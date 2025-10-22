Furcsa ajánlat: premier előtt láthatja Emma Stone új filmjét, aki kopaszra borotválja a fejét

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Getty Images Europe
Rideg Léna
2025.10.22.
Kopasz rajongók lepték el a mozitermeket. Emma Stone divatot teremt?

Ahogy arról korábban mi is hírt adtunk, az egész világot sokkolta Emma Stone külseje, a színésznő ugyanis egy szerep miatt megvált ikonikus vörös hajától. Los Angelesben szokatlan ajánlattal rukkolt elő egy mozi: ingyenjegyet adnak a Bugonia című film premier előtti vetítésére, abban az esetben, ha a rajongók kopaszon érkeznek, vagy az előcsarnokban hajlandóak leborotválni a fejüket.

Emma Stone a Bugonia című film miatt borotválta kopaszra a fejét.
Emma Stone a Bugonia című film miatt borotválta kopaszra a fejét.
Forrás: Getty Images Europe

Emma Stone kopaszsága divatot teremt?

Bár a felhívás elsőre morbidnak hangzik, a Los Angeles-i moziban hosszú sorokban álltak azok, akik a hajukat leborotválva akartak részt venni a premier előtti vetítésen -írja a Routers. A Bugonia című film pénteken kerül bemutatásra néhány kiválasztott moziban, majd október 31-én az egész Egyesült Államokban.

A mozi előcsarnokában felállított "fodrászat" óriási népszerűségnek örvendett, az egyik rajongó, a 29 éves Matthew Lopez így fogalmazott:

 „Szinte úgy éreztem, mintha én is részese lennék a történetnek “

Emma Stone kopaszsága tehát úgy tűnik, LA-ben divatot teremt, mi pedig izgatottan várjuk, hogy kis hazánkban is bemutassák új filmjét.

