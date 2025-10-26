Az örök elegancia lábbelije: legszebb őszi lovaglócsizmák

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Kővári F. Luca
2025.10.26.
Beköszöntött a hideg, esős idő, ezért épp ideje, hogy új lábbeli után nézz! Összeállítottuk a leggyönyörűbb őszi lovaglócsizma-listát, hogy neked már ne kelljen a keresgéléssel foglalkoznod.

Ismét itt az ősz és mi már alig vártuk a szoknyás-csizmás szetteket, ezért olyan klasszikus, minőségi lovaglócsizma-gyűjteményt készítettünk, amiben olyan darabok szerepelnek, amik nem csupán idén, hanem még sok év múlva is trendi alapdarabok lesznek.

Elegáns lovaglócsizma dobja majd fel az őszi szettjeidet
Elegáns lovaglócsizma dobja majd fel az őszi szettjeidet. 
Forrás: Shutterstock

A 10 leggyönyörűbb klasszikus lovaglócsizma idén ősszel

Nézzük a listát, amin azért igen borsos árú lábbelik is szerepelnek, de ne feledd, a bőr az egyik, legstrapabíróbb anyag, úgyhogy egyszer kell egy remek, minőségi darabba befektetned, utána már csak elő kell venned évről évre. Soha nem jártál lovagolni? Nem számít, ezekkel a darabokkal úgy fogsz kinézni az utcán vonulva, mintha minden héten lóversenyekre jártál volna 10 éves korod óta. Hiszen a lovaglócsizmáknak az egyik előnye, hogy felvéve máris old money stílusú lehet az egész outfitted. Lássuk, hogy melyik lovaglócsizmák csavarták el a fejünket idén ősszel!

  • BOSS bőrcsizma
    Fényes felületű, kapcsos fekete lovaglócsizma, ami örök kedvenced lesz, nem csak idén, hanem még húsz év múlva is. Vastagabb szárának köszönhetően azokra is jó lesz, akiknek kicsit szélesebb a vádlijuk. 
     
BOSS bőrcsizma
BOSS bőrcsizma,125 990 Ft 
Forrás: answear.hu
  • Ralph Lauren csizma
    Kívül-belül puha bőrből készült klasszikus lovaglócsizma. A csizma vonalai időtálló szépségűek, amik a divat részét képezik már 80 éve. Ha olyan csizmát keresel, ami tényleg mindig trendi marad, akkor ez a tökéletes választás.
Ralph Lauren csizma
Ralph Lauren csizma, 105 990 Ft
 Forrás: ecipo.hu
  • PULL&BEAR fekete csizma
    Csodaszép és elérhető árú alapdarab, amiket remekül kombinálhatsz idén ősszel is. Válassz mellé egy csinos egyenesszárú, pliszírozott vagy tweed szoknyát, természetesen meleg harisnyával.
     
PULL&BEAR fekete csizma
PULL&BEAR fekete csizma,19 995 Ft
 Forrás: zalando.hu
  • Clara Barson csizma
    Fekete, csatos lovaglócsizma, aminek különlegessége, hogy oldalt végigfut egy gumis rész. Ennek köszönhetően könnyebb belebújni a vastagabb lábfejű nőknek is. A gumírozott rész abban is szerepet játszik, hogy tökéletesen simuljon az ember lábára a csizma, így nem fog lötyögni és elállni sem. 
Clara Barson csizma
Clara Barson csizma, 19 995 Ft
 Forrás: CCC
  • Gino Rossi csizma
    Roppant egyszerű, de nagyszerű sikkes darab. Olyan összeállításokhoz válaszd, amiben szintén megjelenik egy kis arany csillogás, akárcsak a − csizmán −, hogy kiemeld a lábbeli különlegességét.
     
Gino Rossi csizma
Gino Rossi csizma,64 995 Ft
 Forrás: ecipo.hu
  • Anna Field csizma
    Ha az ősz csizma lenne, akkor biztosan ez a fényes felületű, gesztenyebarna mutatós darab szeretne lenni. Mindenképp úgy alakítsd össze az outfittedet, hogy érvényesülni tudjon ez a csizma, vagyis válassz hasonló barna táskát és viselj csupán két színből álló szettet.
Anna Field csizma
Anna Field csizma, 19 990 Ft
 Forrás: zalando.hu
  • Magassarkú csizma
    Ha szeretnél egy kicsit nőiesebb csizmát választani, akkor dönts emellett a nem túl magas, de pont csinos darab mellett. Az irodába sem lesz túl kirívó és egy esti buliban sem fáj majd benne a lábad.
     
Magassarkú csizma
Magassarkú csizma, 80 990 Ft 
Forrás: answear.hu
  • Ralph Lauren csizma
    Ez a Ralph Lauren csizma kiköpött úgy néz ki, mintha a lovagolópályán épp most szálltál volna le kedvenc hátasodról. Ha nem szeretnél kompromisszumokat, nem szeretnél semmilyen modern extrázást, akkor ez egy nagyszerű klasszikus kincs lesz számodra. 
     
Ralph Lauren csizma
Ralph Lauren csizma? 327 990 Ft
 Forrás: answear.hu
  • Caprice lovaglócsizma
    Ezt az elragadó, barna darabot azért fogod nagyon szeretni, mert idén a legtrendibb szín a barna, így sok ruhát, kabátot, táskát találsz majd ilyen színben. A különlegessége pedig az, hogy a felső része velúrbőr, így nagyon dekoratív módon két textúrával is játszhatsz a kabátok és kiegészítők (táskák) kiválasztásánál.
     
Caprice lovaglócsizma
Caprice lovaglócsizma, 41 990 Ft
Forrás: ecipo.hu
  • Barna szarvasbőr csizma
    Vadító csokibarna csizma, ami kívül szarvasbőr, belül báránybőr, úgyhogy fagy tutira nem éri majd a lábad. Megfelelő impregnáló spray-kkel egész ősszel és télen a hóban is viselheted, mert nem fog beázni.
     
Barna szarvasbőr csizma
Barna szarvasbőr csizma, 102 990 Ft
 Forrás: Kazar


 

