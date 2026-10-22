Biztos, hogy a párodat szereted? A pszichológia szerint lehet, hogy egészen másba vagy szerelmes

„Szeretem, mert végre valaki mellett igazi nőnek érzem magam. Szeretem, mert érzelmi biztonságot ad, gondoskodik rólam és mindig számíthatok rá.” – Ugye ismerősek ezek a mondatok? Ha jobban megnézzük, van bennük valami közös: valójában mindegyik kijelentés rólunk szól. Arról a vágyott, idealizált állapotról, amit a másik jelenléte ad számunkra. De vajon hol szerepel ebben a képletben a társunk? A pszichológusok szerint az, hogy kit szeretünk, szorosan összefügg az önmagunkról kialakított képpel. Szerelem, vagy nem?

A szerelem sokszínű, nincs konkrét mérce, amely meghatározhatná a minőségét és mennyiségét.

Forrás: 123rf

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Amikor a szeretet tükrében önmagunkat magasztaljuk

Lássuk, mit mondanak a legnagyobb szakértők a szerelem megfoghatatlan természetéről.

Arthur és Elaine Aron pszichológusok 1986-ban dolgoztak az énkiterjesztés-elméleten. Szerintük a párkapcsolatok egyik legfontosabb mozgatórugója, hogy társunk szeretete által új oldalainkat fedezhetjük fel. Képzeljünk el egy nőt, aki hosszú éveken át értéktelennek és szinte láthatatlannak érzi magát. Majd megismerkedik valakivel, aki rajongani kezd érte. A nő természetesen kivirágzik, újra lesz önbizalma, és valószínűleg halálosan belezúg a férfiba, aki őt felemeli. De vajon tényleg a férfi személyiségét szereti, vagy azt a ragyogó nőt, akit a férfi szemében minden nap megpillant? A válasz sejthető.

Vajon tényleg egymás személyiségét szeretik, vagy azt a ragyogó embert, akit a másik szemében minden nap megpillantanak?

Forrás: 123rf

A tükrözött én: amikor a másik szemében válunk szerethetővé

Hasonló megállapításra jutott Charles Horton Cooley szociológus is. A tükrözött én elmélete szerint önképünket részben az határozza meg, mit gondolunk arról, mások hogyan látnak bennünket. Ha kedvesünk gyönyörűnek, egyedinek és kívánatosnak vél minket, idővel mi is könnyebben elhisszük ezt magunkról. Csakhogy amikor természetes módon megszűnik a kezdeti rajongás, nemcsak a kapcsolatunk, hanem az önértékelésünk is meginoghat. Ha szakítás történik, olyankor nem feltétlenül a másik lénye hiányzik, hanem az a csodálatos énkép, amelyet korábban visszatükrözött rólunk.