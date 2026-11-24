Harry herceg és Meghan Markle visszaköltöztek Angliába, de a királyi családdal ennek ellenére nem sikerült szorosabbra fűzni a kapcsolatukat. Még nem tört meg a jég és úgy tűnik, hogy erre egy darabig várni kell, a közeledő ünnepek sem fognak ebben segíteni. Kiderült, hogy a királyi család karácsonyi estéjére sem kapnak meghívást.

Harry herceg és Meghan Markle nem karácsonyoznak a királyi családdal.

Forrás: Nancy Kaszerman / ZUMA Press Wire / Northfoto

Harry herceg és Meghan Markle kimaradnak a királyi család karácsonyából

Augusztus végén derült ki, hogy Harry herceg és Meghan Markle visszaköltöznek Angliába. Azóta arra is fény derült, hogy nem teljesen önszántukból hozták meg ezt a döntést. Ha azonban azt remélték, hogy így Harry herceg családjához is közelebb kerülhetnek, akkir csalódniuk kellett. A nagy összeborulás elmaradt, a helyzeten pedig a közelgő ünnepek sem változtatnak, ugyanis a hírek szerint nem katak meghívást a királyi család karácsonyi ünnepségére Sandringhamben.

A házaspár 2018 óta nem vett részt királyi karácsonyi összejövetelen – még mielőtt 2020-ban lemondtak volna aktív királyi szerepükről –, és egyelőre még nem erősítették meg nyilvánosan az ünnepi terveiket.

Egy forrás szerint: „Ha Harry és Meghan Sandringhamben töltenék a karácsonyt a királyi család többi tagjával, az igazi aknamező lenne. Egyszerűen túl sok a megoldatlan sérelem és túl nagy a feszültség ahhoz, hogy mindenki leülhessen a karácsonyi asztalhoz, és úgy tegyen, mintha minden teljesen normális lenne.”

„Ami egy boldog családi eseménynek kellene lennie, gyorsan fájdalmasan kényelmetlenné válhat minden résztvevő számára. Harry és Meghan ezt nagyon jól tudják, és egyikük sem akarja magát vagy gyermekeit olyan helyzetbe hozni, ahol a hangulat már az érkezésük pillanatától kezdve feszült lehet – és a királyi család tagjai sem akarják ezt” – tette még hozzá a bennfentes, Harry herceg és Meghan Markle pedig pontosan tudják, hogy a karácsony nem egy nagy családi összejövetel lesz.

Harry és Meghan nem áltatják magukat azzal kapcsolatban, hogy milyen helyzetben vannak a királyi család karácsonyi ünnepségeit illetően – mára teljesen kizárták őket azokból.

Nem számítanak meghívóra a királytól, és biztosan nem ülnek tétlenül abban a reményben, hogy hirtelen érkezik majd egy. Ami őket illeti, a döntés gyakorlatilag már meg is született, függetlenül attól, hogy a palotában valaki nyilvánosan kimondja-e ezt vagy sem. Ahelyett, hogy szembesülnének azzal a megalázó helyzettel, hogy egy olyan meghívóra várjanak, amely talán soha nem érkezik meg, inkább saját maguk szervezik meg az ünnepet, és olyan emberekkel töltik a karácsonyt, akikkel jól érzik magukat. Ez újabb jelzés arra, hogy milyen komlyak a családon belüli megosztottságok.”