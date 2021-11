Jordán Tamás enyhébb tünetekkel vészelte át a koronavírust. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész már jól érzi magát, és vége a közel kéthetes karanténnak is.

"Igazság szerint nem tudom, hol kaphattam el, egyszer csak beteg lettem. Nem volt mese, azonnal orvoshoz fordultam, a teszt után pedig kiderült, hogy ez koronavírus. Nem örül az ember, ha ilyen hírt kap, ráadásul meg is rémül, hiszen tudjuk, hogy mennyi emberi életet követelt már ez az átkozott betegség. Én is megijedtem, mert nem tudtam, mi vár rám" - nyilatkozta Jordán Tamás a Blikknek.

A színész szerencsésnek érzi magát, ugyanis a kezdeti ijedtség után kiderült, hogy mégsem olyan nagy a baj.

"Nálam nem volt nagy láz, és végig éreztem az ízeket és a szagokat is. Féltem, nehogy tüdőgyulladásom legyen, de az sem alakult ki. Két oltáson már túl vagyok, és örülök, hogy azután kaptam csak el a vírust, mert ennek köszönhetem, hogy nem lett nagy baj. Sajnos, azonban nagyon fáradt, levert vagyok, és ez nemcsak a betegség alatt, hanem még most is kitart. Nem érzem magam százszázalékosnak, de talán idővel összeszedem magam" – folytatta a színész.

"Most kezdek el visszarázódni a hétköznapokba, de nem megy egyszerűen. Hamar elfáradok, húz az ágy, pedig dolgom az lenne bőven. Nem kapkodok, nem siettetem a gyógyulást, bízom abban, hogy hamarosan a régi önmagam leszek."

Koronavírussal, oltatlanul került kórházba Kóbor János: "Mindent megtesznek érte, hogy újra köztünk lehessen"