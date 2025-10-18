Mielőtt azt hinnéd, kamu, nézd meg a 2027-ben rekedt időutazó férfi TikTok videóit

Az egész egyetlen videóval kezdődött, amin egy férfi látható, amint sétál Valencia kihalt utcáin. Se autók, se gyerekek, se felnőttek, csupán ő, az időutazó és egy felirat: 2027-ben vagyok. Az emberiség eltűnt.

Te hinnél annak, akik azt állítja magáról, hogy időutazó és 2027-ben rekedt?

Forrás: Shutterstock

Habár elsőre óriási hazugságnak tűnik, az internet és a TikTok népe valahogy mégsem képes szabadulni a @unicosobreviviente nevű TikTok-felhasználó által közzétett videóiban látottaktól. Az állítólagos időutazó neve is beszédes: a spanyol unicosobreviviente egyedüli túlélőt jelent. Az első videót újabbak követték, a téma gyakorlatilag mindegyiken ugyanaz: ismert bevásárlóközpontok, kórházak, repülőterek és parkolók elhagyatva, teljesen üresen, akárcsak a COVID idején.

Túl valóságosak ahhoz, hogy hamisak legyenek az időutazó videói?

Kezdetben a kétkedők azt kommentelték, hogy csupán ügyesen szerkesztett videókról van szó. Egészen addig, amíg a férfi el nem kezdte teljesíteni élőben a követők kéréseit.

„Menj el az X utcai könyvesboltba.” „Mutasd meg, mi megy a tévében.” „Csekkold egy laptopon a dátumot és az időt.”

Ilyen és hasonló instrukciókat adtak neki, és ő mindent megcsinált. A felvételek minden alkalommal kísértetiesen valóságosnak tűntek, végül már gamerek és profi videószerkesztők is elkezdték vizsgálni a felvételeket. Az egyik videóban a rejtélyes férfi egy rendőrőrsre sétál be. Az ajtók nyitva vannak, bent világos van, de amint a „főszereplőnk” beljebb jut, látszik, hogy az épület tökéletesen üres. Ezt követően élőben mutatott meg egy teljesen üres futballstadiont és egy kórházat is.

Ha az időutazó csaló, akkor olyan piszok jó, hogy Oscart érdemelne

A Redditen egyesek titkos marketingkampánynak, kormányzati kísérletnek és digitális mágiának bélyegzik a látottakat, míg mások drónok használatára, 3D-modellezésre gyanakodnak, de volt olyan is, aki azt mondta, az „időutazó” férfi a pandémia alatt szerzett hozzáférést a lezárt helyekhez, és a rögzített felvételeket eltette későbbre.

Igen ám, csakhogy ez még nem magyarázza meg, hogyan reagálhat ilyen gyorsan a rajongói kérésekre.

„Találtam egy átjárót”

A TikTok „időutazó” azt állítja, felfedezett egy hibát, pontosabban egy olyan átjárót, ahol bepillanthat a mi 2025-ös idősíkunkba, és most megpróbál kapcsolatban lépni tudósokkal, hogy a segítségükkel helyreállíthassa a kapcsolatot a két idősík között. Közzé is tett egy osztott képernyős videót: az egyik oldalon üres utca, a másikon ugyanaz a hely látható normál autóforgalommal.