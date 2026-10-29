Nem a pénz és nem az izmok! Kiderült, mire vágynak VALÓJÁBAN a nők

Ha eddig azt gondoltad, hogy a nők számára a jóképű külső és a kidolgozott izmok jelentik a tökéletes férfi ismérveit, ki kell, hogy ábrándítsunk. Egy friss felmérés szerint az alfahímek kora már lejárt, hisz a nők ma egészen más tulajdonságok alapján választanak maguknak párt.

Mára már a tökéletes férfiról alkotott női elképzelések is megváltoztak.

Forrás: 123rt.com

A kidolgozott izmok és a macsós fellépés helyett ma már egészen más tulajdonságok hódíthatnak a társkeresésben.

Egy friss kutatásból kiderült, milyen férfitípusokra vágynak a nők, és mi alapján választanak maguk mellé társat.

Mutatjuk az eredményeket!

Alapjaiban alakult át a tökéletes férfi fogalma

Megdöbbentő eredmények jöttek ki a Chyrpe társkereső alkalmazás megbízásából készült felmérésben, ahol a résztvevőknek különböző férfitípusok közül kellett kiválasztaniuk a számukra legvonzóbbat.

Az adatokból jól látható, hogy a nők már közel sem arra vágynak egy férfiban, mint régen, így ha eddig azt gondoltad, hogy a kidolgozott izmok és a magabiztos, macsó kisugárzás jelentik a siker kulcsát, tévedtél.

De akkor mire vágynak a nők valójában? A válaszokból kiderült, hogy a korábban idealizált macsó, domináns férfiak helyett inkább érzelmi önállóságot és függetlenséget keresnek a társuk mellett egy párkapcsolatban, így mára inkább olyan másik felet választanának, aki nem fél kimutatni az éréseit.

Ez persze az adatokból is tisztán látható, hisz a szavazatok alapján a nők mindössze 6 százaléka szeretné, ha a férfi lenne az irányító fél, és a határozottságot is csupán 14 százalékuk tartja lényegesnek.

Pontosan ezt bizonyítják az eredmények is, ugyanis a megkérdezettek elsöprő többsége, 70 százaléka inkább Harry Styles mellett tette le a voksát a klasszikus macsónak számító Jason Statham helyett. De nem ő volt az egyetlen meglepő választás a toplistán. A nők kedvencei között szerepelt még Seth Rogen és Michael Cera is, miközben a dominánsabb rosszfiúk, mint Marlon Brando, már sokkal kevésbé hozták lázba őket.

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