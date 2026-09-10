Mindenki Györgyre figyel, de a kisebbeknek is becsengettek: Lajos és Sarolta elitiskolája milliókba kerül

Miközben most leginkább arról szólnak a hírek, hogy György herceg búcsút intett korábbi iskolájának, két fiatalabb testvérének is becsengettek. Lajos herceg és Sarolta hercegnő szeptember 9-én tért vissza a Berkshire-ben található Lambrook Schoolba, ahol 2022 óta tanulnak.

Lajos herceg és Sarolta hercegnő nyáron.

Forrás: Cover Images via ZUMA Press/Northfoto

Lajos herceg és Sarolta hercegnő számára is véget ért a nyári szünet, szeptember 9-én visszatértek az iskolapadba.

A két fiatalabb királyi testvér idén már György herceg nélkül kezdte meg az új tanévet.

A Lambrook School nem mindennapi lehetőségeket kínál diákjainak, a sportoktól egészen a filmes és főzőkurzusokig.

Katalin hercegné és Vilmos herceg komoly összeget fizet azért, hogy gyermekeik ebben az elit intézményben tanulhassanak.

Lajos herceg és Sarolta hercegnő is visszatért a Lambrook Schoolba

A 8 éves Lajos és a 11 éves Sarolta továbbra is a Lambrook School diákjai, ám az idei tanév már egészen más számukra: bátyjuk nincs velük. György herceg ugyanis az Eton College-ban kezdte meg tanulmányait, ahová szeptember 8-án Katalin hercegné és Vilmos herceg kísérte el.

A 13 éves trónörökös az első napján sötét blézert, kék inget, fekete nadrágot és sötétkék nyakkendőt viselt, az iskola vezetői pedig személyesen fogadták a családot. Amikor megkérdezték tőle, hogyan érzi magát az első nap előtt, mindössze ennyit válaszolt:

Készen állok.

Míg György számára tehát teljesen új fejezet kezdődött, két testvére a már jól ismert Lambrookba térhetett vissza.

Nem olcsó mulatság Lajos herceg taníttatása

A Lambrook School tandíja még királyi mércével nézve is figyelemre méltó összeg.

Katalin hercegné és Vilmos herceg Sarolta oktatásáért trimeszterenként 11 176 fontot (körülbelül 4,5 millió forint), Lajos után pedig 10 270 fontot (körülbelül 4,2 millió forint) fizetnek.

Az intézmény bentlakásos iskola is egyben, Sarolta és Lajos azonban napközis diákként járnak ide. A vidéki környezetben, mintegy 52 hektáron elterülő iskola felszereltsége jócskán túlmutat azon, amit egy átlagos tanintézménytől várnánk.

A diákok rendelkezésére áll többek között fedett úszómedence és kilenclyukú golfpálya, de lovagolhatnak, vívhatnak, pólózhatnak és még a búvárkodást is kipróbálhatják. Az iskola területén méhkaptárak és csirkék is vannak, a tanulók pedig főzőleckéken, valamint filmes és animációs kurzusokon is részt vehetnek.