Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 10., csütörtök Hunor, Nikolett

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
recept

Gumicukor házilag: 3 hozzávalóból észül a gyerekek kedvence - RECEPT

recept gumicukor zselatin
Life.hu
2026.09.10.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Ha szereted a gumicukrot, nem feltétlenül kell a bolti édességek közül válogatnod. Otthon is egyszerűen elkészítheted, ráadásul mindössze három hozzávalót kell beszerezned.

Maci, szív vagy akár dinoszaurusz formájú gumicukor is készülhet attól függően, milyen szilikonformát használsz. A bolti változatok általában sok cukrot tartalmaznak, ennél a receptnél viszont mézzel vagy agávésziruppal édesítheted a cukorkákat. Ha pedig zselatin helyett agar-agart használsz, vegán változatot is készíthetsz.

Gumicukor házilag: csak 3 hozzávalóra van szükség
Gumicukor házilag: csak 3 hozzávalóra van szükség
Forrás: Life.hu / AI

Házi gumicukor 3 hozzávalóból

Hozzávalók:

  • 100 ml narancslé vagy más választott gyümölcslé, például alma-, mangó- vagy bogyósgyümölcslé
  • 2 evőkanál méz vagy agávészirup
  • 3 teáskanál zselatinpor, vegán változathoz agar-agar

Elkészítés:

1. Öntsd a gyümölcslevet egy kisebb lábasba, majd alacsony vagy közepes lángon óvatosan melegítsd fel.

2. Add hozzá a mézet vagy az agávészirupot, és keverd addig, amíg teljesen feloldódik.

3. Szórd a zselatinport a meleg gyümölcslé tetejére, majd alaposan keverd el, hogy ne maradjanak benne csomók. Ha agar-agart használsz, a keveréket 1–2 percig gyöngyözve főzd.

4. Ezután öntsd a folyadékot egyenletesen a szilikonformákba.

5. Tedd a formát legalább 1–2 órára a hűtőbe. Amikor a gumicukrok teljesen megszilárdultak, óvatosan nyomkodd ki őket a formából.

Így tárold a házi gumicukrot:

A házi gumicukor frissen a legfinomabb, de zárt dobozban 5–7 napig is eltartható a hűtőben. Arra érdemes figyelni, hogy ne érje nedvesség, mert attól ragacsossá válhat.

Még több recept a Life.hu-n: 

Szőlő, mascarpone és ropogós keksz: ez az egyszerű pohárdesszert tarol most a neten

Szezonja van a szőlőnek, így érdemes nem csak magában, hanem desszertként is fogyasztani a friss, ropogós szemeket. A közösségi médiában nagyon népszerű egy réteges pohárkrém, amihez nem kell sok minden, és percek alatt elkészul. Próbáld ki te is!

Jennifer Aniston salátájáért megőrült az internet: évekig ezt ette a színésznő - RECEPT

A Jennifer Aniston nevével elhíresült saláta egyszerű hozzávalóból készül, mégis laktató és egészséges.

Jobb, mint a bolti, és fillérekből megvan: így készül a vaj házilag mindössze 2 hozzávalóból

Nem kell különleges felszerelés vagy hosszú órákig tartó munka ahhoz, hogy friss vaj kerüljön az asztalra. A vaj házilag akár 10 perc alatt elkészülhet, ráadásul mindössze két egyszerű hozzávalóra van szükség hozzá.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu