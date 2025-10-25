Sportember és popdíva egyben — Íme Dua Lipa kábító alakjának titka

Dua Lipa az elmúlt hónapokban nagyvilági, világutazó életmódjával vált népszerűvé. A popdíva szinte minden héten másik országban nyaral és turnéját is lazasággal kezeli. Az énekesnő nemcsak érzéki hangjáról és fellépéseiről, de tökéletesen izmos testéről is híres. Nézd meg milyen titkokat árult el Dua Lipa a fitneszrutinjáról!

Dua Lipa pilates rutinja

Forrás: Profimedia

Dua Lipa a Vouge-nak adott interjújában elárulta, hogy bár sokat ugratják azzal, hogy állandóan nyaralni van, mindenhol tartja magát az edzésrutinjához. Mindegy melyik országban van és milyen időszakban, Dua mindig elvégzi a napi mozgásrutinját, ami nem más, mint a reformer pilates.

Dua Lipa és a pilates története

Az énekesnő nemrégiben jelentette be, hogy alapítója és kreatív igazgatója lett Amerika legismertebb pilatesmárkájának. Sőt még azt is megtudhattuk az interjúból, hogy Dua Lipa volt az első Európában, akinek ettől a márkától lett otthoni pilatesgépe. „Imádom a tudatot, hogy kigördülök az ágyból, és egyből ráléphetek az otthoni gépemre – mondta akkor az énekesnő.

Az interjúban a popsztár arról, hogy miért a pilatest választotta, így nyilatkozott:

Szeretem, hogy azonnali eredményeket látok. Számomra ez az erőnléti edzés egyik legjobb formája.

A 30 éves énekesnő arról is beszámolt, hogy mivel sokat van talpon, sokat koncertezik, és mindezek közben általában magassarkúban van, kiemelten fontos számára a törzsi és mély izmok erősítése. Ha erős a törzsed, akkor erős a derekad is, és ez nagyon sokat segít, amikor táncolsz, és nagyon sokáig vagy talpon– emelte ki az énekesnő. Dua Lipa azt tanácsolja mindenkinek, hogy ne gondoljuk túl a mozgást, válasszunk egy jó lejátszási listát, és azt csináljuk, amit igazán élvezünk. Arra is felhívja a figyelmet, hogy a sportolás nagyon jól kitisztítja az elménket, így nem csak testileg, de mentálisan is elengedhetetlen.

Dua Lipa szeptemberben meglepetés órát tartott egy helyi pilatesstúdióban. Az edzésre érkezőknek fogalmuk sem volt róla, hogy a popdíva fogja tartani az órájukat. A lenti videóban láthatod, hogy milyen gyakorlatokat végeztetett az ikonikus énekesnő.