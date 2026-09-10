Nagyot fordul az időjárás: szinte az egész országra figyelmeztetést adtak ki

A hidegfront szerda este érte el Magyarországot, ennek köszönhetően többfelé eső és zápor alakult ki. A változákony időjárás csütörtökön is kitart.

Időjárás: csaknem az egész országra figyelmeztetést adtak ki zivatarok és jégeső miatt

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Időjárás: zivatar és jégeső is jöhet csütörtökön

Napközben a felhők mögül több órára kisüthet a nap, de helyenként továbbra is előfordulhat eső és zápor. Estétől aztán nyugat felől ismét egyre nagyobb területen nő a csapadék kialakulásának esélye.

Az északnyugati, nyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, zivatarok környezetében pedig viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul.

A HungaroMet zivatarveszély miatt csaknem az egész országra figyelmeztetést adott ki. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, de egy-egy zivatarhoz erős széllökés és jégeső is társulhat.

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