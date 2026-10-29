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Paris Hilton lett a hercegnő, a gyerekei meg használati tárgyak: a halloweeni jelmezek miatt áll a bál – Fotó

család A szépség és a szörnyeteg Paris Hilton
Nagy Anna
2026.10.29.
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A sztár idén is kitett magáért, és egy mesébe illő családi fotózással hangolódott Halloweenra. Paris Hilton gyerekei azonban nem hercegnek és hercegnőnek öltöztek, hanem egészen más szerepet kaptak. A rajongók pedig nem is hagyták szó nélkül, hogy a családi mese egyetlen igazi főszereplője maga a sztár lett.

Paris Hilton Halloween alkalmából ezúttal A szépség és a szörnyeteg világát idézte meg, méghozzá nem is akárhogyan. A 2026-os ünnepre készülve férjével, Carter Reummal és két kisgyermekükkel egy látványos, mesebeli fotósorozaton szerepeltek, amelyen minden családtag a Disney-történet egyik karakterének bőrébe bújt. A végeredmény kétségtelenül látványos lett, a rajongók figyelmét azonban nemcsak a különleges jelmezek, hanem a szereposztás is felkeltette. Úgy tűnik ugyanis, hogy a családi mesében Paris Hilton gondoskodott arról, hogy minden szem rá szegeződjön.

Paris Hilton családi halloweeni jelmeze nem kerülte el a rajongók figyelmét.
Paris Hilton családi halloweeni jelmeze nem kerülte el a rajongók figyelmét.
Forrás: Instagram/Paris Hilton

Paris Hilton Belle szerepében tündökölt, a család többi tagjának más jutott

Az örökösnő természetesen Belle, A szépség és a szörnyeteg gyönyörű főhősnőjének szerepét választotta magának. A jelmezhez Danyul Brown divattervező egy egyedi, rózsákkal díszített, sárga báli ruhát készített, amelyben Paris Hilton valóban úgy festett, mintha egy Disney-mese elevenedett volna meg.

Férje, Carter Reum sem maradt ki a mesés átalakulásból: ő a Szörnyeteg jelmezét öltötte magára, amelyhez hatalmas maszk, szőrös kesztyű és elegáns kék kabát is tartozott.

Paris Hilton a mellékszerepeket osztotta a gyerekeire.
Paris Hilton a mellékszerepeket osztotta a gyerekeire.
Forrás: Instagram/Paris Hilton

A legérdekesebb szerepeket azonban a házaspár két kisgyermeke kapta. A hároméves Phoenix és a kétéves London ugyanis nem a mese királyi szereplőit alakították, hanem a kastély elvarázsolt használati tárgyait. A 2023 januárjában született Phoenix a beszélő gyertyatartó, Lumiere jelmezét viselte, míg húga, a 2023 novemberében született London a bájos kis teáscsészének, Csészikének öltözött. A rajongóknak pedig természetesen feltűnt, hogy Paris Hilton gyerekei tulajdonképpen kellékekké váltak a saját édesanyjuk meséjében. Paris Hilton mindenesetre elégedett lehetett a végeredménnyel, hiszen az Instagramon megosztott képekhez a következő szöveget írta: „Az életem egy tündérmese, és a varázslat soha nem ér véget.”

Paris Hilton gyerekei és férje halloweeni jelmezben: Belle, Csészike, Lumiére és a Szörnyeteg.
Paris Hilton gyerekei  és férje halloweeni jelmezben: Belle, Csészike, Lumiére és a Szörnyeteg.
Forrás: Instagram/Paris Hilton

A rajongók szerint Paris Hilton a saját gyerekeit is háttérbe szorította

A képek beszédtémává váltak, és nem mindenki volt elragadtatva a családi jelmezes fotózástól. Többen úgy érezték, hogy az édesanya túlságosan is magára irányította a figyelmet. 

„Szegény gyerekei csak mellékszereplők. Nézzétek annak a kislánynak a csalódott arcát” – írta az egyik hozzászóló. Egy másik kommentelő szerint a gyerekek jelmezei olyan benyomást keltettek, mintha csak utólag jutottak volna eszébe a szülőknek.

Paris Hilton A szépség és a szörnyeteg Belle nevű karaktereként.
Paris Hilton A szépség és a szörnyeteg Belle nevű karaktereként.
Forrás: Instagram/Paris Hilton

Akadt olyan is, aki még csípősebben fogalmazott: „A kellékeid eléggé unatkoznak” – jegyezte meg valaki, egyértelműen a férjre és a két kisgyermekre célozva.

Persze nem mindenki látta ennyire kritikusan a mesés családi összeállítást. Paris Hilton rajongói közül sokan ezúttal is imádták a látványos jelmezeket.

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