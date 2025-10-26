Az örök elegancia lábbelije: legszebb őszi lovaglócsizmák

Ismét itt az ősz és mi már alig vártuk a szoknyás-csizmás szetteket, ezért olyan klasszikus, minőségi lovaglócsizma-gyűjteményt készítettünk, amiben olyan darabok szerepelnek, amik nem csupán idén, hanem még sok év múlva is trendi alapdarabok lesznek.

Elegáns lovaglócsizma dobja majd fel az őszi szettjeidet.

Forrás: Shutterstock

A 10 leggyönyörűbb klasszikus lovaglócsizma idén ősszel

Nézzük a listát, amin azért igen borsos árú lábbelik is szerepelnek, de ne feledd, a bőr az egyik, legstrapabíróbb anyag, úgyhogy egyszer kell egy remek, minőségi darabba befektetned, utána már csak elő kell venned évről évre. Soha nem jártál lovagolni? Nem számít, ezekkel a darabokkal úgy fogsz kinézni az utcán vonulva, mintha minden héten lóversenyekre jártál volna 10 éves korod óta. Hiszen a lovaglócsizmáknak az egyik előnye, hogy felvéve máris old money stílusú lehet az egész outfitted. Lássuk, hogy melyik lovaglócsizmák csavarták el a fejünket idén ősszel!

BOSS bőrcsizma

Fényes felületű, kapcsos fekete lovaglócsizma, ami örök kedvenced lesz, nem csak idén, hanem még húsz év múlva is. Vastagabb szárának köszönhetően azokra is jó lesz, akiknek kicsit szélesebb a vádlijuk.



BOSS bőrcsizma,125 990 Ft

Forrás: answear.hu

Ralph Lauren csizma

Kívül-belül puha bőrből készült klasszikus lovaglócsizma. A csizma vonalai időtálló szépségűek, amik a divat részét képezik már 80 éve. Ha olyan csizmát keresel, ami tényleg mindig trendi marad, akkor ez a tökéletes választás.

Ralph Lauren csizma, 105 990 Ft

Forrás: ecipo.hu

PULL&BEAR fekete csizma

Csodaszép és elérhető árú alapdarab, amiket remekül kombinálhatsz idén ősszel is. Válassz mellé egy csinos egyenesszárú, pliszírozott vagy tweed szoknyát, természetesen meleg harisnyával.



PULL&BEAR fekete csizma,19 995 Ft

Forrás: zalando.hu

Clara Barson csizma

Fekete, csatos lovaglócsizma, aminek különlegessége, hogy oldalt végigfut egy gumis rész. Ennek köszönhetően könnyebb belebújni a vastagabb lábfejű nőknek is. A gumírozott rész abban is szerepet játszik, hogy tökéletesen simuljon az ember lábára a csizma, így nem fog lötyögni és elállni sem.

Clara Barson csizma, 19 995 Ft

Forrás: CCC