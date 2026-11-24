Jamie Lee Curtis november 22-én, vasárnap ünnepelte a 68. születésnapját, azonban idén kevésbé telt számára vidáman. Családját ugyanis komoly veszteség érte, ami rányomta a bélyegét a hangulatára. Júniusban meghalt nővére, Kelly Curtis, fájdalmáról pedig őszintén vallott az Instagramon.

Jamie Lee Curtis születénapja alkalmából régi fotókat osztott meg a gyerekkorából.

Forrás: Instagram/ Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis: „Én maradtam az utolsó”

A színésznő régi születésnapi fotókkal idézte fel gyermekkorát, köztük egy olyan képpel, amelyen édesanyja, Janet Leigh puszit ad neki, miközben születésnapi koronát visel. A nosztalgia azonban ezúttal szomorkás hangulatot ébreszett benne, a veszteséget ezen a napon sokkal erősebben érezte.

„Ez az első év, hogy én vagyok az egyetlen életben maradt családtag a közvetlen családomban és a második közvetlen családomban is. Én maradtam az utolsó. Kelly nővérem júniusban bekövetkezett halála igazi csapás volt, és ma szomorú vagyok. Visszanézek a gyerekkori fényképeimre, és olyan megdöbbentnek tűnök rajtuk, mintha épp most születtem volna, és ez az érzés végigkísérte fiatalkorom nagy részét: mindig meglepettnek és kissé aggódónak tűntem. Sokat dolgoztam ezen a kényelmetlenségen, és nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, és hogy ilyen életem van. Mind személyes, mind alkotói szempontból" – írta Jamie Lee Curtis.

Jamie Lee Curtis a családjával.

Forrás: Instagram/Jamie Lee Curtis

Kelly volt az egyetlen édestestvére, aki Tony Curtis és Janet Leigh házasságából született. A színésznőnek apai ágon féltestvérei is vannak, legfiatalabb féltestvére, Nicholas pedig 1994-ben, mindössze 23 évesen halt meg túladagolás következtében.

A halál árnyékában is hálával tekint az életére

Jamie Lee Curtis születésnapján arról is elmélkedett, milyen örökséget hagytak rá szerettei, és ő maga mit adhat tovább a családjának.

„Ami nekem megmarad, az azoknak az embereknek az öröksége, akik tetteikkel és példájukkal utat törtek nekem, hogy itt lehessek – ahogyan remélem, én is ezt teszem a saját családom, természetesen a barátaim, valamint – mint közszereplő – azoknak a millióknak az életében, akik az enyém részévé váltak" – tette hozzá a színésznő.