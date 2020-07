Harry herceg és Meghan 2016-ban egy vakrandin ismerkedett meg, és szinte rögtön egymásba szerettek. Eleinte titkolták kapcsolatukat, majd többszöri lebukás után, nyilvánosságra hozták, hogy egy párt alkotnak.

A legújabb könyv szerint, amely a királyi család titkait fedi fel Katalin óvatosságra intette akkoriban Harryt. A hercegné szerint ugyanis az amerikai színésznő egy teljesen más világban élt, más kultúrában nevelkedett, és úgy vélte, nem lesz könnyű neki alkalmazkodni a családhoz. Szerinte Harry elhamarkodta a dolgokat, és nem hagyott elég időt Meghannek a beilleszkedésre.

A könyv szerzői, Dylan Howard és Andy Tillett azt mondják, Harrynek rosszul esett, hogy Katalin így gondolkodik. Ráadásul Vilmos is leült vele beszélgetni, és hasonló véleményen volt: nem biztos, hogy jól döntött Harry, kérte, ne kapkodják el az esküvőt – írta a Daily Mail.

A herceg azonban fülig szerelmes volt Meghanbe, és senkire sem hallgatott. Most viszont úgy tűnik, a hercegi párnak mégis igaza volt, hiszen Meghan nem tudott beilleszkedni, ezért is költöztek Amerikába.