A Grand Theft Auto 6 már nem csupán egy akciódús videójáték, ugyanis a két főszereplő, Jason és Lucia kapcsolatát is alakíthatjuk a játék során. A GTA 6 éppen ezért nem várt hatással lehet a valós párkapcsolatokra is, amely mögött egy pszichológiai jelenség húzódik meg.

A GTA 6 miatt már szakítanak is párok.

Forrás: Mouneb Taim / Anadolu via AFP

Megcsalás vagy sem? A GTA 6 miatt már szakítanak a párok

A GTA 6 két főszereplője, Jason és Lucia egy Bonnie és Clyde-ra emlékeztető bűnözőpáros. Kapcsolatuk a játék fontos eleme olyannyira, hogy a férfi szereplő nem is csalhatja meg partnerét – ami miatt egyébként sok játékos kiakadt. Ezen felül Jasonnek ajánlott különböző dolgokkal kedveskedni Luciának – akit Manni L. Pérez színésznőről mintáztak –, hogy erősítse a kapcsolatukat. A közösségi oldalakon pedig már megjelentek olyan videók, amelyek arról szólnak: a nők szakítanak párjukkal a GTA 6 miatt. A konfliktus általában azért alakul ki, mert a játék során olyan apró kedvességeket hajlandóak megtenni Luciáért, amit a valós partnerükért nem.

Ezek az esetek heves vitákat indítottak el a közösségi médiában arról, hogy mennyire képesek a játékosok elválasztani saját személyiségüket az általuk irányított karakterétől.

A Próteusz-hatás állhat a háttérben

Helena Hart pszichológiai mesterdiplomával rendelkező párkapcsolati coach a LADbible-nek elmagyarázta, hogy a játékosok különböző mértékben azonosulhatnak a virtuális karakterükkel.

Vannak, akik úgy érzik, mintha egy bábut irányítanának, mások viszont magának a karakternek érzik magukat.

Ehhez kapcsolódik az úgynevezett Próteusz-hatás, amelynek lényege, hogy a játékos viselkedése az általa megformált karakteréhez igazodhat. Az elmerülés önmagában természetes, a probléma akkor kezdődik, amikor a virtuális világ kiszorítja a valódi életet. A játék ugyanis olyan élményeket nyújthat, amelyek a hétköznapokból hiányoznak: izgalmat, megbecsülést vagy annak érzését, hogy valaki vágyik ránk.

Valóban megcsalásnak számít egy virtuális szerelem?

Matthew Coast párkapcsolati coach szerint az ilyen konfliktusok mögött gyakran kielégítetlen érzelmi szükségletek állnak. Nem feltétlenül Lucia személye okozza a problémát, hanem az, hogy a párkapcsolat valamelyik tagja mellőzöttnek érzi magát.