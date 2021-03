A kor haladásával rengeteget fejlődött az orvostudomány, így manapság már olyan problémákról is tudunk, amelyekről korábban fogalmunk sem volt. Fogászati szempontból ilyen problémának számít a fogkőlerakódás, amiről a hétköznapi ember még mindig keveset tud, hiába élünk a XXI. században - éppen ezért megkértünk egy szakembert, hogy segítsen nekünk eligazodni a fogkő világában.

Mi az a fogkő és hogyan alakul ki?

"A fogkő tulajdonképpen egy ásványosodott foglepedék, ami olyan kemény felszíneken alakul ki, mint a fogak és a pótlások. Ha ezeket nem tisztítjuk kellő rendszerességgel és kellő alapossággal, kialakul az úgynevezett dentális plakk" - kezdte a probléma kifejtését Stančul Tamara dentálhigiénikus, aki kérdésünkre azt is kifejtette, mi is ez a dentális plakk pontosan, és mi vele a baj?

"Ez egy biofilm réteg, mely elsősorban baktériumokat, levált hámsejteket, fehérjéket, szénhidrátokat tartalmaz. A puha lerakódást lepedéknek nevezzük, viszont ha kalcifikálódik, tehát mészkő rakódik le benne, akkor beszélhetünk fogkőről. A fogkő felülete érdes, ezért kedvez a további plakkfelrakódásnak. A fogkövet otthon nem lehet eltávolítani, kizárólag szakember tudja szakszerűen elvégezni a beavatkozást."

Miért jelent veszélyt számunkra?

"A legnagyobb gond vele az, hogy megjelenhet a fogíny alatt (szubgingivális), illetve a fogínyen kívül (szupragingivális) is, és ezzel hozzájárul a fogíny gyulladásának kialakulásához, a fogszuvasodáshoz. Továbbá az itt található baktériumok a véráramba kerülve a szervezetben máshol is megjelenhetnek,

és növelhetik bizonyos betegségek kialakulásának kockázatát (pl.: szív,- és érrendszeri megbetegedések, ízületi gyulladások, cukorbetegség). "

A szakemberek nem győzik hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy rendszeresen eljárjunk fogkőleszedésre, viszont egy hétköznapi ember számára nehéz eldönteni, hogy ez számszerűsítve mit is jelent? Van erre valamilyen konkrét szabály?

"Személyfüggő, illetve azzal hozható összefüggésbe, hogy kinek milyen a nyálösszetétele. Egyeseknél rendkívül gyorsan megjelenik a fogkő, másoknál akár hosszú hónapokig is látható a kezelés eredménye, ám bármelyik csoporthoz is tartozunk, maximum 4-5 havonta sort kell keríteni rá."

Sokan félnek a fogkőleszedéstől, mondván, hogy "biztos fáj" - ez mennyire igaz?

"Szerencsére semennyire (egészséges esetben). Én az irányított biofilm terápia módszerét alkalmazom, ami úgy kezdődik, hogy először megfestem a biofilm réteget egy plakkfestővel, majd egy rendkívül hatékony és szelíd módszerrel eltávolítom ezt a réteget. Ezt követően fellazítom a durvább fogkövet is, és azt is eltávolítom. A kezelés leggyakrabban ma már a korszerű gépeknek köszönhetően fájdalommentesen történik. Viszont ahhoz, hogy megmaradjon az egészséges állapot, az otthoni tisztításra is kellő hangsúlyt kell fektetni."

A dentálhigiénikus azt is kifejtette, hogy a kezelés mindig egy ínyvizsgálattal kezdődik, hiszen abból lehet legjobban megállapítani, mennyire végez hatékony fogápolást otthon a páciens. Ezt követően pedig szakszerű, konkrét tanácsokkal látja el a hozzá fordulókat fogápolás kapcsán.

"Érdemes megfogadni a szakemberek tanácsait, hiszen ezek tulajdonképpen oktatások is egyben, amellyel felülírhatjuk az esetlegesen rosszul rögzült szokásokat. Elmondjuk, hogyan válasszák meg a páciensek a megfelelő fogápolási eszközöket, hogyan alkalmazzák azokat, milyen rendszerességgel cseréljék őket, stb."

Mi az, amit üzennél mindenkinek, aki érdeklődik a helyes, otthoni fogápolás iránt?

"A legfontosabb, hogy napi 2-3 alkalommal igyekezzünk fogat mosni, és természetesen azon is óriási a hangsúly, hogy elsajátítsuk a megfelelő fogmosási technikát - de ebben egy dentálhigiénikus tud segíteni. Ezen kívül nem tudjuk elégszer hangsúlyozni, mennyire fontos a fogselyem és a köztisztító kefék (interdentális fogkefék) használata. Megfelelő tisztítással a fogkőképződés lassítható. Ne felejtsük el a fogaink épségére figyelni, hisz az egészségünk része."