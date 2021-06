Képzeld el, hogy egy reggel felkelsz, és valami furcsát érzel a szájüregedben. Kimész a fürdőszobába, a tükör előtt eltátod a szádat, és azt látod, hogy a nyelved tiszta fekete, sőt valami hosszú szőrszálaknak tűnő réteg borítja. Mennyire lennél kiakadva?

Épp ez történt azzal az akkor 55 éves amerikai nővel, akinek az esete 2018-ban járta be a világsajtót. Igaz, ő nem tudott felkelni és a fürdőszobába menni azon a bizonyos reggelen, mivel éppen kórházban feküdt egy baleset miatt összezúzott lábakkal, és ez hozzájárulhatott a nyelve elfeketedéséhez is. Az egyik sérülése ugyanis elfertőződött, és az orvosok antibiotikumokkal, intravénás meropenemmel és tabletta formájában adagolt minocyclinnel kezelték. A beteg néhány nap múlva szédülésre kezdett panaszkodni, és valami szokatlan rossz ízt érzett a szájában. Ekkor vizsgálták meg az orvosok, és ők szembesültek először a tüneteivel, amiről a nem túl kellemes látványt nyújtó fotókat is közölték az újságok.

Mint kiderült, a páciens a fekete szőrnyelv nevű ritka betegségben szenvedett, ami olyannyira ritka, hogy a legtöbb orvos egész pályafutása során sem találkozik vele, így aztán a diagnosztizálása is nehézkes tud lenni. Az említett esetben az egyik antibiotikus okozta a tüneteket, de a fekete szőrnyelv kialakulhat kortikoszteroidkezelés, parazita ellenes szerek szedése, gombás fertőzés, vagy egyszerűen csak rossz szájhigiénia miatt is. A pontos kialakulási mechanizmusa máig nem ismert, de az biztos, hogy gyakrabban fordul elő dohányosok, vagy kemoterápián és műtéten átesett vérszegény betegeknél, és feltehetően a nyelv keratinizált rétegének túltermelése, vagy a réteg lassabb kilökődése lehet a hátterében.

Szerencsére a fekete szőrnyelv sokkal szörnyebben néz ki, mint amennyire veszélyes és súlyos betegség. Azok a bizonyos fekete szőrök igazából nem is szőrök, hanem a nyelvháton elhelyezkedő fonal alakú nyelvszemölcsök, amik ezekben az esetekben akár két centiméter hosszúra is megnőhetnek, és hát valóban elég gusztustalanul festenek ilyen formában, pláne feketén. (Lehetnek barnásfeketék, szürkéskékek és szürkéssárgák is.) A betegség pedig nem jár az említetteken kívül semmilyen súlyos, egészségkárosító következménnyel, esetleg égető érzéssel társulhat a pácienseknél.

A fekete szőrnyelv viszonylag könnyen kezelhető és gyorsan vissza is fordítható jelenség. Először is természetesen meg kell szüntetni a kiváltó okait, azaz leggyakrabban azt a bizonyos gyógyszert, aminek a szedése előidézte. Azután alapos, hosszas és rendszeres szájtisztításba kell fogni, a nyelvet naponta többször nedves fogkefével erősen átdörzsölni, timol oldattal ecsetelni, és gombafertőzés esetén a megfelelő gyógyszerekkel párosítani. Így történet a cikkünk elején említett esetben is, és ha nem is rögtön, de az amerikai nő fekete és szőrös nyelve négy héttel később már újra rózsaszín és puha lett.

