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Tragikus balesetben halt meg a 24 éves influenszer: két testvére is vele volt – Ez történt

utazás halál Nicaragua influenszer
Nagy Anna
2026.10.29.
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Tragédiába torkollott egy családi látogatás Nicaraguában, ahol három nővér vesztette életét egy folyón való átkelés közben. A mindössze 24 éves influenszer, Emma Marie Laurent halálhíre megrázta követőit.

Emma Marie Laurent számára az utazás nem csupán szenvedély, hanem életforma volt. A francia influenszer rendszeresen osztotta meg kalandjait 43 ezer Instagram-követőjével. A fiatal utazó gyakran közlekedett lakóautóval, de a legutóbbi kalandja tragédiával ért véget. Mindössze 24 évesen meghalt a nő testvéreivel együtt.

Emma Marie Laurent 24 éves utazási influenszer két testvérével együtt meghalt.
Emma Marie Laurent 24 éves utazási influenszer két testvérével együtt meghalt.
Forrás: Instagram/Emma Marie Laurent

Három testvér életét követelte a baleset: így halt meg a fiatal influenszer

Emma Marie Laurent utazási influenszerként több mint 40 ezer követőjével osztotta meg folyamatosan kalandjait az Instagramon, ezúttal Nicaraguába utazott, hogy meglátogassa Chinandegában élő testvérét harmadik nővérükkel együtt.  A három nőt egy férfi szállította egy kisbuszban, amikor hajnali egy óra körül megpróbáltak átkelni a Nahualapa folyón.

A helyi La Prensa beszámolója szerint a folyó általában nem számít veszélyesnek, az előző napok heves esőzései miatt azonban jelentősen megerősödött a sodrás. A víz elsodorta a járművet, amelyből végül csak a sofőrnek sikerült élve kijutnia.

Mindhárom testvér meghalt a balesetben. Rosario Murillo, Nicaragua társelnöke is megszólalt a történtek után. „Ez tragédia” – jelentette ki, majd együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és hangsúlyozta az elővigyázatosság fontosságát.

Utolsó videója alatt búcsúznak az utazási influenszertől

Emma Marie Laurent utoljára október 2-án jelentkezett közösségi oldalán, amikor egy portugáliai utazásáról osztott meg videót. Akkor még senki sem sejthette, hogy ez lesz az egyik utolsó bejegyzése.

A 24 éves utazási influenszer Instagram-oldalát korábban a kalandok és a világ felfedezésének öröme töltötte meg, most azonban gyászoló követők üzenetei sorakoznak a bejegyzései alatt.

„Minden gondolatom a családjával és a szeretteivel van!” írta egyikük.

A fiatal tartalomgyártó halála különösen megrendítő, hiszen a végzetes balesetben két testvérét is elveszítette a család.

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