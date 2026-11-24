Ahogy egyre hűvösebb lesz az idő, a kutyakabátok is előkerülnek. Egyes gadzik természetesnek veszik, hogy felöltöztetik kedvencüket, míg mások feleslegesnek tartják a plusz réteget. Egy állatorvos tett pontot a vita végére azzal, hogy elárulta, mikor indokolt a kutya számára a téli ruházat, és mely esetekben jobb, ha inkább a természetre bízzuk a hőszabályozást.

Kutya kabátban: mindegyikre kell adni télen?

Forrás: 123rf

Ezeknek a kutyafajtáknak árthat a kabát

„Azt mondják, hogy állatok, szívósak, bírják a hideget, és ostobaság, emberiesítés kabátot adni rájuk. Nos, én ezzel nem értek egyet. Egy kis józan észre van szükség” – fogalmazott az állatorvos, Maria a TikTokon.

A szibériai husky, az alaszkai malamut, a bernáthegyi és az újfundlandi természetes védelmet élvez. A dupla szőrzetű kutyafajták, például a border collie, télen vastag aljszőrzetet növesztenek, amely megtartja a testhőt.

Esetükben a vastag kabát akár túlmelegedést is okozhat, mivel akadályozza a természetes hőszabályozást.

Mikor nélkülözhetetlen a kutya kabátja?

Az agarak, például a greyhound és a whippet vékony szőrzetük és alacsony testzsírszázalékuk miatt különösen fázhatnak. A csivavák, francia bulldogok és tacskók pedig kis termetük miatt érzékenyebbek a talaj közeli hidegre. A rövidre nyírt szőrzet és a csupasz has szintén indokolhatja a kabát viselését például a magyar vizslánál is. Egy bizonyos hőmérsékleti határon túl pedig egyáltalán nem tanácsos kutyát sétáltatni télen.

Nem csak a kutyafajta számít

A kölykök és az idős kutyák nehezebben szabályozzák testhőmérsékletüket, ezért gyakrabban szorulnak extra védelemre. Az ízületi gyulladással küzdő állatoknál a hideg fokozhatja a merevséget és a fájdalmat. Ha bizonytalan vagy, hogy kedvencednek szüksége van-e kabátra, kérd állatorvos tanácsát.

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