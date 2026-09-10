Óraátállítás: újabb döntés született, de októberben még vissza kell állítani a mutatót

Az óraátállítás eltörlése évek óta napirenden van az EU-ban. Az Európai Bizottság 2018-ban tett javaslatot arra, hogy szűnjön meg a tavaszi és őszi átállás, és a tagállamok térjenek át állandó időszámításra. A kezdeményezést egyebek mellett azzal indokolták, hogy az óraátállítás sok embert megvisel. A tagállamok azonban nem jutottak közös álláspontra, ezért a folyamat 2019-ben elakadt.

Óraátállítás: október 25-én hajnalban 3 óráról 2 órára kell visszaállítani a mutatókat

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Lengyelország újra elővette az óraátállítás ügyét

A kérdés 2025-ben, Lengyelország uniós tanácsi elnöksége idején került ismét asztalra. A lengyelek azt javasolták, hogy az egész Európai Unióban próbálják ki két évig az állandó nyári időszámítást. A tagállamok végül nem vágtak bele, úgy ítélték, nincs elég adat a kezükben a kísérlethez. Az Európai Bizottság ezért 2026 februárjában új vizsgálatot indított, amely tíz különböző lehetőséget elemez az óraátállítás jövőjével kapcsolatban - írja a Blikk. Az eredmények várhatóan 2026 végére lesznek meg. Ez azonban önmagában még nem jelenti az óraátállítás eltörlését: a tanulmány elsősorban a tagállamok közötti további egyeztetésekhez adhat alapot.

Ezért olyan nehéz eltörölni az óraátállítást

Elsőre egyszerű döntésnek tűnhet az óraátállítás eltörlése, uniós szinten a helyzet azonban jóval bonyolultabb. A tagállamok maguk dönthetnek arról, melyik időzónát alkalmazzák, így megfelelő egyeztetés nélkül akár szomszédos országok között is új időeltérések alakulhatnának ki. Ez problémát okozhatna a nemzetközi közlekedésben és kereskedelemben, valamint az egységes uniós piac működésében is.

Az Európai Bizottság ezért nemcsak azt vizsgálja, mi történne állandó nyári vagy téli időszámítás esetén, hanem a különböző megoldások gazdasági, energiafogyasztási és közegészségügyi következményeit is. A kutatás arra is kitér, hogyan változtatná meg az emberek mindennapjait az óraátállítás megszüntetése.

Már 2031-ig elkészült az óraátállítás menetrendje

Az Európai Bizottság közben a 2027 és 2031 közötti évekre is elkészítette az óraátállítás naptárát, de ha nem születik újabb döntés, továbbra is évente kétszer kell majd átállítani az órákat, tavasszal és ősszel. Ettől azonban nem biztos, hogy nem lesz változás, ha a tagállamok közös álláspontra jutnak, a jelenlegi szabályokat megváltoztathatják.