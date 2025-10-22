Nicole Scherzinger edzője elárulta a sztár nappaliban is elvégezhető 7 lépéses edzésprogramját

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 22., szerda

2025.10.22.
Ha szükségünk van egy kis motivációra az edzéshez, Nicole Scherzingerre bármikor számíthatunk: az ő tökéletes teste láttán ugyanis máris sokkal egyszerűbb felvennünk a futócipőnket!

Nicole Scherzinger személyi edzője végre felfedte az énekesnő évtizedes titkát. 

BGUK_1411416 - Various, UNITED KINGDOM - Celebrities seen in this celebrity social media photo posted via Instagram!! Pictured: Nicole Scherzinger *UK Clients - Pictures Containing Children Please Pixelate Face Prior To Publication*,Image: 397324490, License: Rights-managed, Restrictions: *** HANDOUT image or SOCIAL MEDIA IMAGE or FILMSTILL for EDITORIAL USE ONLY! * Please note: Fees charged by Profimedia are for the Profimedia's services only, and do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright or License in the material. Profimedia does not claim any ownership including but not limited to Copyright or License in the attached material. By publishing this material you (the user) expressly agree to indemnify and to hold Profimedia and its directors, shareholders and employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), or any causes of action or allegation against Profimedia arising out of or connected in any way with publication of the material. Profimedia does not claim any copyright or license in the attached materials. Any downloading fees charged by Profimedia are for Profimedia's services only. * Handling Fee Only ***, Model Release: no, Pictured: Nicole Scherzinger
Nicole Scherzinger tökéletes testtel dicsekedhet
Forrás:  Profimedia

7 napos otthoni edzésterv Nicole Scherzinger edzőjétől

Vannak azok a sztárok, akik tehetségesek, vannak, akik „csak” gyönyörűek és ott van Nicole Scherzinger, aki a kettő tökéletes keveréke, de annyira, hogy nem tudjuk, hogy az előadásai közben a többoktávnyi hangterjedelmére vagy a tökéletesen lapos hasára koncentráljunk inkább. 

A 47 éves énekesnő tónusos alakja minden, amire valaha vágytunk, és úgy tűnik, imáink végre meghallgattattak, ugyanis az edzője, Paolo Mascitti megosztotta a Hollywood Life magazinnal Nicole Scherzinger edzéstervét, amit akár a nappalidban is egyszerűen elvégezhetsz. 

Ez a program az egész testet átmozgatja és semmilyen eszközre nincs szükséged hozzá. 

A gyakorlatsor: 

1. Plank vállérintéssel 

Vedd fel a plank pozíciót, feszítsd be a has- és fenékizmaidat, majd a jobb kezeddel érintsd meg a bal válladat, tartsd ki három másodpercig, majd cserélj oldat. Minden oldalra 15 ismétlést csinálj. 

2. Szumóguggolás

Állj csípőszéles terpeszbe, kulcsold össze elől a kezeidet, majd guggolj le amire mélyen csak tudsz úgy, hogy közben a fenekedet hátra tolod és befeszíted. Ismételd meg lassan, 15-ször. 

3. Guggolásból ugrás

Állj csípőszéles terpeszbe, guggolj le, majd azonnal ugorj fel amilyen magasra csak tudsz úgy, hogy közben befeszíted a hasadat és a farizmaidat. Ismételd meg 20-szor. 

4. Kommandózás

Ereszkedj le plankbe, nyújtsd ki az egyik kezedet, majd a másikat, aztán pedig vissza egyesével. Közben tartsd egyenesen a csípődet és húzd hátra a lapockáidat. Oldalanként 15 ismétlést végezz. 

5. Kitörés hátra 

Állj egyenesen kis terpeszbe, a karjaid legyenek a tested mellett. A jobb lábaddal lépj hátra kitörésbe, majd vissza a kezdőpozícióba. Ismételd meg mindkét lábaddal 15-ször. 

6. Ugró kitörés 

Az előző gyakorlatot ismételd meg mindkét lábadra 15-ször úgy, hogy a kitörés után a magasba ugrasz, és úgy cserélsz lábat. 

