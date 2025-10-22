Őszi shopping utak: ezekbe a városokba menj a barátnőiddel új göncöket beszerezni

Ha szeretnél egy kicsit kiszakadni a rohanó hétköznapokból, és a barátnőiddel töltenél egy tartalmas hétvégét, akkor figyelj, mert mutatunk három minden igényt kielégítő helyszínt. Azért ezekbe a városokba szervezz barátnős shopping utakat, mert az alábbi helyszíneken nemcsak vásárolgatni, hanem kulturálódni vagy wellnessezni is tudsz. Lássuk a legalkalmasabb helyszíneket egy őszi, barátnős csavargáshoz!
Ezekbe a városokba menj ősszel shoppingolni
A barátnőiddel őszi kirándulást terveztek? A következő 3 szuper lehetőségekkel rendelkező várost Budapesttől egy gyors repülőúttal eléritek.
Milyen szempontoknak szerint válogattunk ezeket a helyeket?
- A legjobb üzletek legyenek a sétálóutcáikon.
- Ne legyenek túl távol, vagyis az utazás férjen bele egy maximum háromnapos hétvégébe.
- Legyen lehetőség wellnessközpontban a feltöltődésre.
- Szép parkokkal legyenek tele, hogy hangulatos őszi táj vegyen titeket körül.
- Lehessen kulturálódni, tehát legyenek múzeumok és koncertek, ha már belefáradtatok a vásárolgatásba.
Nézzük, a legmegfelelőbb városokat, ahol csodálatos élmény lesz a vásárolgatás!
London
London meseszép ősszel: utcái olyanok, mintha a Harry Potter varázsvilágában sétálnánk. Azért tökéletes választás egy őszi bevásárlókörútra, mert a leghíresebb vásárló utcája, az Oxford Street közel 2 km-en keresztül tart. Az utca nagyjából 300 üzlete évi 200 millió turistát szolgál ki lelkesen. Ebben a városban mindenki megtalálja, amit keres: ha az igazán extra, luxusholmikat szereted, akkor az exkluzív Harrods áruházat ajánljuk, ha viszont inkább a kézműves vagy antik tárgyakért vagy oda, akkor keresd fel a Camden Marketet vagy a Covent Gardent. Kicsit szünetelnél a vásárlások között? Kifejezetten érdemes London parkjaiban sétálni ősszel, mivel édes mókusokat etethetsz miközben a természetet csodálod. Egy kétnapos túrába a vásárlások mellé beférnek a legnépszerűbb látnivalók, mint a BigBen, a Tower és a Buckingham-palota.
Este pedig próbáljátok ki a helyiek kedvelt kocsmáiban a gin tonikot, ami az egyik leghíresebb brit ital.
Bécs
Olyan közeli helyet kerestek a barátnőiddel, ahova akár kocsival is könnyedén „kiugorhattok”? Látogassatok el Bécsbe, ahol a közel 4 km hosszú Mariahilferstrassen sétálhattok végig egészen a Múzeum negyedtől a Műszaki Múzeumig. Idén korán elkezdenéd a karácsonyi ajándékvásárlást? Ezen a forgalmas, üzletekkel teli utcán biztosan megtalálod a legjobb meglepetéseket az összes családtagodnak. Ha pedig beszereztetek mindent, irány a Belvedere vagy a Schönbrunn kastély, este pedig jöhet egy jól megérdemelt bécsi szelet aranygaluskával vagy Sacher-szelettel.
Megfáradt tagjaitokkal hazaindulás előtt mindenképp térjetek be a nagyszerű minőségű termálvizekkel teli wellnessfürdőkbe, hogy újult erővel térhessetek vissza hétfőn a munkába.
Milánó
Milánó egy csodás választás, ha egy rövid, de tartalmas hétvégét szeretnél a barátnőiddel, amiből nem zökkent ki semmi, és ahol nyugodtan vásárolgathatsz. Milánóban az elegáns Galleria Vittoro Emanuele épületegyüttes ad helyet az üzleteknek. Ez a fedett sétálóutca azért is előnyös, mert nem kell tartanotok attól, hogy az őszi eső tönkreteszi a frizurátokat. A „Milánó szalonjának” nevezett hely a Milánói dóm mellett helyezkedik el, így még kulturálódni is lesz lehetőségetek.
Este szürcsöljetek el egy Aperolt és menjetek el a helyi operaházba, a Scalába, ahol fergeteges, igazi olaszos hangulatban tölthetitek az éjszakát egy olasz operát nézve.
Megjött a kedved az utazáshoz? Irány a csoportchat, és szervezzétek le gyorsan az utat a barátnőiddel!