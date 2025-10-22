Őszi shopping utak: ezekbe a városokba menj a barátnőiddel új göncöket beszerezni

Ha szeretnél egy kicsit kiszakadni a rohanó hétköznapokból, és a barátnőiddel töltenél egy tartalmas hétvégét, akkor figyelj, mert mutatunk három minden igényt kielégítő helyszínt. Azért ezekbe a városokba szervezz barátnős shopping utakat, mert az alábbi helyszíneken nemcsak vásárolgatni, hanem kulturálódni vagy wellnessezni is tudsz. Lássuk a legalkalmasabb helyszíneket egy őszi, barátnős csavargáshoz!

Ezekbe a városokba menj ősszel shoppingolni

A barátnőiddel őszi kirándulást terveztek? A következő 3 szuper lehetőségekkel rendelkező várost Budapesttől egy gyors repülőúttal eléritek.

Milyen szempontoknak szerint válogattunk ezeket a helyeket?

A legjobb üzletek legyenek a sétálóutcáikon. Ne legyenek túl távol, vagyis az utazás férjen bele egy maximum háromnapos hétvégébe. Legyen lehetőség wellnessközpontban a feltöltődésre. Szép parkokkal legyenek tele, hogy hangulatos őszi táj vegyen titeket körül. Lehessen kulturálódni, tehát legyenek múzeumok és koncertek, ha már belefáradtatok a vásárolgatásba.

Nézzük, a legmegfelelőbb városokat, ahol csodálatos élmény lesz a vásárolgatás!

London

London meseszép ősszel: utcái olyanok, mintha a Harry Potter varázsvilágában sétálnánk. Azért tökéletes választás egy őszi bevásárlókörútra, mert a leghíresebb vásárló utcája, az Oxford Street közel 2 km-en keresztül tart. Az utca nagyjából 300 üzlete évi 200 millió turistát szolgál ki lelkesen. Ebben a városban mindenki megtalálja, amit keres: ha az igazán extra, luxusholmikat szereted, akkor az exkluzív Harrods áruházat ajánljuk, ha viszont inkább a kézműves vagy antik tárgyakért vagy oda, akkor keresd fel a Camden Marketet vagy a Covent Gardent. Kicsit szünetelnél a vásárlások között? Kifejezetten érdemes London parkjaiban sétálni ősszel, mivel édes mókusokat etethetsz miközben a természetet csodálod. Egy kétnapos túrába a vásárlások mellé beférnek a legnépszerűbb látnivalók, mint a BigBen, a Tower és a Buckingham-palota.