Lassan mindenki ezt csinálja lefekvés előtt: tényleg ennyit számít, ha 10 percig sóban állsz?

A közösségi médiában terjedő úgynevezett „salt-stomping” szerint lefekvés előtt nagy szemű Epsom-sóba kell állni körülbelül tíz percre, és mindjárt jobban alszunk. A módszer a grounding, vagyis földelés néven ismert wellnessgyakorlatokból merít, és hívei szerint egyfajta esti levezető rituálé, ami segíthet megnyugodni.
Bizarr lefekvés előtti rituálé – tényleg hatásos?
- A virális trend szerint lefekvés előtt körülbelül 10 percig kell mezítláb sóban állni.
- Hívei szerint a módszer segít ellazulni, és a fáradt lábaknak is kellemes.
- Egyes közösségimédia-felhasználók a kortizolszint csökkenését és a jobb alvást is a módszernek tulajdonítják.
- Tudományos bizonyíték jelenleg nincs arra, hogy a sóban állás csökkenti a kortizolt vagy javítja a keringést.
- Az Epsom-sóban lévő magnézium bőrön keresztüli, jelentős felszívódására sincs meggyőző bizonyíték.
Miért állnak egyáltalán sóban?
A trend lényege meglehetősen egyszerű: egy tálba vagy más alkalmas felületre durva szemű Epsom-sót szórnak, majd mezítláb beleállnak, miközben elvégzik az esti rutinjukat. Van, aki közben arcápolással foglalkozik, más egyszerűen csak néhány percig pihen.
A módszer egyik népszerűsítője azt állítja, hogy a sós rituálé segített neki az elhalt hámsejtek eltávolításában, valamint a duzzadt és fáradt lábak kellemetlenségeinek enyhítésében. Szerinte a gyakorlat mentálisan is megnyugtató, és segít ráhangolódni az alvásra.
A kortizolra gyakorolt hatás már kérdéses
A közösségi médiában ennél jóval nagyobb ígéretek is megjelentek. Egyesek szerint a sóban álldogálás csökkentheti a stresszhormonként ismert kortizol szintjét, növelheti a szerotonint, sőt a vérkeringést is javíthatja. Erre azonban jelenleg nincs megfelelő tudományos bizonyíték. Katie Parobek, a londoni The Well egészség- és wellnessklinika alapítója szerint az Epsom-só egyik fő összetevője, a magnézium sem valószínű, hogy jelentős mennyiségben felszívódik a talp bőrén keresztül.
A bőr ugyanis hatékony védőréteg, a talpon pedig különösen vastag. A magnézium idegrendszerre és alvásra gyakorolt ismert hatásai elsősorban étrendi bevitelhez vagy szájon át szedett kiegészítőkhöz kapcsolódnak, nem a bőrön keresztüli alkalmazáshoz.
Ettől még lehet kellemes az esti rituálé
Attól, hogy a nagy egészségügyi ígéretekre nincs bizonyíték, maga a szokás még lehet kellemes. Az esti lelassulás, a telefon félretétele és az, hogy valaki néhány percet tudatosan pihenéssel tölt, valóban segíthet az elalvás előtti ráhangolódásban.
Vagyis nem feltétlenül a só a „csodaszer”. Lehet, hogy egyszerűen az számít, hogy az ember tíz percig megáll, elengedi a napi pörgést, és kialakít egy nyugodt esti rutint.
A „salt-stomping” mindenesetre máris meghódította a közösségi médiát – és jól mutatja, hogy a wellnessvilágban néha a legegyszerűbb, legfurcsább ötletek válnak egyik napról a másikra virálissá.
Az alábbi cikkeink is érdekelhetnek: