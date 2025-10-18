Véres csaták, új lovagok és egy gyanús temetés – Minden, amit eddig tudunk a Sárkányok háza 3. évadáról

Visszatér Westeros legtoxikusabb családja és ha minden igaz, most már tényleg mindenki haragszik mindenkire. Nézzük, mi várható a Sárkányok háza 3. évadától!

Befejeződött a Sárkányok háza 3. évadának forgatása.

Forrás: IMDb

Kész a Sárkányok háza 3. évada és elvileg mindenki életben maradt (egyelőre)

Október 11-én hivatalosan is befejeződött a Sárkányok háza 3. évadának forgatása, szóval a sárkányok leparkoltak, a színészek letették a parókákat, és az utómunka elkezdődött.

A premier pedig – kapaszkodj – 2026 nyarára várható.

Igen, jövő nyáron. Addig bőven újranézheted az előző két évadot, vagy kitalálhatod, hány perc alatt veszti el Aegon újra a trónját.

Az HBO nagyfőnöke, Casey Bloys nemrég elárulta, hogy az új szezon sajnos „kicsit kicsúszik az Emmy-határidőből”, ami nagyjából annyit jelent, hogy késni fog, de legalább jó kifogásuk van rá. Szóval, ha minden a terv szerint halad, június környékén jöhet a tűzvihar – vagyis a premier.

Új arcok, de ugyanaz a dráma

A harmadik évad új lovagokat is hoz, mert hát a fejeknek gurulniuk kell. Ser Luthor Largent, Ser Jon Roxton és Ser Adrian Redfort csatlakozik a sorozathoz.

Persze visszatérnek a régi kedvencek is: Matt Smith (Daemon), Emma D’Arcy (Rhaenyra) és Olivia Cooke (Alicent) ismét kardot, koronát és sárkányt szegeznek egymásnak.



A színészek szerint a harmadik évad nagyobb, véresebb és fergetegesebb lesz, ami szép PR-szöveg – de őszintén szólva, ha valaki nem gyújt fel egy várost, csalódottak leszünk. Olivia Cooke egyenesen azt mondta, hogy az első két rész eredetileg a 2. évad fináléja lett volna, tehát az új évad rögtön egy gigantikus pofonnal indít. Ez jó hír azoknak, akik azt hitték, a sorozat már teljesen ellaposodott az utóbbi évadnál.

Ki hal meg?

A Sárkányok háza − na és persze a Trónok harca− egy dologban állandó: valaki mindig idő előtt távozik az élők sorából. Most is beindultak már a pletykaművek egy „nagy halálról”, de persze senki sem mondja el, kiről van szó. Annyit sejteni lehet, hogy egy fő karakter készül a Nagy Trónra Odafent, és nem, nem Daemonról van szó. Vagy mégis?

Az viszont biztos, hogy a 3. évadban Rhaenyra és Aegon II közti viszály tovább fokozódik. A készítők azt ígérik, hogy most már tényleg „a tűz és vér háborúját” látjuk majd – azaz több csata, több sárkány, és valószínűleg több sírás lesz, mint valaha.