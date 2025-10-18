Ben Stiller rossz apának tartja magát: „Szinte kihagytam az egész gyerekkorukat"

Október 5-én debütált az Apple által készített dokumentumfilm, amely Ben Stiller életét és családját mutatta be korábban soha sem látott részletességgel. A filmből kiderült, hogy a színész gyermekei és házassága megszenvedte a családfő karrierjének felívelését, és mostanra sikerült csak rendezniük az évtizedekkel ezelőtti problémákat.

Ben Stiller egyetért a lányával abban, hogy nem volt jó édesapja a gyerekeinek

Forrás: Getty Images North America

Ben Stiller gyerekei lesújtó véleményt fogalmaztak meg a gyerekkorukról

A filmsztár mindig is diszkréten kezelte a magánéletét, és csupán annyit tudott róla a nyilvánosság, hogy 2000 májusában feleségül vette Christine Taylor színésznőt, és két közös gyermekük van Quinn és Ella. Ezután először akkor került csak a sztár magánélete a címlapokra, amikor 2017-ben elváltak a feleségével. A szakításuk azonban nem bizonyult tartósnak, ugyanis az Unilad információi szerint a Covid évei alatt újra összehozta őket a sors, és jelenleg is együtt élnek. Erről és további megdöbbentő részletekről beszélt a színész a Stiller és Meara: Semmi nem veszett el című dokumentumfilmjében.

A karrierem folyamatosan épült, de a magánéletemről ez nem mondható el. Egyszerűen kibillentem az egyensúlyból és boldogtalan lettem, mert elszakadtam a családomtól és a gyerekeimtől. Apaként azt akartam, hogy ne kövessem el ugyanazokat a hibákat, amiket a szüleim elkövettek. Mégis megtettem

- árulta el a film egyik pontján a színész. Ben Stiller szülei egy híres komikus páros tagjai voltak, és a munkájuk miatt ők sem igazán foglalkoztak a gyermekük nevelésével, viszont mindig hatalmas elvárásokat támasztottak vele szemben.

A szüleim miatt maximalista lettem nagyon durván. Talán emiatt történt, hogy elkövettem életem legnagyobb hibáját: kivágattam a filmemből a lányom egyik jelenetét, mert úgy éreztem, hogy nem volt tökéletes az alakítása.

Bár a mostanra 20 éves Ella még nagyon fiatal volt, amikor ez az eset történt, számtalan olyan dologra emlékszik, amik miatt évekig rideg volt a viszonya az apukájával. Erről személyesen ő maga beszélt a dokumentumfilm során:

Szó szerint nem emlékszem rá, hogy valaha is mellettem lett volna, miközben felnőttem. Ha nyaralni voltunk, akkor is egésznap a gondolataiba merült, vagy telefonált, és ezzel mindenki nyaralását elrontotta. Olyan volt, mintha az életében minden fontosabb lett volna, és a család az utolsó tétel lett volna a napi kötelességek között

- idézte Ella szavait a lap. A filmből kiderült, hogy végül a koronavírus járvány alatt sikerült rendezniük a családi kapcsolataikat, és az azóta rendezőként és producerként is bemutatkozó Stiller odafigyel rá, hogy sokkal több időt töltsön a családjával, és sokkal kevesebbet a munkával.