Ha egészséges reggelire vágysz, amelyet gyorsan és egyszerűen is elkészíthetsz, akkor ne is keresd tovább, mivel a smoothie lesz a tökéletes választás! A turmixok ráadásul könnyen variálhatók, és ha ügyesen válogatjuk össze az alapanyagokat, akkor nemcsak táplálóak lehetnek, de segíthetnek a fogyásban is.

Az interneten rengeteg különféle smoothie receptet találhatunk, de mi magunk is kikísérletezhetjük a számunkra megfelelő változatot. Egy korábbi cikkünkben már összegyűjtöttük azokat a trükköket és tippeket, amelyekkel bárkiből turmixmágus válhat. Ha kíváncsi vagy, hogyan lehet remek és egészséges reggeli, tízórai, uzsonna vagy nasi, és hogyan válthat ki akár egy főétkezést is a smoothie, akkor kattints ide a hasznos tanácsokért!

Ha viszont a már bejáratott receptek érdekelnek, azok a turmixok, amelyek fitten tartják a hírességeket, akkor a lenti lista neked készült!

Reese Witherspoon

A Doktor Szöszi-filmek sztárja az utóbbi években nemcsak romkomjaival, hanem saját könyvklubjával is nevet szerzett magának. Reese Witherspoont azonban a remek olvasnivalók mellett azért is érdemes követni, mivel elfoglalt színészként, feleségként és családanyaként is jut ideje saját magára. A nagy rohanásban kifejlesztette saját turmixreceptjét, amelyet csak összedob és már viheti is magával munkába menet. A recept alapját barát- és kolléganőjétől, Kerry Washingtontól kapta, miután Reese megkérdezte tőle, mitől olyan csodálatosan szép a bőre?

Hozzávalók: spenót, római saláta, szárzeller, alma, banán, citromlé, körte, kókuszvíz ízlés szerint

Kiegészítő: fehérjepor, mandulavaj, lenmag

Kourtney Kardashian

A legidősebb Kardashian-lány is a reggeli smoothie-ra esküszik, ám nem bonyolítja túl a receptet. A rohanós reggeleken vélhetően neki sincs sok ideje arra, hogy a konyhában szöszmötöljön, ezért csak beledob három dolgot a turmixgépbe, és mire ötig elszámol, már kész is a tápláló reggeli. Egy lezárható pohárba töltve akár menet közben is megihatjuk Kourtney avokádós smoothie-ját, amelyhez kell még kókusztej, az édes ízről pedig vagy két evőkanál méz, vagy két szem datolya gondoskodik. A datolya azért is jó választás, mivel remek gyógyír a bélpanaszokra és hosszú időre biztosítja a teltségérzetet.

Hozzávalók: 1 db érett, hámozott avokádó, kókusztej, méz vagy datolya

Jenna Dewan

Channing Tatum egykori felesége, a színész-táncosnő Jenna Dewan a hagyományos, nehéz reggelik helyett egy gyors smoothie-val kezdi a napot. A Step Up-filmek sztárja évekkel ezelőtt hagyott fel a klasszikus reggelikkel és a napindítóként fogyasztott turmix nemcsak feltölti energiával, de a bőre is feszesebb, egészségesebb lett. Dewan reggelije tele van vitaminokkal, antioxidánsokkal, tehát egészséges, méregtelenít és ezáltal segíti a fogyást, mindemellett pedig rengeteg fontos tápanyagot is tartalmaz.

Hozzávalók: római saláta, spenót, kígyóuborka, szárzeller, alma, banán, körte, citromlé, spirulina, víz

Jennifer Aniston

A Jóbarátok sztárja egy olyan turmixra esküszik, amely nemcsak hosszú ideig eltelít, de magas fehérje- és antioxidánstartalma miatt egyszerre segíti az izomépítést és gyorsítja a zsírégetést. A fenti receptekkel ellentétben Aniston smoothie-ja nem zöld és sokkal inkább tűnik édességnek, mint egészséges reggeli italnak. De ez a recept is bebizonyítja, hogy nem csak az az egészséges, ami zöld! Aniston egy különleges összetevőt, kollagénport is ad a turmixhoz, amely azonban nem található meg minden háztartásban, így akár ki is hagyható a receptből.

Hozzávalók: mandulatej, kakaópor, banán, cseresznye, fehérjepor, spenót, mandulavaj, jégkocka és egy pici fahéj

+ Nick Jonas

Nemcsak a nők, hanem bizony a férfiak is előszeretettel fogyasztják a turmixokat, shake-eket. A Jonas Brothers formáció tagja régen is odafigyelt magára, ám azután kezdett el igazán keményen és tudatosan edzeni, hogy szerepet kapott a ketrecharcosokról szóló Kingdom című sorozatban. Az edzések utáni proteinshake-ek mellett előszeretettel iszik smoothie-t is, és a neten fellelhető ezerféle ízvariáció közül az almás pite jött be neki a legjobban. Ahogy a recept neve is elárulja, ez a turmix egy igazi desszert, és ez lehet a tökéletes reggeli az édesszájúak számára.

Hozzávalók: fagyasztott banán, alma, kókuszjoghurt, rizsital, kesudió, szerecsendió, fahéj és reszelt gyömbér