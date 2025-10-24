Eláruljuk a férfiak titkát! Ezért hagyják el a feleségüket egy fiatalabb nőért

Hányszor láthattuk már, hogy egy középkorú férfi lecseréli a feleségét és feleannyi idős fiatal csajokkal vonul az utcán kézen fogva? Miért hagyják el a pasik a feleségeiket és választanak sokkal fiatalabb nőket? Ebben a cikkben lerántjuk a leplet a férfiak legnagyobb titkáról!

Jelenet az Édesek és mostohák című filmből, ahol Jackiet (Susan Sarandon) egy fiatalabb nőért, Isabelért (Julia Roberts) hagyja el a férje

Forrás: Profimédia

Ezért hagyják el a feleségüket és választanak fiatalabb nőket a pasik

Sok oka lehet annak, hogy a férfiak miért szeretnének elválni: lehet azért, mert kevés az intimitás, a mély beszélgetés vagy az elismerés, esetleg túl sok a kritika és az elégedetlenség velük szemben. Ám, az egyik leggyakoribb ok az, hogy egy fiatalabb nővel szeretnének lenni. Képzeljünk magunk elé egy átlagos középkorú férfit, akit megcsapott a kapuzárási pánik. Hirtelen új autót vesz, „trendi” frizurát vágat, és nevetséges, harsány színű sportcipőket kezd viselni. Teljesen kifordul önmagából és lecseréli az addig felépített életét feleségestől, autóstól, mindenestől, hogy azt érezze, még igenis fiatal.

Miért választanak fiatalabb szerelemet a férfiak a feleségük után?

Azt gondolhatnád, hogy a kalandozás, a megjelenés és a szex miatt kergetnek fiatal csajokat a pasik, ám a kutatások szerint azért szemelnek ki fiatalabb nőket, mert megerősítést szeretnének kapni, hogy még mindig vonzó személyek.

Tehát nem hiúság és vágy hajtja őket – hanem a félelem. Menekülnek az öregedés és felelősség elől és úgy érzik, hogyha fiatalabb nők veszik őket körül, akkor megmenthetik vagy meghosszabbíthatják a saját életüket.

Kiderült, hogy miért választanak fiatalabb nőt a férfiak, a hosszú házasságuk után.

Forrás: Shutterstock

Mi történik általában egy olyan kapcsolatban, ahol az új szerető fiatal?

A férfiak egy ideig végtelenül boldogok, hiszen új energiákra, izgalmakra tesznek szert és fiatalabbnak érzik magukat. Ám egy idő után megérkeznek a szürke hétköznapok és a felismerés, hogy egy perccel sem kerültek távolabb az öregedéstől. Sőt, az ifjú nő, akivel együtt élnek, minden nap tükörként emlékezteti őket, hogy mennyire különböznek.

Amikor összehasonlítják magukat az új párjukkal, rá kell jönniük, hogy még mindig ugyanolyan ráncos a bőrük, kevesebb az energiájuk, kényelmetlen és nehéz az életük, mint előtte.

Csak most még fenyegetően is hat rájuk a szexi szerető, aki számukra egy teljesen más generáció „ismeretlen és érthetetlen” értékeit képviseli. A felismerés ekkor érkezik meg az életükbe, hogy milyen óriási hibát követtek el, amiért elváltak a feleségüktől egy fiatalabbért.