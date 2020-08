Meghan Markle és Harry herceg kiválása a brit királyi családból eddig is nagy port kavart, de úgy látszik nem tud elülni a szerelmespár körüli botrány, amit egyre inkább duzzaszt az is, hogy a körülöttük lévő hajcihő ellenére sokkal népszerűbbnek bizonyulnak, mint a makulátlan életet élő Kate Middleton és Vilmos herceg.

A Daily Star információ alapján a brit királynő sem gondolta volna, hogy a volt sussexi hercegi pár nagyobb népszerűségnek fog örvendeni, mint a cambridge-i hercegi pár.

A Chanel 5 brit tévécsatorna királyi dokumentumfilmjében esett szó arról, hogy Meghanék népszerűsége mellett attól is tart a királyi család, hogy a Szabadság nyomában c. könyv megjelenése miatt az ő a hírnevük is csorbulni fog.

Szó esett Meghan és Harry legutóbbi nyilvános megjelenéséről is a mountbatteni zenei fesztiválon, amit úgy tartanak számon, hogy az volt az utolsó alkalom, amikor a házaspár utoljára hercegi párként szerepelt ország-világ előtt, ahol szemmel látható volt, hogy mennyire meghatotta Meghant és Harryt mikor a közönség nagy tapssal és ovációval köszöntötte őket, ez biztosan számukra is egy emlékezetes esemény marad.