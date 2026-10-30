Millie Bobby Brown megmutatta második babáját: tündéri fotókon a kisfiú

A színésznő és férje meghitt fotóval tudatta szeptemberben, hogy bővült a családjuk, második gyerekük, akárcsak kislányuk, örökbefogadással érkezett hozzájuk. Millie Bobby Brown akkor megmutatott egy apó részletet a kisfiúból, most pedig friss képeket osztott meg az Instagramon.

Millie Bobby Brown kétgyerekes anyuka.

Forrás: ZUMA Press Wire

Millie Bobby Brown meghitt pillanatokat osztott meg a követőivel

A 22 éves színésznő október 28-án az Instagram-oldalán jelentkezett egy képsorozattal, amelyben az ősz számára legkedvesebb pillanataiból adott ízelítőt. A fotókon második kisbabájuk is feltűnik: az egyik felvételen például Millie Bobby Brown az ölében tartja a kisfiút, akinek csak az apró keze látható...

Millie Bobbie Brown kisfiának csak a picurka keze látható.

Forrás: MILLIE BOBBY BROWN / Instagram

...egy másik képen pedig a halloweeni hangulatú tökös zokniba bújtatott lábacskáit mutatta meg.

Kisfia cuki zoknit kapott halloweenre.

Forrás: MILLIE BOBBY BROWN / Instagram

A bejegyzésben egy Mommy, vagyis Anyuci feliratú teríték is látható.



Forrás: MILLIE BOBBY BROWN / Instagram

A fotók között egy olyan eseményen készült kép is szerepel, amelyen a színésznő a férjével együtt a Gift of Adoption nevű szervezet rendezvényén szólalt fel.

A Gift of Adoption Fund egy 1996-ban alapított amerikai nonprofit szervezet, amely anyagi támogatást nyújt azoknak a családoknak, amelyek gyerekeket szeretnének örökbe fogadni. A támogatások célja, hogy az örökbefogadás költségei ne akadályozzák meg a gyerekek családba kerülését.

Második gyereküket is örökbe fogadták

Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi szeptemberben jelentette be, hogy ismét szülők lettek. Szeptember 17-én közös közösségimédia-bejegyzésben mutattak először részletet a kisfiukból: a fotón a baba keze a szülei kezében pihent. A képhez mindössze ennyit írtak: „Szia, kisfiú!”. A színésznő ujján egy Mom feliratú gyűrű is látható volt.

A házaspár első gyermeke, egy kislány 2025 augusztusában érkezett a családba, szintén örökbefogadással. A színésznő korábban arról is beszélt, hogy az örökbefogadás már gyerekkori álmai között szerepelt. Júniusban a Not Gonna Lie with Kylie Kelce című podcastban felidézte, hogy ötéves-hatéves korában a játékbabái mind örökbefogadottak voltak, és soha nem játszotta azt, hogy várandós. Brown hozzátette, később saját gyermeket is szeretne és reméli, egyszer az is megadatik neki.

Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi 2024 májusában házasodott össze. A pár továbbra is óvja gyermekeik magánéletét: a most megosztott fotókon sem mutatták meg a kisfiú arcát, ahogyan első gyermekük nevét sem árulták el és az ő arcát sem teszik soha láthatóvá.

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