Sisi nem akarta, hogy így lássa a világ – 30 éves kora után már menekült a kamerák elől: így nézne ki ma

Darazsderék, földig érő haj, hibátlan arcvonások – Sisi királyné szépségét már életében legendák övezték. A festményeken szinte földöntúli szépségként jelenik meg, miközben a valóságban Erzsébet egyre nehezebben viselte a bécsi udvart, állandóan úton volt, és mindent megtett azért, hogy az utókor csak fiatalnak láthassa. Erzsébet magyar királyné 1898. szeptember 10-én, Genfben halt meg, tragikus halálának évfordulóján pedig felidézzük különös életének néhány olyan részletét, amely még ma is képes meglepetést okozni.

Sisi szépsége legendás vol.

Forrás: Getty Images

Sisi élete jóval különösebb és sötétebb volt annál, mint amit a róla szóló romantikus történetek sugallnak.

A legendás szépség megőrzése idővel egyre fontosabb szerepet kapott Erzsébet királyné életében.

Az udvari kötöttségek helyett Sisi a szabadságot, az utazást és a korabeli elvárásokkal dacoló életet választotta.

Halálának szeptember 10-i évfordulóján felidézzük Sisi életének legmeglepőbb részleteit és a tragédiához vezető utolsó napot.

Sisi szépségének komoly ára volt

A 172 centiméter magas császárné testsúlya élete során nagyjából 43–50 kilogramm között mozgott, derekát pedig mindössze 40–50 centiméteresre szorította. Szépség- és testedzésrutinja rengeteg időt emésztett fel, és szigorú edzései sem kímélték: gyaloglás közben olyan tempót diktált, hogy szolgálólányait olykor már hintóval kellett összeszedni, mert nem bírták tartani vele a lépést.

A lovaglásban is kiemelkedett, korának egyik legjobb női lovasaként tartották számon.

A tengerért szintén rajongott, még viharos időben is hajóra szállt, 51 évesen pedig egy apró horgonyt tetováltatott a vállára

– meglehetősen szokatlan döntés volt ez egy 19. századi császárnétól. Ez is elárulja, hogy Sisi igazán modern császárné volt, ha ma élne, testedzéseit és szépségpraktikáit valószínűleg megosztaná a közösségi médiában is.

Ilyen lenne Sisi, ha ma élne.

Forrás: AI/ChatGPT

A festményeken örökké fiatal maradt

Harmincas éveitől Sisi egyre jobban félt attól, hogy elveszíti fiatalságát. Többé nem engedte, hogy fényképezzék, később pedig festményhez sem ült modellt. Utolsó fényképe 30 éves korában, utolsó festett portréja pedig körülbelül 40 évesen készült.