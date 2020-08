Valaki imádja, valakinek pedig még a szőr is feláll a hátán, ha azt hallja, hogy sushi. Ritka az olyan ember, akinek nincs határozott – pozitív vagy negatív – véleménye erről az igazán megosztó ételről. De vajon ismerjük-e igazán?

A sushi eredeteA sushi (ejtsd: szusi) japán ételtípus, voltaképpen főtt, ecetes rizs, amelyet autentikusan hallal vagy valamilyen tengeri herkentyűvel tálalnak. Az eredeti receptúra viszont egyáltalán nem hasonlít a ma sushi néven ismert ételhez, mivel akkoriban a rizst csak azért tekerték a hal köré, hogy megkapják az úgynevezett umamit, ami a japánoknál az ötödik fő íz a sós, keserű, savanyú és édes után. Így igazából a rizst meg sem ették, csupán az erjesztett halat.



A mai sushik típusaiA modern sushi már nem egyenlő az erjesztett hallal, sőt a különféle sushik legfontosabb és közös elemévé pont a főtt rizsvált, amit hajdanán meg sem ettek a japánok.

Lássuk akkor a legnépszerűbb fajtákat, és hogy mi mit takar.

Nigiri

A nigiri kézzel formált rizshenger, amelynek tetején vékonyra vágott feltét csücsül, például lazac, tonhal, füstölt angolna, kagyló, de akár édes rántotta, spárga is lehet. Utóbbiakat általában noriból (szárított algalap) készült csíkkal rögzítik a rizshez.

Manapság a nigirik tetejére kerülhet libamáj, kaviár, cukorborsó vagy akár avokádó is, így aki nincs kibékülve a tenger gyümölcseivel az is bátran próbálkozhat ezekkel a kevésbé extrém változatokkal.

Maki

A maki az a forma, amely a legtöbb embernek beugrik, ha azt hallja, hogy sushi. Ez ugyanis az a bizonyos klasszikus tekercs, amelyet az elkészítést követően 6 vagy 8 kis korongra szelnek fel. Általában a belsejében található a töltelék, amelyet rizs vesz körül, s az egészet vékony norilap borít.

Vastagabb formája a futomaki, ebben egyszerre 2-3 típusú töltelék is található, így az átmérője is jóval vastagabb, mint a sima makiké.

Nyugaton szintén kedvelt változata az uramaki, azaz a kifordított sushi, ennél a típusnál a tölteléket veszi körbe a nori és erre kerül a rizsréteg, amely pluszban kap egy borítást, mondjuk szezámmagot, vékonyra szeletelt lazacot vagy avokádót.

Sashimi

A sashimi egy kissé kakukktojás ebben a történetben, mert bár a legtöbb sushit kínáló étteremben megtalálható, igazából ez az ételfajta nem is sushi. A különféle sushikban ugyanis az a közös, hogy mindegyikben található rizs, míg a sashimiból pont ez hiányzik. A sahimi tehát nyers hús – leginkább tonhal vagy lazac -, amelyet meghatározott méretű és vastagságú szeletekre vágnak attól függően, hogy mi az alapanyag és milyen sashimi készül: vékony, szögletes vagy szál szelet. Ezt a típust általában művészien elrendezik a tányéron, és ha főételnek szolgálják fel, akkor rizzsel és a szokásos kiegészítőkkel tálalják.

A sushi Magyarországon sokak szemében még mindig elég bizarr étel, holott akadnak olyan változatai is, amelyek már kifejezetten az európai vagy éppen a magyar ízlésnek megfelelően lettek kialakítva, ilyen például a budapest tekercs, ebbe ugyanis panko csirkemellet (hasonló a rántott csirkéhez) tekernek, de az omlettes vagy zöldséges verziókat is bátran kipróbálhatják azok is, akik idegenkednek a különféle tengeri herkentyűktől.