Pihe-puha kötött pulcsik, amikben úgy érzed magad, mintha egy meleg pokrócba lennél csavarva

Szeretnéd, hogy bárhova is mész, az a puha meleg vegyen körbe, mint otthon, a kanapédon, pokrócba bugyolálva? Olyan kötött pulóvereket mutatunk, amikkel pont ezt érezheted.

Kötött pulóver, ami egész nap beburkol a melegével.

Forrás: Getty Images Europe

Az ősz legfontosabb alapdarabja: a kötött pulóver

Sosem mennek ki a divatból és a kedvenc őszi sorozatszereplőidtől kezdve a kolléganőiden át, mindenkit ilyenben fogsz látni ebben az évszakban. Lássuk a listát, amin azok a darabok kaptak helyet, amikbe azonnal beleszerettünk!

Ezeket a kötött pulóvereket szerezd be idén

1. zalando.hu Even&Odd Pulóver - dark brown 13 490 Ft 2. PULL&BEAR STRIPED QUARTER - Pulóver - blue denim 10 995 Ft 3. reserved.com Csavart mintás pulóver 12 995 HUF 4. stradivarius.com Kombinált kötött pulóver 11,995 Ft 5. hm.com Lyukmintás kötött pulóver 10 995 Ft 6. gap.hu Kötött pulóver 28 990 Ft 7. stradivarius.com Magas nyakú, kötött pulóver 10,995 Ft 8. reserved.com Bordázott kötésű garbó 15 995 HUF 9. hm.com Csavartmintás pulóver magas nyakkal 7 995 Ft 10. zalando.hu PULL&BEAR Pulóver - dark blue 10 995 Ft

1. Even&Odd Pulóver − Termék elérhetősége: Zalando, 13 490 Ft

Magas nyakú kötött garbó, amit több színben is megtalálsz. Van belőle világoskék, fehér, barna, fekete, fehér, rózsaszín és bordó is, úgyhogy mindenki megtalálhatja a bőrtónusához legmegfelelőbbet.

Egy ilyen garbónak az előnye, hogy nem szükséges nagy sállal vacakolnod, mert kellően melegen tartja a nyakad.

2. PULL&BEAR STRIPED QUARTER Pulóver − Termék elérhetősége: Pull&Bear, 10 995 Ft

100% pamut pulcsi, ami divatos mintájú, ráadásul egy olyan cipzárrésszel van ellátva, amitől hanyag eleganciát sugall a viselője. Egyenesszárú farmerrel és egy csinos ballonkabáttal olyan szettet állíthatsz össze, ami örökké klasszikus marad.

3. Csavart mintás pulóver Termék elérhetősége − Reserved, 12 995 Ft

Ha Rory Gilmore, a Szívek szállodája című sorozat főszereplője szavazhatna, egészen biztosan erre a pulcsira tenné le a voksát. Letisztult, minimalista szín és szabás csavart mintával. Szuper választás otthonra is, de az irodában sem fognak kinézni, ha ezt viseled.

4. Kombinált kötött pulóver − Termék elérhetősége: Stradivarius, 11 995 Ft

Ez a sikkes pulóver azoknak lesz a kedvence, akik kicsit hétköznapinak tartják a kötött dolgokat és szeretnék valamivel feldobni a szettet. A szolidan kilógó inggallér egyedivé és hivatalosabbá alakítja a pulcsit. Kombináld szövetnadrággal, vagy elegáns farmerrel, és mindennap járhatsz ebben az irodába.

5. Lyukmintás kötött pulóver − Termék elérhetősége: H&M, 10 995 Ft

Ez a bájos darab kicsit kilóg a sorból, hiszen egyedi mintája van, valamint kicsit lazább a szövése, ami miatt nem tart annyira melegen, viszont a stílusa mindenért kárpótol. Az outfitthez válassz egy cuki szoknyát és hagyd, hogy érvényesüljön a pulóver csodás mintája. Van belőle zöld és sötétszürke változat is.