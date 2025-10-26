Az örök elegancia lábbelije: legszebb őszi lovaglócsizmák

Ismét itt az ősz és mi már alig vártuk a szoknyás-csizmás szetteket, ezért olyan klasszikus, minőségi lovaglócsizma-gyűjteményt készítettünk, amiben olyan darabok szerepelnek, amik nem csupán idén, hanem még sok év múlva is trendi alapdarabok lesznek.
A 10 leggyönyörűbb klasszikus lovaglócsizma idén ősszel
Nézzük a listát, amin azért igen borsos árú lábbelik is szerepelnek, de ne feledd, a bőr az egyik, legstrapabíróbb anyag, úgyhogy egyszer kell egy remek, minőségi darabba befektetned, utána már csak elő kell venned évről évre. Soha nem jártál lovagolni? Nem számít, ezekkel a darabokkal úgy fogsz kinézni az utcán vonulva, mintha minden héten lóversenyekre jártál volna 10 éves korod óta. Hiszen a lovaglócsizmáknak az egyik előnye, hogy felvéve máris old money stílusú lehet az egész outfitted. Lássuk, hogy melyik lovaglócsizmák csavarták el a fejünket idén ősszel!
- BOSS bőrcsizma
Fényes felületű, kapcsos fekete lovaglócsizma, ami örök kedvenced lesz, nem csak idén, hanem még húsz év múlva is. Vastagabb szárának köszönhetően azokra is jó lesz, akiknek kicsit szélesebb a vádlijuk.
- Ralph Lauren csizma
Kívül-belül puha bőrből készült klasszikus lovaglócsizma. A csizma vonalai időtálló szépségűek, amik a divat részét képezik már 80 éve. Ha olyan csizmát keresel, ami tényleg mindig trendi marad, akkor ez a tökéletes választás.
- PULL&BEAR fekete csizma
Csodaszép és elérhető árú alapdarab, amiket remekül kombinálhatsz idén ősszel is. Válassz mellé egy csinos egyenesszárú, pliszírozott vagy tweed szoknyát, természetesen meleg harisnyával.
- Clara Barson csizma
Fekete, csatos lovaglócsizma, aminek különlegessége, hogy oldalt végigfut egy gumis rész. Ennek köszönhetően könnyebb belebújni a vastagabb lábfejű nőknek is. A gumírozott rész abban is szerepet játszik, hogy tökéletesen simuljon az ember lábára a csizma, így nem fog lötyögni és elállni sem.
- Gino Rossi csizma
Roppant egyszerű, de nagyszerű sikkes darab. Olyan összeállításokhoz válaszd, amiben szintén megjelenik egy kis arany csillogás, akárcsak a − csizmán −, hogy kiemeld a lábbeli különlegességét.
- Anna Field csizma
Ha az ősz csizma lenne, akkor biztosan ez a fényes felületű, gesztenyebarna mutatós darab szeretne lenni. Mindenképp úgy alakítsd össze az outfittedet, hogy érvényesülni tudjon ez a csizma, vagyis válassz hasonló barna táskát és viselj csupán két színből álló szettet.
- Magassarkú csizma
Ha szeretnél egy kicsit nőiesebb csizmát választani, akkor dönts emellett a nem túl magas, de pont csinos darab mellett. Az irodába sem lesz túl kirívó és egy esti buliban sem fáj majd benne a lábad.
- Ralph Lauren csizma
Ez a Ralph Lauren csizma kiköpött úgy néz ki, mintha a lovagolópályán épp most szálltál volna le kedvenc hátasodról. Ha nem szeretnél kompromisszumokat, nem szeretnél semmilyen modern extrázást, akkor ez egy nagyszerű klasszikus kincs lesz számodra.
- Caprice lovaglócsizma
Ezt az elragadó, barna darabot azért fogod nagyon szeretni, mert idén a legtrendibb szín a barna, így sok ruhát, kabátot, táskát találsz majd ilyen színben. A különlegessége pedig az, hogy a felső része velúrbőr, így nagyon dekoratív módon két textúrával is játszhatsz a kabátok és kiegészítők (táskák) kiválasztásánál.
- Barna szarvasbőr csizma
Vadító csokibarna csizma, ami kívül szarvasbőr, belül báránybőr, úgyhogy fagy tutira nem éri majd a lábad. Megfelelő impregnáló spray-kkel egész ősszel és télen a hóban is viselheted, mert nem fog beázni.