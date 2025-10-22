Nicole Scherzinger edzője elárulta a sztár nappaliban is elvégezhető 7 lépéses edzésprogramját

Nicole Scherzinger személyi edzője végre felfedte az énekesnő évtizedes titkát.

Nicole Scherzinger tökéletes testtel dicsekedhet

Forrás: Profimedia

7 napos otthoni edzésterv Nicole Scherzinger edzőjétől

Vannak azok a sztárok, akik tehetségesek, vannak, akik „csak” gyönyörűek és ott van Nicole Scherzinger, aki a kettő tökéletes keveréke, de annyira, hogy nem tudjuk, hogy az előadásai közben a többoktávnyi hangterjedelmére vagy a tökéletesen lapos hasára koncentráljunk inkább.

A 47 éves énekesnő tónusos alakja minden, amire valaha vágytunk, és úgy tűnik, imáink végre meghallgattattak, ugyanis az edzője, Paolo Mascitti megosztotta a Hollywood Life magazinnal Nicole Scherzinger edzéstervét, amit akár a nappalidban is egyszerűen elvégezhetsz.

Ez a program az egész testet átmozgatja és semmilyen eszközre nincs szükséged hozzá.

A gyakorlatsor:

1. Plank vállérintéssel

Vedd fel a plank pozíciót, feszítsd be a has- és fenékizmaidat, majd a jobb kezeddel érintsd meg a bal válladat, tartsd ki három másodpercig, majd cserélj oldat. Minden oldalra 15 ismétlést csinálj.

2. Szumóguggolás

Állj csípőszéles terpeszbe, kulcsold össze elől a kezeidet, majd guggolj le amire mélyen csak tudsz úgy, hogy közben a fenekedet hátra tolod és befeszíted. Ismételd meg lassan, 15-ször.

3. Guggolásból ugrás

Állj csípőszéles terpeszbe, guggolj le, majd azonnal ugorj fel amilyen magasra csak tudsz úgy, hogy közben befeszíted a hasadat és a farizmaidat. Ismételd meg 20-szor.

4. Kommandózás

Ereszkedj le plankbe, nyújtsd ki az egyik kezedet, majd a másikat, aztán pedig vissza egyesével. Közben tartsd egyenesen a csípődet és húzd hátra a lapockáidat. Oldalanként 15 ismétlést végezz.

5. Kitörés hátra

Állj egyenesen kis terpeszbe, a karjaid legyenek a tested mellett. A jobb lábaddal lépj hátra kitörésbe, majd vissza a kezdőpozícióba. Ismételd meg mindkét lábaddal 15-ször.

6. Ugró kitörés

Az előző gyakorlatot ismételd meg mindkét lábadra 15-ször úgy, hogy a kitörés után a magasba ugrasz, és úgy cserélsz lábat.