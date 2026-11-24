Kevin McCallister kalandjait minden karácsonykor végigkísérhetjük, a Reszkessetek betörők! sokaknál elmaradhatatlan része az ünnepnek. Most pedig újra felröppent a hír arról, hogy folytatás készülhet, ráadásul nem más kereste meg az öltetével a Disney vezetőit, mint Macaulay Culkin, aki felnőttként térne vissza a főszereplő karakteréhez. Az eredeti rendező azonban nincs elragadtatva az öltettől.

Macaulay Culkin a Reszkessetek betörők! 2. című filmben.

Forrás: 7e Art/20th Century Fox / Photo12 via AFP

Új része lehet a Reszkessetek betörőknek!

Macaulay Culkin szeretne újra Kevin McCallister bőrébe bújni, az öltetével pedig már meg is kereste a Disney vezetőit. A lassan 36 éves Reszkessetek betörők folytatását így képzeli el az egykori gyereksztár:

„Van egy ötletem. Özvegy vagy elvált lennék, egy gyereket nevelnék. Rengeteget dolgoznék, nem figyelnék rá eléggé, ő pedig megharagudna rám, aztán kizárna a házból” – mesélte Culkin.

A fordulat? Ezúttal Kevin fia állítana csapdákat, hogy távol tartsa az apját.

A Deadline és a Variety szerint a színész már egyeztetett a Disney vezetőivel, a forgatókönyvön pedig Seth Rogen és Evan Goldberg is dolgozhat.

A rendező szerint hiba lenne a Reszkessetek betörők folytatása

Chris Columbus azonban egyáltalán nem lelkesedik az ötletért.

„Szerintem hiba lenne megpróbálni újraalkotni valamit, amit 35 évvel ezelőtt csináltunk” – jelentette ki.

A rendező szerint a második rész azért működött, mert közvetlenül az első után készült, ugyanazokkal a színészekkel.

Most azonban egy különösen fájdalmas hiány is megnehezítené a visszatérést. A Kevin édesanyját alakító Catherine O'Hara 2026 januárjában elhunyt.

„Catherine mindig is a Reszkessetek betörők 50 százalékát jelentette” – hangsúlyozta Columbus, aki szerint O'Hara és Culkin közös játéka adta a film érzelmi középpontját. Bár szívesen dolgozna újra Culkinnal, úgy véli, az eredeti szereplőgárda nélkül lehetetlen lenne visszahozni a régi varázst.

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