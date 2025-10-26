Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Nem a méret a lényeg, kivéve, ha férfi táskáról van szó — Brad Pitt és Pedro Pascal már viseli

Getty Images -
pedro pascal Brad Pitt férfi divat Jacob Elordi táska
Mind ismerjük a legendás mondatot, hogy „nem a méret a lényeg”, ám ez a férfidivatra nem vonatkozik. Hollywoodban új trend tarol, ami a túlméretezett férfi táskadivatot vette célba, és olyan nagy neveket csábított el, mint Pedro Pascal és Brad Pitt.

A hollywoodi férfiak végre összeszedték magukat, és mostanában az öltözködés terén is elismerő visszajelzéseket kapnak. A férfidivat új irányzata jött el a túlméretezett férfi táskatrenddel, amelyet a divatikonok mellett a sztárok is imádnak. Itt az ideje, hogy te is feldobd a saját vagy pasid stílusát egy nagy shopper táskával, amit már az olyan ikonok is imádnak, mint Brad Pitt és Pedro Pascal. 

Brad Pitt, Jacob Elordi, Pedro Pascal
Egy táskatrend, amit Brad Pitt és Jacob Elordi is imád
Forrás: Getty Images Europe

Brad Pitt, Pedro Pascal, Robert Pattinson egyetlen táskatrendben

A divattrendek folyamatos változásban vannak, ha valami fellángol, akkor az a hírességek körébe is eljut. Hollywoodban most már nem elég egy szexi mosoly, hanem az egyedi, jó stílus is elvárt az A-listás férfiak körében. Jelenleg a kedvenc sztárjaink között a „minél nagyobb a táskám, annál szexibb leszek” elve működik. A férfiszínészek stylistjai és gardróbjai ugyanazt a divatirányzatot követik: most minden híresség shopper táskákat vagy férfi válltáskákat visel, és mindenben a túlméretezett fazon a divat. Így, hogy a nagy nevek bejáratták a trendet, egyre több férfi visel tote, bowling és shopper táskákat, és úgy tűnik, ez az üdítő frissesség hiányzott a férfidivatból. 

Pedro Pascal és a shopper táska iránti szerelme

Pedro Pascal kifejezetten imádja a Bottega Veneta tote fazonú táskáját, gyakran viseli repüléshez és utazáshoz. A színésznek hihetetlenül egyedi, high fashion ízlése van, amit a vörös szőnyegen kívül, már az utcai stílusában is bebizonyított. Pedro Pascal és Jacob Elordi stíluspárbaja már egy ideje tart,  ha téged is izgat a téma, ebben a cikkünkben olvashatsz róla bővebben. 

Pedro Pascal divattrend
Pedro Pascal és az új férfitáska-divattrend
Forrás: Getty Images

Brad Pitt tökéletesen hozza a silver fox stílust

Brad Pitt az elmúlt két évben hatalmas átalakuláson ment át, ami az öltözködésében és ruhatárában is meglátszott. A generációkat elcsábító színész gyakran viseli kedvenc Gucci utazótáskáját, még az utcára is. A trendet egyszerűen újraalkothatod egy bowlingtáskával vagy egy bőr hétvégi táskával.

Brad pitt divattrend
Brad Pitt gyakran viseli a Gucci-ház utazótáskáját
Forrás: Profimedia

Robert Pattinson és a csendes luxus

Robert Pattinson már évek óta hűséges márkakövete a Dior divatháznak, a színész a 2025-ös tavaszi férfikollekció egyik arca volt, amiben külön fókuszt kapott a férfi táskadivat. A tote bag szabású táska minimalista, letisztult és tökéletes a csendes luxus kedvelőinek. 

Nicholas Hoult, aki a bicepszet olasz bőrrel párosítja

Az angol színész új szinte fehérre leszívott szőke haja és új mediterrán hangulatú stílusa teljesen felrobbantotta a TikTokot. A barna és krém színekben tündöklő bőr Prada táska tökéletes választás volt az új megjelenéséhez. Illetve a mély csoki és karamell, illetve mély csoki és karamell színű táska tökéletes a klasszikus old money stílus megidézéséhez. 

férfi táska divat
Nicholas Hoult és az új  férfitáska-divattrend
Forrás: Getty Images

A$AP Rocky Rihanna gardróbjából lopja az inspirációt

A$AP Rocky és Rihanna a modern popkultúra egyik legnagyobb sztárpárosa. A két világsztár gyakran jelenik meg együtt a vörös szőnyegen, és mindketten híresek az egyedi divatérzékükről. A pár többször viccelődött azzal, hogy egymás ruhatárából öltözködnek, aminek egyik bizonyítéka ez a Barbie-rózsaszín Bottega Veneta shopper táska lehet.

ASAP rocky és Rihanna
ASAP Rocky és Rihanna stílusa sem mindennapi
Forrás: Getty Images

Jacob Elordi a csajok internet boyfriendje

Jacob Elordi volt az első férfiszínész, aki elindította  az új férfidivat-irányzatot. Az A-listás, sármos óriás legendás a táskagyűjteményéről, olyannyira, hogy konkrét TikTok-trend épült a kollekciójára. Jacob gyakran visel női táskákat is, ezzel megmutatva, hogyan lehet extrán divatosan hordani a nőiesebb darabokat úgy, hogy közben abszolút maszkulin legyél. Ne félj az extra színektől és a táska charmoktól sem, hiszen 2025 egyik legnagyobb trendje a maximalizmus. 

MILAN, ITALY - SEPTEMBER 21: Jacob Elordi is seen during Milan Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2025 on September 21, 2024 in Milan, Italy. (Photo by Robino Salvatore/GC Images)
Jacob Elordinak legendás táskakollekciója van
Forrás: Getty Images

Külön köszönet jár ezeknek a kreatív, ízlésesen divatos férfiaknak, hogy végre valami izgalmat hoznak a férfidivatba. Ha legközelebb táskainspirációt keresel vásárlás előtt, ideje a férfi divatikonokra is rákeresned, mert eljött a divat új korszaka. 

@brittanyhastaba Not a want but a need ✍️ Which one is your favorite? DM to shop 💌 #jacobelordi #jacobelordieuphoria #jacobelordistyle #jacobelordibagcollection #zendaya #kaiagerber #chanel #bottegaveneta #celine #louisvuitton #fashionsourcing #euphoria #jacobelordiedit #designerbags ♬ Take My Breath Away - EZI

 

