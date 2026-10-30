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A Merkúr és a Vénusz hátráló mozgása kavarja fel két csillagjegy szerelmi életét − Te közéjük tartozol?

kapcsolat vénusz retrográd mozgás csillagjegy merkúr
Angyal Léna
2026.10.30.
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Az asztrológia szerint a retrográd időszakokban érdemes felülvizsgálni a kapcsolatainkat, a döntéseinket és a céljainkat. Hogy az életnek mely területén fejtik ki hatásukat az érintett bolygók, függ attól, hogy melyik jegyben hátrálnak.

Különleges asztrológiai időszak kezdődött el és csak november közepén ér véget.  A Vénusz és a Merkúr egyaránt retrográd mozgásban van, ami a szerelmi kapcsolatokat, a kommunikációt és a pénzügyi döntéseket is hátráltathatja. Két csillagjegy nagy változásokon mehet keresztül most. 

A Vénusz és a Merkúr is retrográd mozgást végez.
A Vénusz és a Merkúr is retrográd mozgást végez.
Forrás: 123.rf.com

A Vénusz és a Merkúr retrográd mozgása november közepén ér véget

A Vénusz október 3-án kezdett retrográd mozgást a Skorpióban, majd október 25-én visszalépett a Mérleg jegyébe. A Merkúr október 24. pedig retrográdba fordult a Skorpióban. 

Mindkét bolygó november 13-án fejezi be a hátráló mozgását. 

A Vénuszhoz a szerelem, a párkapcsolatok, az anyagiak és a személyes értékek témáját társítják. A Skorpióban töltött időszakban előtérbe kerülhetnek a mélyebb érzelmek, a bizalom és a sebezhetőség kérdései, a Mérlegbe való visszatérés pedig arra irányíthatja a figyelmet, mennyire kölcsönösek a kapcsolataink. A Merkúr retrográd mozgását az asztrológusok a félreértésekkel, a korábbi beszélgetések felidézésével és a lezáratlan ügyek újbóli előkerülésével hozzák összefüggésbe.

Két csillagjegy életében különösen fontos változások jöhetnek

A Skorpió és a Mérleg számára különösen jelentős lehet ez az időszak, hiszen a Vénusz mindkét jegyben megfordul a retrográd ciklus alatt. A Skorpióknak saját érzéseikkel és a bizalom kérdésével kell őszintébben szembenézniük, míg a Mérlegek számára az válhat fontossá, hogy ne mások igényeit helyezzék mindig a saját vágyaik elé.

A Skorpió hajlamos lehet arra, hogy a magánéletét szigorúan elzárja mások elől. Most azonban felismerheti, hogy a túlzott titkolózás falat emelhet közé és azok közé, akik valóban közel szeretnének kerülni hozzá. A Mérlegnek ezzel szemben azt kell átgondolnia, hogy a béke kedvéért nem alkalmazkodik-e túlságosan a környezetéhez. A valódi harmónia ugyanis nem azt jelenti, hogy mindig mások kívánságai teljesülnek.

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