Világsztárok, akik kikotyogták, hogy a partnerük méretes szerszámmal barkácsol

Taylor Swift tudja hogyan kell a fél világot féltékennyé tenni: nem elég, hogy néhány héttel ezelőtt egy romantikus lánykérés keretében gyűrű került az ujjára, még a Wood című számából azt is megtudhattuk, hogy Travis Kelce milyen nagy és erős a hálószobában. Azt gondolhatnánk, hogy ritka, hogy egy világsztár ennyire egyértelműen elárulja, hogy mekkora a partnere családi ékszere, de kiderült, hogy már több filmcsillag és énekes is utalt rá, hogy mennyire elégedett a szerelme adottságaival.
Taylor Swift mellett számtalan híresség kotyogott már ki intim titkokat
- 1. Taylor Swift
Taylor Swift a Wood című számában a vőlegénye bizonyos testrészét egy masszív mamutfenyőhöz hasonlította, később pedig olyan sorokat is olvashattunk a dalszövegben, mint hogy „rögtön észreveszem, ha egy kemény szikla közelít felém// A te varázspálcád törte meg az átkomat." Mi ez, ha nem egyértelmű utalás arra, hogy Travis Kelce-nek nincs miért szégyenkeznie?
- 2. Julia Roberts
Talán maga az A-listás színésznő sem gondolta volna, hogy egyszer az intim titkok kikotyogása miatt fog egy listán szerepelni Taylor Swifttel. A valóság azonban az, hogy néhány nappal az énekesnő vallomása után a színésznőnek is kicsúszott a száján egy elég egyértelmű elszólás. A HuffPost szúrta ki, hogy Roberts egy interjú során arról beszélt, hogy milyen hibátlan adottságokkal rendelkezik a férje, Danny Moder.
Ha az a kérdés, hogy egy tízes skálán mennyire szeretek ölelkezni, akkor azt mondom, hogy én egy 10/10-es ölelkezőszörnyeteg vagyok. Hála istennek pedig egy szintén 10-eshez mentem feleségül. Mondjuk a férjemről azt tudni kell, hogy minden téren 10/10
- nevette el magát sejtelmesen a Micsoda nő sztárja.
- 3. Ariana Grande
A témában legtöbben talán Ariana Grande pikáns vallomását ismerik. Történt ugyanis még 2018-ban, hogy az énekesnő azelőtt szakított a vőlegényével, Pete Davidsonnal, mielőtt kijött volna az új száma, amit neki írt. Egy izgatott rajongó pedig megkérdezte Arianát, hogy milyen hosszú a Pete Davidson − mármint a címszereplőről szóló dal − az énekesnő pedig szándékosan félreértette a kérdést.
„Nem tudom, körülbelül úgy 25 centiméter. Basszus, félreértettem, a dal úgy egy kicsivel hosszabb mint egy perc" - árulta el a megdöbbentően intim részleteket az énekesnő.
- 4. Janice Dickinson esete Liam Neesonnel
Janicet a legtöbben az America's Next Top Model című sorozatból ismerhetik, azt azonban kevesen tudják róla, hogy néhány évtizeddel ezelőtt romantikus kapcsolatban állt Liam Neesonnel. Egy 2006-os interjú során pedig kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, hogy mekkora csupasz pisztollyal rendelkezik a filmsztár.
Olyan volt, mintha egy hatalmas ásványvizes palack esett volna ki a nadrágjából. A föld megremegett. Emlékszem, hogy lenyeltem a nyelvemet, annyira sokkos állapotba kerültem. Ez még jóval azelőtt történt, hogy híres lett volna
- árulta el a színésznő. A Liam Neeson férfiasságáról szóló pletykák régóta visszatérő elemei a bulvármédiának, korábban egy hollywoodi hírességek méreteivel foglalkozó cikkünkben lapunk is beszámolt róla, hogy előkelő helyet foglal el a hollywoodi mérettáblázatban Neeson.
- 5. Gwyneth Paltrow és a hollywoodi hálószobatitkok
Szomorú híreink vannak Ben Affleck számára: az exe szerint nem volt rossz vele a hancúrozás, de Brad Pitt-tel volt a legjobb az intim együttlét. 2023-ban egy interjú során maga Gwyneth Paltrow vallotta be, hogy ha választania kellene, hogy a két exe közül kivel volt jobb az ágyban, akkor a szőke félistent választaná. Ezután azonban arra is utalt, hogy Ben Afflecknek megvannak az adottságai ahhoz, hogy kiváló legyen vele a paplanakrobatika, csupán az érzelmek Brad felé billentették a mérleg nyelvét:
Braddel nagyon működött a kémia közöttünk. Érted, életed szerelmével csak tökéletes lehet az együttlét. Aztán jött Ben, aki technikailag és adottságilag kiváló partner volt... El sem hiszem, hogy a lányom egyszer meghallgatja ezt az interjút
- kotyogta ki a színésznő nevetve. Azt már csak félve merjük megemlíteni, hogy Ben Affleck a már említett táblázat első helyén áll a filmesek között. Úgy látszik, hogy többen is megerősíthetik, neki van a legnagyobb padlizsánja Hollywoodban.