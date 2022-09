Bár általában probléma nélkül fogyaszthatjuk ezeket az élelmiszereket, előfordulhat, hogy bizonyos körülmények között súlyos mellékhatásokat okoznak, melyek az ember életét is veszélyeztethetik.

Burgonya

A történelem hajnalán sajnos sokan haltak bele a növény nem megfelelő részeinek fogyasztásába. A burgonya virágából keletkező termés, illetve a zöld növényi részek nagy mennyiségben tartalmaznak szolanint, egy rendkívül mérgező glikoalkaloidot. A napon vagy erős fényben tárolt krumplikon megjelenő csírák, illetve a bezöldült gumók is tartalmazzák ezt a vegyületet, mely lokálisan izgatja a nyálkahártyát, a felszívódást követően pedig a központi idegrendszert megtámadva agyödémát, kómát és görcsöket okozhat.

Amennyiben nincs más, a helyenként bezöldült vagy kicsírázott krumplit is elfogyaszthatod, ha vastagon meghámozod, a csírákat eltávolítod, illetve bő vízben megfőzöd a gumókat.

Kesudió

Ez az ízletes dióféle napjaink egyik legnépszerűbb élelmiszeralapanyaga, illetve sokak kedvenc rágcsálnivalója. A boltokban találkozhatsz pirított és natúr formájával is, de az utóbbi elnevezés nem a termés nyers mivoltáról árulkodik. A hámozott kesut fogyasztás előtt mindenképpen szükséges hőkezelni, hogy a héjából származó urusiolmaradványok deaktiválódjanak. Ez a vegyület, mely a mérges szömörcében is megtalálható, a bőrrel érintkezve allergiás reakciót, egyúttal súlyos esetben halált is okozhat.

Szerecsendió

Kis mennyiségben rengeteg ételünk elengedhetetlen hozzávalója, míg nagyobb adagban hallucinációkat, hányingert, bódultságot, sőt, rohamokat is előidézhet. Már két teáskanálnyi fűszer egy adagban történő elfogyasztása is kiválthatja ezeket a tüneteket a miriszticin nevű vegyületnek köszönhetően, melyet egyébként rovarölőként is alkalmaznak.

Az elmúlt években kezdett terjedni a videómegosztókon a Nutmeg Challenge, azaz a szerencsendió-kihívás, melynek keretében a felhasználók nagy mennyiségű szerencsendiót fogyasztanak el, általában folyadékba keverve – volt, aki egy egész fűszeresüvegnyit öntött fehérjeshake-jébe. Rengetegen kerültek kórházba emiatt az ostoba trend miatt, a hatóságok pedig folyamatosan igyekeznek eltávolítani a már feltöltött és újonnan felkerülő, témába vágó videókat az internetről.

Alma

Ne félj, nem a finom, egészséges gyümölcshús tartalmaz mérgeket, csupán a magjai, melyekben megtalálható az amigdalin nevű vegyület. Ez az anyag az emésztőnedvekkel érintkezve hidrogén-cianidra, vagyis ciánra bomlik, mely már kis mennyiségben is halált okoz. (A végzetes adag emberek esetében 1,5 milligramm cián egy kilogramm vérben.)

Pontosan nem meghatározható, hogy ez az adag hány mag elfogyasztása által kerül a szervezetbe, hiszen soha nem a teljes amigdalinmennyiség alakul át ciánná egy-egy darabból. A magokat ráadásul szét kell zúzni ahhoz, hogy a toxinok kioldódhassanak belőlük, tehát ha véletlenül egészben lenyeltél egy-két szemet, valószínűleg semmi bajod nem lesz.

Csillaggyümölcs

Aki imád kísérletezni az egzotikus gyümölcsökkel és zöldségekkel, bizonyára mindig örömmel fogadja az élelmiszerláncok szezonális egzotikumait. Ilyen a csillaggyümölcs, más néven karambola is, melyet itthon leginkább dekorációként használnak különféle desszertek elkészítésénél.

Ugyan a karambola rendkívül egészséges, vesebetegek számára azonban nem ajánlott a fogyasztása, ugyanis magas oxálsavtartalma révén kellemetlen, extrém esetben végzetes mellékhatásokat is okozhat. Közéjük tartozik az álmatlanság, a csuklás, a nyugtalanság, az izomgyengeség, a tudatzavar, a különböző rohamok, illetve a szív- és légzőrendszeri bántalmak.

