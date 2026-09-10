Gumicukor házilag: 3 hozzávalóból észül a gyerekek kedvence - RECEPT

Maci, szív vagy akár dinoszaurusz formájú gumicukor is készülhet attól függően, milyen szilikonformát használsz. A bolti változatok általában sok cukrot tartalmaznak, ennél a receptnél viszont mézzel vagy agávésziruppal édesítheted a cukorkákat. Ha pedig zselatin helyett agar-agart használsz, vegán változatot is készíthetsz.

Gumicukor házilag: csak 3 hozzávalóra van szükség

Forrás: Life.hu / AI

Házi gumicukor 3 hozzávalóból

Hozzávalók:

100 ml narancslé vagy más választott gyümölcslé, például alma-, mangó- vagy bogyósgyümölcslé

2 evőkanál méz vagy agávészirup

3 teáskanál zselatinpor, vegán változathoz agar-agar

Elkészítés:

1. Öntsd a gyümölcslevet egy kisebb lábasba, majd alacsony vagy közepes lángon óvatosan melegítsd fel.

2. Add hozzá a mézet vagy az agávészirupot, és keverd addig, amíg teljesen feloldódik.

3. Szórd a zselatinport a meleg gyümölcslé tetejére, majd alaposan keverd el, hogy ne maradjanak benne csomók. Ha agar-agart használsz, a keveréket 1–2 percig gyöngyözve főzd.

4. Ezután öntsd a folyadékot egyenletesen a szilikonformákba.

5. Tedd a formát legalább 1–2 órára a hűtőbe. Amikor a gumicukrok teljesen megszilárdultak, óvatosan nyomkodd ki őket a formából.

Így tárold a házi gumicukrot:

A házi gumicukor frissen a legfinomabb, de zárt dobozban 5–7 napig is eltartható a hűtőben. Arra érdemes figyelni, hogy ne érje nedvesség, mert attól ragacsossá válhat.

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