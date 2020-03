Az októbertől márciusig tartó időszakra rendkívül jellemzőek a felső légúti megbetegedések. A nátha a felső légutak vírusos fertőzése, amely elsősorban az orr, a torok nyálkahártyáját támadja, de a tüdőben is megjelenhet. A megfázásból 7-10 nap alatt felgyógyulhatunk, de ha ezt az időszakot „elblicceljük", akkor könnyen jelentkezhetnek szövődmények. Összeszedtük a náthával kapcsolatos legnagyobb tévhiteket, és számba vettünk néhány hasznos tippet is, ami jól jöhet, ha lebetegszel.

TÉVHITEK:1. „Ha sok vitamint szedünk, nem fogunk megfázni."Bár sokan azt gondolják, hogy a C-vitamin gyógyítja a megfázást, ez sajnos így önmagában nem állja meg a helyét. A téli időszakban napi 200-500 mg az ajánlott mennyiség, de aki kiegyensúlyozottan táplálkozik - sok zöldséget és gyümölcsöt fogyaszt -, annak nincs szüksége plusz vitaminokra. Az egészség kulcsa az erős immunrendszer, amit csak vitaminszedéssel sajnos nem lehet elérni: nem a C-vitamin véd meg minket a betegségektől.

2. „Ha kamillateával inhalálunk, meggyógyulunk."Tévhit, hogy a kamillás gőzölés mindenre megoldás. Egyrészt a kamilla allergiás reakciót idézhet elő, másrészt pedig a meleg pára a csillószőrműködést is ronthatja. Ettől függetlenül az inhalálás önmagában javíthat állapotunkon: megfázáskor ajánlottak a hideg, sós vizes inhalátorok, vagy a tengervizes orrcseppek.

3. "A megfázást nem lehet elkapni."A megfázást nagyon is el lehet kapni. A megfázásos megbetegedések 98 százalékát vírusok okozzák, cseppfertőzéssel terjednek. Egy náthás ember egészen addig fertőz, amíg köhög vagy váladékot ürít, ugyanis a kórokozók így távoznak szervezetünkből. Az, hogy a fertőző időszak hány napig tart, az attól is függ, mennyire erős az immunrendszerünk, de amíg a megfázás tünetei fennállnak, érdemes fokozottan figyelni másokra is.

4. „Ha nem öltözünk fel eléggé, és kimegyünk a szabadba, biztosan megfázunk."A hideg időtől senki nem fog megfázni, hiszen a náthát mindig valamilyen kórokozó idézi elő. A hideg levegő az immunvédekezés gyengítéséhez járulhat hozzá, hiszen ha csökken a szervezet maghőmérséklete, lelassul a vérkeringés, és immunrendszerünk sem tud normálisan működni. A hideg csak közvetve fokozza a megfázás esélyét.

Ha télen sem szeretnénk lemondani a szabadtéri sportokról, például a futásról, érdemes az orrunkon venni és a szánkon kifújni a levegőt. A hidegtől tehát nem leszünk betegek. Az, hogy télen gyakrabban fordulnak elő meghűléses megbetegedések, azért van, mert az emberek kevesebbet vannak a szabadban, és sok időt töltenek levegőtlen meleg terekben összezárva, ami kedvez a kórokozók terjedésének. Ilyenkor érdemes gyakran szellőztetni!

5. „Az influenza és a megfázás ugyanaz."Tévedés! Bár a két betegség hasonló tüneteket okoz, a lefolyásuk és a súlyosságuk különböző. Az influenza hirtelen kialakuló és sokkal súlyosabb betegség, mint a nátha, és akár halálos kimenetelű is lehet. Fontos megemlíteni, hogy megfelelő kezelés nélkül a megfázásnak is lehetnek súlyos szövődményei.

6. „Az influenza elleni védőoltás megvéd a megfázástól is."Az influenza elleni védelemnek az egyetlen biztos módja az influenza elleni védőoltás beadatása. Bár mindkét megbetegedést vírusok okozzák az influenza elleni védőoltás nem véd meg a náthától!

7. „A stressztől nem tudsz megbetegedni."A fokozott stressz következtében termelődő stresszhormonok hatására az immunrendszer hatékonysága is csökken, így pedig szervezetünk kevésbé lesz ellenálló. Aki sokat idegeskedik, keveset alszik és nem étkezik változatosan, még jobban ki van téve a vírusok támadásának!

8. „A megfázás kezelhető antibiotikumokkal"A megfázást vírusok okozzák, az antibiotikumok viszont a bacik által okozott fertőzések kezelésére szolgálnak. Antibiotikummal tehát nem kezelhető a megfázás, kivéve akkor, ha bakteriális felülfertőzés alakul ki. Ha a megfázás tünetei három napnál tovább is fennállnak, érdemes orvoshoz fordulni, hogy megállapítsa, mi a legmegfelelőbb gyógymód.

9. „Ha sportolok és szaunázok, előbb meggyógyulok, hiszen az izzadás gyógyít."

Örök igazság, amit te is biztos sokszor hallottál gyerekkorodban, hogy „aki beteg, az nyögjön". Ha megfáztunk, nem érdemes további terhelésnek kitenni a szervezetünket. Sport helyett érdemes sokat pihenni, rengeteg folyadékot inni, és időnk nagy részét vízszintesben tölteni. Ahogy sportolni sem ajánlott, szaunázni sem, hiszen a magas hőmérséklet megterheli a szervezetet, és felerősíti a gyulladásos folyamatokat.

10. „A gyógyszerrel csak mérgezi magát az ember, a nátha meleg teával is gyógyítható"A szövődmények elkerülése érdekében használjunk olyan készítményeket, melyekkel a folyamatosan képződő váladékot eltávolítjuk és szabaddá tesszük az orrjáratokat. Érdemes tehát a nátha kezelésére bevethető gyulladáscsökkentőket és orrcseppet használni, a fájdalmat pedig antibiotikum helyett fájdalomcsillapítóval enyhíteni.

A természetes gyógymódoknak minden betegség kezelésénél fontos szerepük lehet. Például, ha gyömbért és fokhagymát fogyasztunk, a kórokozók nehezebben tapadnak meg a nyálkahártyán.

+1 „A húsleves a legjobb gyógyír a megfázásra"Igaz, hogy a betegség időtartamát az ásványi anyagok fokozott bevitele lerövidítheti, ami a húsleves zöldségtartalmának köszönhető. A répa, a káposzta, a hagyma és az, hogy a leves meleg, jólesik, ha náthásak vagyunk, de nem érdemes a húsleves varázserejében bízva várni a csodát.