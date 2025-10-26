Nem a méret a lényeg, kivéve, ha férfi táskáról van szó — Brad Pitt és Pedro Pascal már viseli

A hollywoodi férfiak végre összeszedték magukat, és mostanában az öltözködés terén is elismerő visszajelzéseket kapnak. A férfidivat új irányzata jött el a túlméretezett férfi táskatrenddel, amelyet a divatikonok mellett a sztárok is imádnak. Itt az ideje, hogy te is feldobd a saját vagy pasid stílusát egy nagy shopper táskával, amit már az olyan ikonok is imádnak, mint Brad Pitt és Pedro Pascal.
Brad Pitt, Pedro Pascal, Robert Pattinson egyetlen táskatrendben
A divattrendek folyamatos változásban vannak, ha valami fellángol, akkor az a hírességek körébe is eljut. Hollywoodban most már nem elég egy szexi mosoly, hanem az egyedi, jó stílus is elvárt az A-listás férfiak körében. Jelenleg a kedvenc sztárjaink között a „minél nagyobb a táskám, annál szexibb leszek” elve működik. A férfiszínészek stylistjai és gardróbjai ugyanazt a divatirányzatot követik: most minden híresség shopper táskákat vagy férfi válltáskákat visel, és mindenben a túlméretezett fazon a divat. Így, hogy a nagy nevek bejáratták a trendet, egyre több férfi visel tote, bowling és shopper táskákat, és úgy tűnik, ez az üdítő frissesség hiányzott a férfidivatból.
Pedro Pascal és a shopper táska iránti szerelme
Pedro Pascal kifejezetten imádja a Bottega Veneta tote fazonú táskáját, gyakran viseli repüléshez és utazáshoz. A színésznek hihetetlenül egyedi, high fashion ízlése van, amit a vörös szőnyegen kívül, már az utcai stílusában is bebizonyított. Pedro Pascal és Jacob Elordi stíluspárbaja már egy ideje tart, ha téged is izgat a téma, ebben a cikkünkben olvashatsz róla bővebben.
Brad Pitt tökéletesen hozza a silver fox stílust
Brad Pitt az elmúlt két évben hatalmas átalakuláson ment át, ami az öltözködésében és ruhatárában is meglátszott. A generációkat elcsábító színész gyakran viseli kedvenc Gucci utazótáskáját, még az utcára is. A trendet egyszerűen újraalkothatod egy bowlingtáskával vagy egy bőr hétvégi táskával.
Robert Pattinson és a csendes luxus
Robert Pattinson már évek óta hűséges márkakövete a Dior divatháznak, a színész a 2025-ös tavaszi férfikollekció egyik arca volt, amiben külön fókuszt kapott a férfi táskadivat. A tote bag szabású táska minimalista, letisztult és tökéletes a csendes luxus kedvelőinek.
Nicholas Hoult, aki a bicepszet olasz bőrrel párosítja
Az angol színész új szinte fehérre leszívott szőke haja és új mediterrán hangulatú stílusa teljesen felrobbantotta a TikTokot. A barna és krém színekben tündöklő bőr Prada táska tökéletes választás volt az új megjelenéséhez. Illetve a mély csoki és karamell, illetve mély csoki és karamell színű táska tökéletes a klasszikus old money stílus megidézéséhez.
A$AP Rocky Rihanna gardróbjából lopja az inspirációt
A$AP Rocky és Rihanna a modern popkultúra egyik legnagyobb sztárpárosa. A két világsztár gyakran jelenik meg együtt a vörös szőnyegen, és mindketten híresek az egyedi divatérzékükről. A pár többször viccelődött azzal, hogy egymás ruhatárából öltözködnek, aminek egyik bizonyítéka ez a Barbie-rózsaszín Bottega Veneta shopper táska lehet.
Jacob Elordi a csajok internet boyfriendje
Jacob Elordi volt az első férfiszínész, aki elindította az új férfidivat-irányzatot. Az A-listás, sármos óriás legendás a táskagyűjteményéről, olyannyira, hogy konkrét TikTok-trend épült a kollekciójára. Jacob gyakran visel női táskákat is, ezzel megmutatva, hogyan lehet extrán divatosan hordani a nőiesebb darabokat úgy, hogy közben abszolút maszkulin legyél. Ne félj az extra színektől és a táska charmoktól sem, hiszen 2025 egyik legnagyobb trendje a maximalizmus.
Külön köszönet jár ezeknek a kreatív, ízlésesen divatos férfiaknak, hogy végre valami izgalmat hoznak a férfidivatba. Ha legközelebb táskainspirációt keresel vásárlás előtt, ideje a férfi divatikonokra is rákeresned, mert eljött a divat új korszaka.