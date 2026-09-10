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módszer

Lassan mindenki ezt csinálja lefekvés előtt: tényleg ennyit számít, ha 10 percig sóban állsz?

módszer alvás lefekvés előtt közösségi média
Life.hu
2026.09.10.
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Elég furcsán hangzik, mégis egyre többen próbálják ki: lefekvés előtt egyszerűen sóba állnak mezítláb, és állítólag már néhány perc is elég ahhoz, hogy könnyebben ellazuljanak. A virális módszer hívei szerint nemcsak a stresszt csökkenti, hanem az alvást és a közérzetet is javíthatja. De vajon tényleg van ennek bármi alapja?

A közösségi médiában terjedő úgynevezett „salt-stomping” szerint lefekvés előtt nagy szemű Epsom-sóba kell állni körülbelül tíz percre, és mindjárt jobban alszunk. A módszer a grounding, vagyis földelés néven ismert wellnessgyakorlatokból merít, és hívei szerint egyfajta esti levezető rituálé, ami segíthet megnyugodni.

lefekvés előtti rituálé
Bizarr lefekvés előtti rituálé: 10 perc „ácsorgás” sóban. 
Forrás: 123rf

Bizarr lefekvés előtti rituálé – tényleg hatásos? 

  • A virális trend szerint lefekvés előtt körülbelül 10 percig kell mezítláb sóban állni.
  • Hívei szerint a módszer segít ellazulni, és a fáradt lábaknak is kellemes.
  • Egyes közösségimédia-felhasználók a kortizolszint csökkenését és a jobb alvást is a módszernek tulajdonítják.
  • Tudományos bizonyíték jelenleg nincs arra, hogy a sóban állás csökkenti a kortizolt vagy javítja a keringést.
  • Az Epsom-sóban lévő magnézium bőrön keresztüli, jelentős felszívódására sincs meggyőző bizonyíték.

Miért állnak egyáltalán sóban?

A trend lényege meglehetősen egyszerű: egy tálba vagy más alkalmas felületre durva szemű Epsom-sót szórnak, majd mezítláb beleállnak, miközben elvégzik az esti rutinjukat. Van, aki közben arcápolással foglalkozik, más egyszerűen csak néhány percig pihen.

A módszer egyik népszerűsítője azt állítja, hogy a sós rituálé segített neki az elhalt hámsejtek eltávolításában, valamint a duzzadt és fáradt lábak kellemetlenségeinek enyhítésében. Szerinte a gyakorlat mentálisan is megnyugtató, és segít ráhangolódni az alvásra.

A kortizolra gyakorolt hatás már kérdéses

A közösségi médiában ennél jóval nagyobb ígéretek is megjelentek. Egyesek szerint a sóban álldogálás csökkentheti a stresszhormonként ismert kortizol szintjét, növelheti a szerotonint, sőt a vérkeringést is javíthatja. Erre azonban jelenleg nincs megfelelő tudományos bizonyíték. Katie Parobek, a londoni The Well egészség- és wellnessklinika alapítója szerint az Epsom-só egyik fő összetevője, a magnézium sem valószínű, hogy jelentős mennyiségben felszívódik a talp bőrén keresztül.

A bőr ugyanis hatékony védőréteg, a talpon pedig különösen vastag. A magnézium idegrendszerre és alvásra gyakorolt ismert hatásai elsősorban étrendi bevitelhez vagy szájon át szedett kiegészítőkhöz kapcsolódnak, nem a bőrön keresztüli alkalmazáshoz.

Ettől még lehet kellemes az esti rituálé

Attól, hogy a nagy egészségügyi ígéretekre nincs bizonyíték, maga a szokás még lehet kellemes. Az esti lelassulás, a telefon félretétele és az, hogy valaki néhány percet tudatosan pihenéssel tölt, valóban segíthet az elalvás előtti ráhangolódásban.

Vagyis nem feltétlenül a só a „csodaszer”. Lehet, hogy egyszerűen az számít, hogy az ember tíz percig megáll, elengedi a napi pörgést, és kialakít egy nyugodt esti rutint.

A „salt-stomping” mindenesetre máris meghódította a közösségi médiát – és jól mutatja, hogy a wellnessvilágban néha a legegyszerűbb, legfurcsább ötletek válnak egyik napról a másikra virálissá.

@drlindseyschmidt

Have you ever seen salt stomping before?! It’s a trend I saw that everyone is suddenly doing before bed, so naturally… I wanted to check it out with you. 👀 Now, I can go over all the different forms of magnesium + which ones can be most helpful for sleep in another post. If that would help, let me know in the comments! For salt stomping, my first thought was… are we actually absorbing the magnesium from the Epsom salt through our feet? From what I understand, probably not in any meaningful amount—especially when it’s dry. Even with soaking, evidence for significant magnesium absorption through the skin is limited. BUT there may be another reason it feels so good before bed… Think sensory grounding. ✨ The texture gives all those sensory receptors in our feet physical input ✨ Slow, rhythmic stomping adds proprioceptive input, helping us feel more connected to our body ✨ It brings our attention out of our busy mind and into physical sensation ✨ Repetitive movement + slow breathing can become a little “we’re winding down now” cue for the nervous system So, it may not be about absorbing the salt at all. It could simply be a body-first wind-down ritual. What I personally do instead? I apply my Magnesium Melt to my feet + neck before bed, and sometimes my low back when needed. I’m hydrating and massaging the area while using deep-sea magnesium chloride… without the hassle of salt stomping. (Educational and informational)

♬ original sound - Dr. Lindsey

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