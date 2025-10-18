Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 18., szombat

Leáldozott a szürkének: Kris Jenner is felült a 2026-os trendre, boomer barnára váltott

Végleg befellegzett a fémes színeknek. A szürkét jövőre mindenki barnára fogja cserélni, épp úgy, ahogy Kris Jenner tette már most.

Minimalizmus, letisztultság és a szürke dominanciája. Eddig ezek jellemezték a dizájnos enteriőröket, de úgy tűnik, ez a korszak lassan lezárul. Helyét egy sokkal melegebb tónus veszi át, a boomer barna, ami nem véletlenül kapta ezt a nevet. Várhatóan ez a lakberendezési trend 2026-ban fog csak berobbanni, de a trendkirálynő, Kris Jenner máris lecsapott rá. 

Lakberendezési trend 2026: így csinálja Kris Jenner.
Kris Jenner arca után otthonát is átalakította.
Forrás: WireImage

Kris Jennernél trendibb boomert nem ismerünk

Nem elég, hogy a Kardashian-klán feje idén egy döbbenetes plasztikai műtét során lefaragott arcából harminc évet, most Hidden Hills-i otthonának dizájnjában is új fejezetet nyitott. A 2026-os év egyik legmeglepőbb trendjét, a boomer barnát ugyanis már be is költöztette. 

Kris Jenner sosem futott az új stílusirányzatok után, és úgy tűnik, ezt a szokását most is megtartotta. Nemrég megosztott pár képet magáról, amiken otthonában pózol, az arca és a ruhái mellett azonban valami mást is kiszúrhatunk. Az egyik fotón egy régi, mély barna könyvespolc előtt áll, amelyen antik könyvek sorakoznak. Az egy dolog, hogy melegítőjének színe szinte árnyalatra pontosan megegyezik a könyvekével − hogy lehet ez, őrület −, de arca és az egész megjelenése is sokkal üdébbnek hat. Ez pedig nem véletlen.

A meleg, tónusú boomer barna ugyanis remekül harmonizál Kri Jenner bőrszínével, arról már nem is beszélve, hogy a könyvespolc észrevétlenül csempészi be otthonába az eleganciát és az „old money” életérzést. 

A boomer barna sokkal több egy színnél

A Homes&Gardens magazinnak nyilatkozó lakberendezési szakértő, Charlotte Ford szerint nem véletlen a váltás a ridegebb, modern dizájnról. Elsőként fontos tisztázni, hogy a boomer barna, amely a lakberendezési trend 2026-os évét fogja uralni, nem csupán egy színt jelöl. A kifejezés egy újra felfedezett stílusra utal, amelyben a természetes fa, az antik hatások és a klasszikus elegancia tökéletes harmóniában létezik egymással. Miért tér vissza? Nagy valószínűséggel az emberek belefáradtak a kissé személytelen, steril terekbe, és visszavágytak a melegséget sugárzó otthonokba. A boomer barna pedig épp ezt adja, biztonságot, békét és nosztalgiát csempész a helyiségekbe. 

Így használd az otthonodban!

A nagyobb, sötétebb barna bútorok összenyomhatják és levegőtlenné tehetik a szobát, ráadásul könnyen átcsúszhatunk a nagymamás dizájnba. Érdemes egyetlen hangsúlyos boomer barna bútort választani, amely remekül mutat törtfehér falakkal, krémszínű textíliákkal és fekete kiegészítőkkel. Kris Jennernél is épp ezt látjuk, a fal színe és a könyvek nagy része is világosabb, meleg árnyalatú. 

Lakberendezési trend 2026: hódít a boomer barna stílus
Lakberendezési trend 2026: hódít a boomer barna.
Forrás: Shutterstock

Elég bátor vagy, hogy lecseréld a szürkét barnára? Hidd el, a hangulatod meg fogja hálálni. 

