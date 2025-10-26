Nem a méret a lényeg, kivéve, ha férfi táskáról van szó — Brad Pitt és Pedro Pascal már viseli

A hollywoodi férfiak végre összeszedték magukat, és mostanában az öltözködés terén is elismerő visszajelzéseket kapnak. A férfidivat új irányzata jött el a túlméretezett férfi táskatrenddel, amelyet a divatikonok mellett a sztárok is imádnak. Itt az ideje, hogy te is feldobd a saját vagy pasid stílusát egy nagy shopper táskával, amit már az olyan ikonok is imádnak, mint Brad Pitt és Pedro Pascal.

Egy táskatrend, amit Brad Pitt és Jacob Elordi is imád

Forrás: Getty Images Europe

Brad Pitt, Pedro Pascal, Robert Pattinson egyetlen táskatrendben

A divattrendek folyamatos változásban vannak, ha valami fellángol, akkor az a hírességek körébe is eljut. Hollywoodban most már nem elég egy szexi mosoly, hanem az egyedi, jó stílus is elvárt az A-listás férfiak körében. Jelenleg a kedvenc sztárjaink között a „minél nagyobb a táskám, annál szexibb leszek” elve működik. A férfiszínészek stylistjai és gardróbjai ugyanazt a divatirányzatot követik: most minden híresség shopper táskákat vagy férfi válltáskákat visel, és mindenben a túlméretezett fazon a divat. Így, hogy a nagy nevek bejáratták a trendet, egyre több férfi visel tote, bowling és shopper táskákat, és úgy tűnik, ez az üdítő frissesség hiányzott a férfidivatból.

Pedro Pascal és a shopper táska iránti szerelme

Pedro Pascal kifejezetten imádja a Bottega Veneta tote fazonú táskáját, gyakran viseli repüléshez és utazáshoz. A színésznek hihetetlenül egyedi, high fashion ízlése van, amit a vörös szőnyegen kívül, már az utcai stílusában is bebizonyított. Pedro Pascal és Jacob Elordi stíluspárbaja már egy ideje tart, ha téged is izgat a téma, ebben a cikkünkben olvashatsz róla bővebben.

Pedro Pascal és az új férfitáska-divattrend

Forrás: Getty Images

Brad Pitt tökéletesen hozza a silver fox stílust

Brad Pitt az elmúlt két évben hatalmas átalakuláson ment át, ami az öltözködésében és ruhatárában is meglátszott. A generációkat elcsábító színész gyakran viseli kedvenc Gucci utazótáskáját, még az utcára is. A trendet egyszerűen újraalkothatod egy bowlingtáskával vagy egy bőr hétvégi táskával.

Brad Pitt gyakran viseli a Gucci-ház utazótáskáját

Forrás: Profimedia

Robert Pattinson és a csendes luxus

Robert Pattinson már évek óta hűséges márkakövete a Dior divatháznak, a színész a 2025-ös tavaszi férfikollekció egyik arca volt, amiben külön fókuszt kapott a férfi táskadivat. A tote bag szabású táska minimalista, letisztult és tökéletes a csendes luxus kedvelőinek.