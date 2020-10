Az Őrség zömében Nyugat-Magyarországon, kisebb részben a szlovéniai Muravidéken található tájegység. Nevét onnan kapta, hogy a honfoglaló magyarok őrállókat telepítettek ide az ország nyugati kapujának védelmére. Ez a vidék Magyarország legnyugatibb csücske. Az erdőkkel borított dombos Őrség nagyon népszerű kirándulási célpont, ugyanis a természetimádók és a népi hagyományok iránt érdeklődők is megtalálják azt, amiben örömüket lelik errefelé. Bár már itt az ősz, októberben sincs késő ahhoz, hogy kirándulj egyet ezen a varázslatos helyen. Ha az Őrségben tervezel egy hétvégét eltölteni, nem fogsz csalódni.

Az Őrségi Tájvédelmi Körzetből 2002. március 1-jén hozták létre Magyarország tizedik nemzeti parkját, az Őrségi Nemzeti Parkot, amely magába foglalja az Őrséget, a Vendvidéket, a Rába folyó völgyét és Szentgyörgyvölgy környékét, ahol számos tanösvényen túrázhatunk. A parkhoz tartozó alatt álló tájegység jellegzetes falvai máig őrzik az ősi „szeres" településformát, amelyet a községek nevükben is megőriztek. Ha azonban nem csak túrázni szeretnél, mutatjuk, mit érdemes a kirádulás során megnézni.

Az Őrség központja, Őriszentpéter

Az Őrség kulturális és idegenforgalmi központja, mondhatni "fővárosa" Őriszentpéter. Egész évben látogatható a Rezgőnyár tanösvény mellett található árpád-kori templom, amely Őriszentpéter legrégebbi épülete, még a 13. század elején épült.

megnézheted a 16. századi téglaégetőt is, amelynek maradványait a nyolcvanas években tárták fel, és eredeti formájában helyreállították. Az 1500-as években több ilyen kemence is működött Magyarországon, máig azonban csak egyet találtak meg. A kemence fölé az Országos Műemlék Felügyelőség védőépületet húzott.

A Csörgőalma gyümölcsöskertben az Őrségben honos gyümölcsfajtákat mutatják be az oda látogatóknak. A kert gyümölcsfái vegyi kezelés nélküli hozzák a terméseiket. A névadó csörgőalma októberre beérő, de nem télálló alma, amelynek nagy magházában rázáskor éretten zörögnek-csörögnek a magjai.

Szalafő: Pityerszer

A hét, jellegzetes őrségi településből, szerből álló Szalafő Pityerszer nevű része tulajdonképpen egy egészen egy kicsi skanzen. Különlegessége, hogy más skanzenekkel ellentétben itt az épületek máig az eredeti helyükön vannak. Megnézheted, hogyan építkeztek egykor, és a korabali háztartási eszközöket és a különféle szakmák szerszámait is megtalálod itt.

Magyarszombatfa, a fazekasok hazája

Ha érdekel az agyagozás, a fazekasság, akkor a te kedvenc őrségi településed Magyarszombatfa lesz. Ebben a falucskában sok évszázados hagyománya van a fazekas mesterségnek (ahogy nevezik: gerencsérségnek), jelenleg 15-20 fő gyakorolja.

A községben található fazekasház 1790-ben épült, zsúpfedeles, döngölt padlójú parasztház. A házban egykor fazekas család lakott. Itt látható a fazekas múzeum gyűjteménye.

Vadása-tó

Az Őrség és Hegyhátszentjakab nevezetessége a Vadása-tó. Ma már nemcsak a megyében, hanem országszerte híres, kirándulók, turisták, fürdőzők és horgászok is felkeresik. Tiszta vizét 12 forrás táplálja. A 200 méter széles, 350 méter hosszú tó a nyári hónapokban a kirándulók kedvelt helye, de ősszel és tavasszal is csodálatos, de egy havas téli napon is lenyűgöző az erdő és a víz találkozásának szépsége. A Vadása-tó tulajdonképpen két tóból áll. A kisebb vízfelületű, újabb tó vadregényes, sűrű erdő közepén fekszik, vízéből tuskók állnak ki.