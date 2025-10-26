„Ne ringasd, mert elkényezteted!” – Ezek a legborzalmasabb gyereknevelési tanácsok a történelemből

Úgy tűnik, hogy a múlt századokban is szerettek tanácsokat osztogatni az anyáknak azzal kapcsolatban, hogyan neveljék a gyereküket. Ezek az útmutatások ma már bizarrnak tűnek, néhány közülük pedig egyenesen veszélyes. Nézzük, milyen gyereknevelési javaslatokat kaptak annak idején az anyák.

Forrás: ullstein bild

Gyereknevelési tanácsok, amiket bár ne javasolt volna senki

A szülők ma is kapnak kéretlen tanácsokat – elég egy séta a játszótéren vagy egy bevásárlás a sarki boltban, és máris akad valaki, aki pontosan tudni véli, mit, hogyan és mikor kellene csinálni. Ez a történelem során sem volt másként, ugyanis már akkor is voltak olyan jóakarók, akik folyamatosan beleszóltak a gyereknevelésbe. Lássuk a legborzalmasabb nevelési tanácsokat a történelemből!

Jennifer Traig, az Act Natural: A Cultural History of Misadventures in Parenting című könyvében arról ír, hogy 1970 előtt nem igazán voltak olyan gyereknevelési elvek, mint manapság. A szülők többnyire a hagyományokra, a babonákra és a „jóakarók” útmutatásaira hagyatkoztak – az eredmény pedig sokszor inkább bizarr volt, mint hasznos.

Egy 1878-as tanácsadó könyv arra azólítja fel az anyákat, hogy ne adjanak gint a baba hasfájásának enyhítése céljából, ami arra enged következtetni, hogy ez addig gyakori és megszokott eset volt.

Olyan iratok is fennmaradtak 1749-ből, amik arra sarkallják a szülőket, hogy öltöztessék át őket rendszeresen. Ezekkel a tanácsokkal abszolút egyet is értünk és még szerencse, hogy akadt egy olyan figyelmes orvos, aki megosztotta a véleményét ezzel kapcsolatban. Most pedig lássuk azokat az egyáltalán nem követendő, teljesen káros tanácsokat, amik jobb, ha soha nem hangzottak volna el!

Ne szoptasd a gyereked azzal a mérgezett anyatejjel!

Egy 1877-ben megjelent, Advice to a Wife című könyvben arról írnak az orvosok, hogy kilenc hónapos kora után már ne sokáig szoptassák az anyák a gyereküket, mert azzal komoly károkat is okozhatnak.

Akkoriban ugyanis elterjedt hiedelem volt, hogy a szorongó vagy bánatos anya negatív gondolatait „átadhatja” a tejjel, amivel lelki bajokat okozhat a babának – sőt, az anyánál akár vakságot is előidézhet.

Ma már tudjuk, hogy az anyatej nagyon fontos a csecsemők fejlődéséhez.