Sportember és popdíva egyben — Íme Dua Lipa kábító alakjának titka

sztár dua lipa pilates
Popdíva és izompacsirta egyetlen kábító testben! Dua Lipa exkluzív betekintést nyújtott fitneszrutinjába, és még a titkait is elárulta! Nézd meg, hogyan lepte meg rajongóit egy pilatesórán!

Dua Lipa az elmúlt hónapokban nagyvilági, világutazó életmódjával vált népszerűvé. A popdíva szinte minden héten másik országban nyaral és turnéját is lazasággal kezeli. Az énekesnő nemcsak érzéki hangjáról és fellépéseiről, de tökéletesen izmos testéről is híres. Nézd meg milyen titkokat árult el Dua Lipa a fitneszrutinjáról!

Dua lipa pilates
Dua Lipa pilates rutinja
Forrás: Profimedia

Dua Lipa a Vouge-nak adott interjújában elárulta, hogy bár sokat ugratják azzal, hogy állandóan nyaralni van, mindenhol tartja magát az edzésrutinjához. Mindegy melyik országban van és milyen időszakban, Dua mindig elvégzi a napi mozgásrutinját, ami nem más, mint a reformer pilates. 

Dua Lipa és a pilates története

Az énekesnő nemrégiben jelentette be, hogy alapítója és kreatív igazgatója lett Amerika legismertebb pilatesmárkájának. Sőt még azt is megtudhattuk az interjúból, hogy Dua Lipa volt az első Európában, akinek ettől a márkától lett otthoni pilatesgépe. „Imádom a tudatot, hogy kigördülök az ágyból, és egyből ráléphetek az otthoni gépemre – mondta akkor az énekesnő. 

Az interjúban a popsztár arról, hogy miért a pilatest választotta, így nyilatkozott:

Szeretem, hogy azonnali eredményeket látok. Számomra ez az erőnléti edzés egyik legjobb formája.

A 30 éves énekesnő arról is beszámolt, hogy mivel sokat van talpon, sokat koncertezik, és mindezek közben általában magassarkúban van, kiemelten fontos számára a törzsi és mély izmok erősítése. Ha erős a törzsed, akkor erős a derekad is, és ez nagyon sokat segít, amikor táncolsz, és nagyon sokáig vagy talpon– emelte ki az énekesnő. Dua Lipa azt tanácsolja mindenkinek, hogy ne gondoljuk túl a mozgást, válasszunk egy jó lejátszási listát, és azt csináljuk, amit igazán élvezünk. Arra is felhívja a figyelmet, hogy a sportolás nagyon jól kitisztítja az elménket, így nem csak testileg, de mentálisan is elengedhetetlen.

Dua Lipa szeptemberben meglepetés órát tartott egy helyi pilatesstúdióban. Az edzésre érkezőknek fogalmuk sem volt róla, hogy a popdíva fogja tartani az órájukat. A lenti videóban láthatod, hogy milyen gyakorlatokat végeztetett az ikonikus énekesnő.

@bustle If I wasn’t motivated before, I sure as h*ll am now! #DuaLipa ♬ TRAINING SEASON x DONT STOP THE MUSIC by Adamusic - Adamusic

Így készült fel Angelina Jolie Lara Croft ikonikus szerepére: brutális terhelésnek volt kitéve

Így készült Angelina Jolie a Lara Croft filmre!

A dühös edzés csodája: így űzheted el a stresszt egy koncerttel felérő tombolással

A stresszes mindennapokban egyre többen keresnek alternatív módokat az érzelmi terhek levezetésére.

Új fitnesztrend, ami lassítja az öregedést: ez a 30 perces japán gyaloglás

Nem szeretsz edzőterembe járni, de nem akarsz lemondani az egészségről? Próbáld ki a japán gyaloglást: 30 perc, ami felturbózza a tested és a lelked.

 

