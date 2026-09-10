Lassan mindenki ezt csinálja lefekvés előtt: tényleg ennyit számít, ha 10 percig sóban állsz?

A közösségi médiában terjedő úgynevezett „salt-stomping” szerint lefekvés előtt nagy szemű Epsom-sóba kell állni körülbelül tíz percre, és mindjárt jobban alszunk. A módszer a grounding, vagyis földelés néven ismert wellnessgyakorlatokból merít, és hívei szerint egyfajta esti levezető rituálé, ami segíthet megnyugodni.

Bizarr lefekvés előtti rituálé: 10 perc „ácsorgás” sóban.

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Bizarr lefekvés előtti rituálé – tényleg hatásos? A virális trend szerint lefekvés előtt körülbelül 10 percig kell mezítláb sóban állni.

Hívei szerint a módszer segít ellazulni, és a fáradt lábaknak is kellemes.

Egyes közösségimédia-felhasználók a kortizolszint csökkenését és a jobb alvást is a módszernek tulajdonítják.

Tudományos bizonyíték jelenleg nincs arra, hogy a sóban állás csökkenti a kortizolt vagy javítja a keringést.

Az Epsom-sóban lévő magnézium bőrön keresztüli, jelentős felszívódására sincs meggyőző bizonyíték.

Miért állnak egyáltalán sóban?

A trend lényege meglehetősen egyszerű: egy tálba vagy más alkalmas felületre durva szemű Epsom-sót szórnak, majd mezítláb beleállnak, miközben elvégzik az esti rutinjukat. Van, aki közben arcápolással foglalkozik, más egyszerűen csak néhány percig pihen.

A módszer egyik népszerűsítője azt állítja, hogy a sós rituálé segített neki az elhalt hámsejtek eltávolításában, valamint a duzzadt és fáradt lábak kellemetlenségeinek enyhítésében. Szerinte a gyakorlat mentálisan is megnyugtató, és segít ráhangolódni az alvásra.

A kortizolra gyakorolt hatás már kérdéses

A közösségi médiában ennél jóval nagyobb ígéretek is megjelentek. Egyesek szerint a sóban álldogálás csökkentheti a stresszhormonként ismert kortizol szintjét, növelheti a szerotonint, sőt a vérkeringést is javíthatja. Erre azonban jelenleg nincs megfelelő tudományos bizonyíték. Katie Parobek, a londoni The Well egészség- és wellnessklinika alapítója szerint az Epsom-só egyik fő összetevője, a magnézium sem valószínű, hogy jelentős mennyiségben felszívódik a talp bőrén keresztül.

A bőr ugyanis hatékony védőréteg, a talpon pedig különösen vastag. A magnézium idegrendszerre és alvásra gyakorolt ismert hatásai elsősorban étrendi bevitelhez vagy szájon át szedett kiegészítőkhöz kapcsolódnak, nem a bőrön keresztüli alkalmazáshoz.