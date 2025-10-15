Pihe-puha kötött pulcsik, amikben úgy érzed magad, mintha egy meleg pokrócba lennél csavarva

Szeretnéd, hogy bárhova is mész, az a puha meleg vegyen körbe, mint otthon, a kanapédon, pokrócba bugyolálva? Olyan kötött pulóvereket mutatunk, amikkel pont ezt érezheted.
Az ősz legfontosabb alapdarabja: a kötött pulóver
Sosem mennek ki a divatból és a kedvenc őszi sorozatszereplőidtől kezdve a kolléganőiden át, mindenkit ilyenben fogsz látni ebben az évszakban. Lássuk a listát, amin azok a darabok kaptak helyet, amikbe azonnal beleszerettünk!
Ezeket a kötött pulóvereket szerezd be idén
1. Even&Odd Pulóver − Termék elérhetősége: Zalando, 13 490 Ft
Magas nyakú kötött garbó, amit több színben is megtalálsz. Van belőle világoskék, fehér, barna, fekete, fehér, rózsaszín és bordó is, úgyhogy mindenki megtalálhatja a bőrtónusához legmegfelelőbbet.
Egy ilyen garbónak az előnye, hogy nem szükséges nagy sállal vacakolnod, mert kellően melegen tartja a nyakad.
2. PULL&BEAR STRIPED QUARTER Pulóver − Termék elérhetősége: Pull&Bear, 10 995 Ft
100% pamut pulcsi, ami divatos mintájú, ráadásul egy olyan cipzárrésszel van ellátva, amitől hanyag eleganciát sugall a viselője. Egyenesszárú farmerrel és egy csinos ballonkabáttal olyan szettet állíthatsz össze, ami örökké klasszikus marad.
3. Csavart mintás pulóver Termék elérhetősége − Reserved, 12 995 Ft
Ha Rory Gilmore, a Szívek szállodája című sorozat főszereplője szavazhatna, egészen biztosan erre a pulcsira tenné le a voksát. Letisztult, minimalista szín és szabás csavart mintával. Szuper választás otthonra is, de az irodában sem fognak kinézni, ha ezt viseled.
4. Kombinált kötött pulóver − Termék elérhetősége: Stradivarius, 11 995 Ft
Ez a sikkes pulóver azoknak lesz a kedvence, akik kicsit hétköznapinak tartják a kötött dolgokat és szeretnék valamivel feldobni a szettet. A szolidan kilógó inggallér egyedivé és hivatalosabbá alakítja a pulcsit. Kombináld szövetnadrággal, vagy elegáns farmerrel, és mindennap járhatsz ebben az irodába.
5. Lyukmintás kötött pulóver − Termék elérhetősége: H&M, 10 995 Ft
Ez a bájos darab kicsit kilóg a sorból, hiszen egyedi mintája van, valamint kicsit lazább a szövése, ami miatt nem tart annyira melegen, viszont a stílusa mindenért kárpótol. Az outfitthez válassz egy cuki szoknyát és hagyd, hogy érvényesüljön a pulóver csodás mintája. Van belőle zöld és sötétszürke változat is.
6. Kötött pulóver − Termék elérhetősége: GAP, 28 990 Ft
Erre a halvány rózsaszín szépségre elég csak ránézni, és azonnal láthatjuk, hogy kényelmes és puha, miközben melegen is tart. Ha szereted a minőségibb ruhadarabokat, akkor ez a neked való pulcsi.
7. Magas nyakú, kötött pulóver − Termék elérhetősége: Stradivarius, 10 995 Ft
Laza szabású, magas gallérú pihe-puha pulcsi, aminek többféle színváltozata is van: zöld, barna, fehér és kék. Ez egy olyan alapdarab lehet az ősszel és télen is, amit le sem akarsz majd venni.
Viseld egy selyem szoknyával vagy farmerrel alkalomhoz illően.
8. Bordázott kötésű garbó − Termék elérhetősége: Reserved, 15 995 Ft
Ha te nem olyan csajszi vagy, aki csak pasztellt és sötét árnyalatokat mer viselni, akkor válaszd ezt a narancsszínű pulcsit. Garantáltan egész nap mosolyogva viseled majd.
9. Csavart mintás pulóver, magas nyakkal − Termék elérhetősége: H&M, 7 995 Ft
Klasszikus fehér pulóver, ami elsőre nem tűnik annyira különlegesnek, viszont hidd el, ez egy jolly joker. Bármihez viselheted, mindennel jól fogsz kinézni benne. Bőrdzsekivel és bakanccsal egy vagányabb outfit része lehet, míg egy szövetkabáttal és tűsarkú csizmával megnyerően sikkes lehetsz benne.
10. PULL&BEAR Pulóver − Termék elérhetősége: Zalando, 10 995 Ft
Kék-sárga csíkos pulcsi a laza hétköznapokra. Kora ősszel farmerkabáttal, később ballonkabáttal, majd bőrdzsekivel is kombinálható. Egy stílusos tornacipővel és egy vagány farmerrel máris kész a legmelegebb és legpuhább rohangálós szett.
