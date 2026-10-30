IQ-teszt: csak a sasszeműek találják meg a rejtett számot 7 másodperc alatt

A szemünk néha egészen elképesztő trükkökre képes, az agyunk pedig nem mindig azt mutatja nekünk, ami valójában előttünk van. A következő IQ-teszt éppen ezt használja ki: a különleges térhatású ábra annyira magával ragadja a tekintetet, hogy könnyen elsiklunk a legfontosabb részlet felett, ami pedig egy rejtett szám. Neked sikerül megtalálnod?

Ebben az IQ-tesztben egy rejtett számot kell megtalálnod.

Forrás: Jagranjosh/Facebook

IQ-teszt: megtalálod a rejtett számot 7 másodperc alatt?

Ez az optikai illúzió első pillantásra csak egy végtelen alagútnak tűnik. A spirálisan elrendezett, egymásba fonódó négyzetek szinte beszippantják a tekintetet, miközben a formák és az árnyékok különleges térhatást keltenek.

Ez a képes teszt viszont több mint egy látványos ábra, ugyanis a geometriai mintázatban egy háromjegyű szám is megbújik, de nem könnyű észrevenni

A feladat egyszerű: indíts el egy 7 másodperces visszaszámlálást, és próbáld megtalálni az elrejtett számot! Az emberek mindössze 1 százaléka képes ilyen rövid idő alatt felfedezni a megoldást. Vajon te közéjük tartozol?

Nem véletlen, hogy a megoldás ilyen rövid idő alatt csak keveseknek sikerül, az optikai illúziók ugyanis azért képesek megtéveszteni bennünket, mert az agyunk nem egyszerűen rögzíti a látottakat, hanem folyamatosan értelmezi és kiegészíti a vizuális információkat.

Ebben az esetben a négyzetek ismétlődése, a spirális elrendezés és a mélységérzet együtt tereli el a figyelmet, ezért lehet, hogy hiába nézed át alaposan a képet, nem veszed észre időben a háromjegyű számot.

Lejárt a 7 másodperc? Ha még mindig csak négyzeteket látsz, próbálj meg nem az alagút mélységére, hanem a teljes mintázatra összpontosítani!

Az IQ-teszt megoldása: ezt a számot kellett megtalálnod

A helyes válasz a 237. A háromjegyű számot a geometriai mintázat rejti el. Ha sikerült 7 másodperc alatt megtalálnod, igazán éles a szemed! Ha pedig nem, érdemes újra megnézned a képet: most, hogy már tudod, mit keress, egészen más részletek tűnhetnek fel.

Az IQ-teszt megoldása: ezt a háromjegyű számot rejtette az optikai illúzió.

Forrás: Jagranjosh/Facebook

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