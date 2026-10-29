Nem csak a feledékenység jelezheti az Alzheimer-kórt: ezekre az apró változásokra is érdemes figyelni

Néha-néha keresi a szavakat vagy egy elfelejt egy-egy nevet? Ez önmagában még nem ad okot az aggodalomra. Ha azonban a változások ismétlődnek, erősödnek és megnehezítik a korábban gond nélkül végzett hétköznapi tevékenységeket, akkor nem szabad figyelmen kívül hagyni azokat, mert akár az Alzheimer-kór első, rejtett tünetei is lehetnek, különösen akkor, ha egy korábban magabiztos, egyedül is boldoguló családtag viselkedésében veszünk észre tartós változást.

Az Alzheimer-kór nem csak a feledékenységben nyilvánulhat meg.

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6 jel, ami Alzheimer-kórra figyelmeztethet

1. Egyre nehezebben találja a megfelelő szavakat

Mindannyiunkkal előfordul, hogy beszéd közben hirtelen nem jut eszünkbe egy név vagy egy kifejezés. Az azonban már figyelmet érdemelhet, ha valaki rendszeresen elakad a mondandójában, gyakran helytelenül használ szavakat vagy nehezen tudja érthetően megfogalmazni a gondolatait.

A nyelvi nehézségek a memóriazavar előtt is feltűnhetnek. A családtagok eleinte talán csak annyit vesznek észre, hogy az illető gyakrabban keresi a szavakat, vagy nehezebben követhető, amit mond. Ha ez a változás egyre gyakoribbá válik, érdemes orvossal megbeszélni.

2. Ismerős útvonalakon is elbizonytalanodik

Szokatlan lehet, ha valaki, aki évek óta magabiztosan közlekedik egy környéken, hirtelen bizonytalanná válik egy jól ismert útvonalon. Előfordulhat, hogy segítség nélkül már nehezebben talál haza, vagy olyan helyeken is navigációra támaszkodik, ahol korábban erre nem volt szüksége.

A térbeli tájékozódás és a környezet felismerése szintén érintett lehet a kognitív hanyatlás során. Egyetlen eltévedésből természetesen nem lehet következtetést levonni, de az ismétlődő, korábban nem jellemző nehézségeket nem érdemes automatikusan az életkor számlájára írni.

3. Nemcsak elfelejt dolgokat, hanem újra és újra ugyanazt kérdezi

A hétköznapi feledékenység az életkor előrehaladtával gyakoribbá válhat. Más a helyzet, ha valaki egy beszélgetés részleteire rövid időn belül már nem emlékszik, rendszeresen ugyanazokat a kérdéseket teszi fel vagy új információkat egyre nehezebben jegyez meg.