November 27-én ünnepelné 86. születésnapját Bruce Lee, a harcművészetek koronázatlan királya, akinek halálát több mint fél évszázad elteltével is megfejtetlen rejtélyek övezik. Bár a hivatalos magyarázat szerint egy fájdalomcsillapítóra adott túlérzékenységi reakció okozta a végzetes agyödémát, az évtizedek során ennél jóval sötétebb elméletek is szárnyra kaptak. Gyilkosság, maffiabosszú, titkos harcművészeti technikák vagy családi átok? Lehet, hogy Bruce Lee-nek már a születése pillanatában eldőlt: nem menekülhet a végzete elől...

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Szeretője lakásán érte a halál – de mi végzett Bruce Lee-vel valójában?

A végzetes napon, 1973. július 20-án Bruce nem a felesége mellett, hanem a szeretőjeként emlegetett tajvani színésznő, Betty Ting Pei hongkongi lakásán tartózkodott. A világsztár aznap marihuánát is fogyasztott, majd kínzó fejfájásra és szédülésre panaszkodott. A nő egy Equagesic nevű fájdalomcsillapítóval kínálta meg, Lee pedig ezután lefeküdt pihenni – méghozzá örökre...

A boncolás során agyödémát állapítottak meg, a rejtély azonban ezzel korántsem zárult le. Egy 2022-ben publikált orvosi tanulmány egészen meghökkentő lehetőséget vetett fel: Bruce Lee akár a túlzott vízfogyasztásba is belehalhatott! A marihuána köztudottan fokozza a szomjúságérzetet, a nagy mennyiségű folyadékbevitel pedig veszélyesen lecsökkenthette a vére nátriumszintjét.

Mások eközben mérgezésről, alvilági leszámolásról és a rettegett kínai triádok bosszújáról suttogtak. Bruce a halála előtt 10 nappal, kést rántva megfenyegette Lo Wei filmrendezőt, akivel azért keveredett heves konfliktusba, mert a férfi saját érdemének tulajdonította a harcművész világsikerét – miközben Lee úgy érezte, korlátozza az alkotói szabadságát. Weiről az a hír járta, hogy kiterjedt alvilági kapcsolatokkal rendelkezik, így a gyilkosságról szóló teóriák azóta sem csitultak el teljesen.

Bruce Lee nem csak a filmvásznon rúgta fel a szabályokat

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Titkos tudás és halálos érintés: tényleg magára haragíthatta a mestereket?

Bruce Lee nemcsak a filmvásznon rúgta fel a szabályokat, a privát életében is meglehetősen a saját elvei szerint élt. Nem meglepő, hogy a hagyományőrző kínai harcművészek egy része nehezményezte, hogy nyugati tanítványoknak is átadta a kungfu féltve őrzött titkait.