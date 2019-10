A külvilágból érkező információk 85 százalékát a látás érzékszerve továbbítja, ám a digitális eszközök évről évre nagyobb szerepet kapnak az életünkben, így szemünk is folyamatosan több káros hatásnak van kitéve. Az okostelefonok, táblagépek, számítógépek, tévékészülékek káros hullámhossztartományt sugároznak a retinára, így - minden korosztálynak, de főleg 40 éves kör felett - évente ajánlott a szemészeti szűrés. A látáskorrekció hiánya komoly tünetekkel, fáradékonysággal, fejfájással és fényérzékenységgel is jár, ha ilyet tapasztalsz, mindenképp vizsgáltasd meg magadat szemészorvossal is.

A szem leggyakoribb betegségei: fordulj velük orvoshoz!

A kötőhártya-gyulladást

a leggyakrabban fertőzés okozza, emberről emberre terjed, de strandon is elkaphatod és az őszi-téli náthával is együtt járhat. Sokszor elég az is, ha piszkos kézzel megdörzsöljük a szemünket. Mindezek mellett létezik allergiás eredetű kötőhártya-gyulladás is, amelyre főként az erős viszketés jellemző.

Jégárpa

A szemhéjon megjelenő, általában csak kis fájdalmat okozó csomót árpának nevezzük, amely akár hetekig, hónapokig ott maradhat, esetenként irritálja a szemgolyót is. El is fertőződhet, ekkor jelenik meg a szemhéj kivörösödése és a fájdalom.

Szemhéjgyulladás

Nemcsak a kötőhártya, de maga a szemhéj is begyulladhat olykor. A szemhéj szélei ilyenkor kivörösödnek, fájnak, bedagadnak, égnek, viszketnek. Előfordul, hogy a szempillák is kihullanak, a szem pedig könnyezik, reggelre beragad. Legtöbbször egy baktérium felelős a tünetekért, de tartós füst, por, szemhéjfesték vagy klímaberendezés is kiválthatja.

Retinagyulladás

Különböző erősségű látászavarok jelzik a retinagyulladást, jellegzetes tünete ahhoz hasonlít, mintha egy fekete függönyt húznának időnként a látótér elé. Fertőzés és baktériumok hatására alakulhat ki, de allergiás reakciók miatt is előfordulhat. Ezen kívül a kezeletlen magas vérnyomás vagy helyi vérellátási zavarok is okozhatnak retinagyulladást.

A zöldhályog

szintén gyakran előforduló betegség, melyet a szemben lévő túlzottan nagy nyomás okoz, ami a látóidegeket felépítő idegpályákat roncsolja. Mivel fájdalommentes, sokan csak későn veszik észre kialakulását, mikor azonban az idegek már nem képesek ellenállni a nagy nyomásnak, már elkezdődik a perifériás látás elvesztése. A rendszeres szemorvosi vizsgálat még időben felfedheti a problémát, mielőtt a hályog érzékelhető tüneteket és jelentős látásvesztést okozhatna.

A szürkehályog

a közhiedelemmel ellentétben nem csak idős korban fordulhat elő, bár akkor a leggyakoribb. A szemlencsében kialakuló homályosság miatt a szembe egyre kevesebb fény jut, a látás pedig gyengül. A kezeletlenül hagyott szürkehályog egyre nagyobb látásromlást, végül pedig vakságot okoz, de idejében észlelve sebészeti műtéttel gyógyítható.