Világsztárok, akik kikotyogták, hogy a partnerük méretes szerszámmal barkácsol

Taylor Swift tudja hogyan kell a fél világot féltékennyé tenni: nem elég, hogy néhány héttel ezelőtt egy romantikus lánykérés keretében gyűrű került az ujjára, még a Wood című számából azt is megtudhattuk, hogy Travis Kelce milyen nagy és erős a hálószobában. Azt gondolhatnánk, hogy ritka, hogy egy világsztár ennyire egyértelműen elárulja, hogy mekkora a partnere családi ékszere, de kiderült, hogy már több filmcsillag és énekes is utalt rá, hogy mennyire elégedett a szerelme adottságaival.

Taylor Swift nem titkolja, hogy mennyire nagy és erős Travis Kelce a hálószobában

Forrás: Getty Images North America

Taylor Swift mellett számtalan híresség kotyogott már ki intim titkokat

1. Taylor Swift

Taylor Swift a Wood című számában a vőlegénye bizonyos testrészét egy masszív mamutfenyőhöz hasonlította, később pedig olyan sorokat is olvashattunk a dalszövegben, mint hogy „rögtön észreveszem, ha egy kemény szikla közelít felém// A te varázspálcád törte meg az átkomat." Mi ez, ha nem egyértelmű utalás arra, hogy Travis Kelce-nek nincs miért szégyenkeznie?

Taylor Swift és Travis Kelce

Forrás: GC Images

2. Julia Roberts

Talán maga az A-listás színésznő sem gondolta volna, hogy egyszer az intim titkok kikotyogása miatt fog egy listán szerepelni Taylor Swifttel. A valóság azonban az, hogy néhány nappal az énekesnő vallomása után a színésznőnek is kicsúszott a száján egy elég egyértelmű elszólás. A HuffPost szúrta ki, hogy Roberts egy interjú során arról beszélt, hogy milyen hibátlan adottságokkal rendelkezik a férje, Danny Moder.

Ha az a kérdés, hogy egy tízes skálán mennyire szeretek ölelkezni, akkor azt mondom, hogy én egy 10/10-es ölelkezőszörnyeteg vagyok. Hála istennek pedig egy szintén 10-eshez mentem feleségül. Mondjuk a férjemről azt tudni kell, hogy minden téren 10/10

- nevette el magát sejtelmesen a Micsoda nő sztárja.

Julia Roberts és Daniel Moder

Forrás: Getty Images Europe

3. Ariana Grande

A témában legtöbben talán Ariana Grande pikáns vallomását ismerik. Történt ugyanis még 2018-ban, hogy az énekesnő azelőtt szakított a vőlegényével, Pete Davidsonnal, mielőtt kijött volna az új száma, amit neki írt. Egy izgatott rajongó pedig megkérdezte Arianát, hogy milyen hosszú a Pete Davidson − mármint a címszereplőről szóló dal − az énekesnő pedig szándékosan félreértette a kérdést.