálterapeutaként dolgozott. Most a közösségi oldalán tudatta követőivel, hogy férjével közösen arra jutottak, külön utakon folytatják. Bejegyzésében arról is írt, hogy a köztük lévő fontos kötelék megmarad. Szülőként és barátként továbbra is szeretettel és egymást támogatva szeretnének jelen lenni a másik életében. Mindkettőjük számára gyermekeik érdeke az első. A válás részleteiről nem szeretnének beszélni.

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