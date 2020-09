MENEDÉK

Ősszel a hőmérséklet alacsonyabb, és bár napközben meleg van, éjszaka már most 10 fok alá hűl a levegő. Ha négylábú kedvenced kint alszik a szabadban, mindenképp biztosíts neki megfelelő védelmet: ahogy nyáron hűsítő párnát használunk, folyamatosan vizezzük a kutyusok helyét vagy bundájukat, és ügyelünk arra, hogy hideg, tiszta víz legyen egész nap kutyánk előtt, úgy a hideg idő beálltával is figyelnünk kell arra, hogy a kültéren élő kutyusok számára biztosítva legyen a megfelelő védelem, legalább egy kutyaház, vagy a ház egy picike szeglete,ahova szélsőséges időjárás esetén behúzódhatnak. Ha jönnek a fagyos éjszakák, figyelj arra, hogy kutyusod befagyott vizét cseréld! Ha benti kutyusod van, akkor is körültekintőnek kell lenned.

A benti kutyák könnyedén felfázhatnak a nedves fűben mászkálva, így miután elvégezte a dolgát az udvaron, alaposan töröld meg a lábát, vagy ha kell, hajszárítóval szárítsd meg, egy felfázás ugyanis sokszor csak antibiotikumos kúrával orvosolható. A kistestű kutyáknak érdemes kutyaruhát is vásárolni, ezek ugyanis amellett, hogy cukik, hasznosak lehetnek!

GOMBÁK, PENÉSZ, BAKTÉRIUMOK

Ebben az évszakban talán az a legszebb, amikor a lehullott őszi falevelek beszínezik a tájat. Érdemes azonban figyelni a színes avarra, és eltakarítani, ugyanis számtalan gondot okozhat. A leveleken olyan baktériumok tanyázhatnak, amik a szervezetbe kerülve hasmenést és hányást okozhatnak, így ügyelj rá, hogy kutyusod ne vegye a szájába és ne nyalogassa a faleveleket.

Ősszel számtalan mérgező növény bújik ki a földből, beleértve a gombákat, amelyek között vannak mérgezőek is, illetve nem szabad megfeledkezni a gyomnövények kiirtására használt veszélyes anyagokról sem, amit a kutyusok előszeretettel nyalogatnak. A gombák az őszi esők megjelenésével nőnek ki a földből, és sokszor megbújnak az avar alatt. Bár ezt mi nem látjuk, kutyusaink egy pillanat alatt kiszagolják, és szempillantás alatt meg van a baj. Gondosan ügyelj arra, hogy négylábúd ne egyen a gombából, és ha lehet, ne is érintkezzen vele. Annak ellenére, hogy a legtöbb gomba nem mérgező, van néhány fajta, ami halálos is lehet számukra. Nem csak a földből kinövő gomba veszélyes. Mivel az őszi, rohadásnak indult levelek is megfelelő környezetet biztosítanak a gombáknak és penésznek, amik a főleg a fák alatt, faarönkökön tanyáznak, ezekre is gondosan ügyelni kell, pláne ha kirándulni megyünk kedvencünkkel.

VEGYSZEREK, MÉRGEK

Az év ezen szakában sokan használnak növényvédő szereket. Ez különösképp akkor lehet veszélyes, ha valaki más kertjében mászkál a kutyád, vagy sétálni viszed. Az egerek, patkányok elfogására sokan csapdákat helyeznek ki, de vannak, akik erősebb szerekkel, méreggel irtják őket. Sokszor hallani a híradóban, hogy a kártevők helyett ártatlan háziállatok esnek áldozatul, így felelős gazdiként mindig járj nyitott szemmel! Ha kutyád mérget evett, hamar mutatkoznak a tünetek. Erre utalhat a gyengeség, a habos, esetenként véres nyál, az alacsony testhőmérséklet és a remegés. Ha úgy véled, kutyád mérget evett, azonnal vidd állatorvoshoz, különben végzetes lehet!

A veszélyes anyagoknál muszáj megemlíteni a fagyálló folyadékot is. Azok az autótulajdonosok, akik az utcán, vagy az udvaron parkolnak, gyakran hagynak maguk után fagyálló foltokat. Ügyelj rá, hogy kutyusod véletlenül se igyon pocsolyából, hiszen nem tudhatod, nem került-e bele a mérgező anyagból is, ha pedig otthon tárolsz ilyen, és ehhez hasonló mérgező anyagot, zárd el a kutyád elől!

BOLHÁK, KULLANCSOK

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy kedvenceinket az év minden napján védeni kell a kullancsok és a bolhák ellen. Bár egész évben jelen vannak, a tavaszi és az őszi szezonban a legaktívabbak, ugyanis ők is a hűvösebb időben érzik igazán jól magukat. Vásárolj kullancs elleni készítményt, és rendszeresen nézd át a bundáját!