A kínai vakcina nagyobb valószínűséggel véd a különböző vírusmutánsok ellen - jelentette ki Rusvai Miklós víruskutató az M1 aktuális csatorna hétfői esti műsorában. - olvasható az MTi oldalán. A szakember akkor azt mondta: a különböző modellszámítások szerint a koronavírus dél-afrikai mutánsa esetében nagyjából 5-8 százalékot kell levonni a jelenleg ismert vakcinák hatékonyságából. A kínai vakcina azért előnyösebb, mert az a vírus valamennyi fehérjéjét tartalmazza, így valószínűbb, hogy véd a különböző mutánsok ellen.

"Ami biztos az idehaza is használt kínai vakcinával kapcsolatban az az, hogy az eredetileg ígért 79 százalékos védettségnél eddig minden olyna országban magasabb hatékonyságot produkált, ahol alkalmazták a lakosság immunizálására. Ahol hiteles statisztikai adatok születtek, a vakcina hatékonysága minden esetben 80 százalék fölötti. Azt is tudjuk, hogy Kínában időseken is tesztelték az oltóanyagot, ami ebben a korcsoportban is hatékonynak bizonyult" – mondta ma Dr. Rusvai Miklós a BorsOnline-nak.

"Több fejtegetés is nyilvánosságra került a vakcinával kapcsolatban, de ezek bizonyítására még nincs elegendő hivatalos adat. Az immunológusok egy része szerint az autoimmun betegeknek nem adható be az oltóanyag, míg egy másik részük szerint a vakcina a mutációk ellen is jobban véd, de néhányan úgy tartják, hogy mivel a hatására több fehérje ellen is termel ellenanyagot a szervezet, az immunválasz nem lesz elég specifikus. Ezek mind elméleti fejtegetések, melyeket leginkább az idő válaszol majd meg" - folytatta a víruskutató.

"Fontosnak tartom azonban az orvosok figyelmét felhívni arra, hogy ha már van választási lehetőség, az autoimmun betegeknek valóban ne a kínai vakcinát ajánlják fel. Szintén lényeges, hogy az inaktivált vírust tartalmazó vakcinákban a vírust formaldehiddel inaktiválják, így az erre érzékenyeknek is egy másik típusú vakcina felvételét javaslom."