Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 18., szombat Lukács

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sorozat

Véres csaták, új lovagok és egy gyanús temetés – Minden, amit eddig tudunk a Sárkányok háza 3. évadáról

IMDb -
sorozat Sárkányok háza HBO új évad
Hajdú Viktória
2025.10.18.
Vér, sárkányok és családi passzív agresszió. Hivatalosan is befejezték a Sárkányok háza 3. évadát. Mit kell róla tudni?

Visszatér Westeros legtoxikusabb családja és ha minden igaz, most már tényleg mindenki haragszik mindenkire. Nézzük, mi várható a Sárkányok háza 3. évadától!

Befejeződött a Sárkányok háza 3. évadának forgatása.
Befejeződött a Sárkányok háza 3. évadának forgatása. 
Forrás:  IMDb

Kész a Sárkányok háza 3. évada és elvileg mindenki életben maradt (egyelőre)

Október 11-én hivatalosan is befejeződött a Sárkányok háza 3. évadának forgatása, szóval a sárkányok leparkoltak, a színészek letették a parókákat, és az utómunka elkezdődött.

 A premier pedig – kapaszkodj – 2026 nyarára várható. 

Igen, jövő nyáron. Addig bőven újranézheted az előző két évadot, vagy kitalálhatod, hány perc alatt veszti el Aegon újra a trónját.

Az HBO nagyfőnöke, Casey Bloys nemrég elárulta, hogy az új szezon sajnos „kicsit kicsúszik az Emmy-határidőből”, ami nagyjából annyit jelent, hogy késni fog, de legalább jó kifogásuk van rá. Szóval, ha minden a terv szerint halad, június környékén jöhet a tűzvihar – vagyis a premier.

Új arcok, de ugyanaz a dráma

A harmadik évad új lovagokat is hoz, mert hát a fejeknek gurulniuk kell. Ser Luthor Largent, Ser Jon Roxton és Ser Adrian Redfort csatlakozik a sorozathoz. 

Persze visszatérnek a régi kedvencek is: Matt Smith (Daemon), Emma D’Arcy (Rhaenyra) és Olivia Cooke (Alicent) ismét kardot, koronát és sárkányt szegeznek egymásnak.


A színészek szerint a harmadik évad nagyobb, véresebb és fergetegesebb lesz, ami szép PR-szöveg – de őszintén szólva, ha valaki nem gyújt fel egy várost, csalódottak leszünk. Olivia Cooke egyenesen azt mondta, hogy az első két rész eredetileg a 2. évad fináléja lett volna, tehát az új évad rögtön egy gigantikus pofonnal indít. Ez jó hír azoknak, akik azt hitték, a sorozat már teljesen ellaposodott az utóbbi évadnál. 

Ki hal meg?

A Sárkányok háza − na és persze a Trónok harca− egy dologban állandó: valaki mindig idő előtt távozik az élők sorából. Most is  beindultak már a pletykaművek egy „nagy halálról”, de persze senki sem mondja el, kiről van szó. Annyit sejteni lehet, hogy egy fő karakter készül a Nagy Trónra Odafent, és nem, nem Daemonról van szó. Vagy mégis?

Az viszont biztos, hogy a 3. évadban Rhaenyra és Aegon II közti viszály tovább fokozódik. A készítők azt ígérik, hogy most már tényleg „a tűz és vér háborúját” látjuk majd – azaz több csata, több sárkány, és valószínűleg több sírás lesz, mint valaha.

Aegon: a király, aki nem kért ebből

Ha hihetünk a spoilereknek, Aegon karaktere végre kap némi mélységet – ami azt jelenti, hogy nemcsak részeg és ideges, hanem talán komplexen részeg és ideges lesz. A sorozat állítólag megmutatja, hogy milyen súlyos a trón nyomása, főleg, ha közben mindenki a hátad mögött intrikál, és néha rád küldenek egy sárkányt a semmiből.

A 3. évadban minden lesz, amit Westeros ígérhet

Családi perpatvar, véres bosszú, egy kis tűzijáték – és rengeteg trauma, sárkányháttérrel. Aki eddig bírta, annak ez lesz a jutalma. 

Aki meg most kapcsolódna be? Nos, neki csak annyit mondanánk: üdv a családban – de ne szeress meg senkit túlságosan, mert valószínűleg nem éri meg a stáblistát.

Előzménysorozatot kap a Downton Abbey: a legkedveltebb karakter fiatalkora lesz a fókuszban

Hatalmas meglepetés a népszerű sorozat rajongóinak.

A Steve nem a gyengéknek való: Cillian Murphy ismét mesterien szorongatja a lelkünket – KRITIKA

Ha azt hitted, az Oppenheimer után Cillian Murphy már nem tud újra összetörni lelkileg, akkor készülj fel! A Steve egy igazi érzelmi zuhanórepülés.

Elhagyott irodaházból varázsolt pazar rezidenciát magának Zooey Deschanel és párja

A színésznő, Zooey Deschanel és párja, Jonathan Scott, a tévés műsorvezető végre bepillantást engedtek frissen felújított New York-i otthonukba.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu