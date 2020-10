Mi az első és legfontosabb, ha eldöntöttük, hogy kiskutyák szeretnénk? Hogya, milyen szempontok szerint válasszunk fajtát?

Talán a legfontosabb, hogy felmérjük, hogy a következő 1-2 évtizedre, milyen kutyával szeretnénk együtt élni. Sokat fogunk vele sétálni, kirándulni? Szeretnénk valamilyen kutyás sportot űzni? A nagymamának kell társnak? Nagyon nem mindegy, hogy milyen kutyát viszünk haza. Az emberek hajlamosak küllem, vagy egy filmben, reklámban látott élmény alapján választani. Ne facebook rajongói oldalakon tájékozódjunk, hanem profi tenyésztőknél, oktatóknál vagy a kiszemelt fajtából olyan gazdáknál, akik harmóniában élnek a kutyájukkal. Ők el fogják mesélni, hogy mennyire könnyű vagy nehéz elérni ezt az idilli állapotot. Jó, ha a kutya habitusa harmonizál a gazdáéval. A fajta megismerésén túl figyelembe kell venni, hogy az egyedek is nagyon különbözőek lehetnek. Érdemes kölyök-tesztet csinálni, ha lehet, akkor ezt is szakember segítségével. A menhelyről befogadott kutyák esetében is elég pontosan megítélhető a jellem és a temperamentum.

Mi a legfontosabb dolog, amit már a kutya megérkezése előtt meg kell tennünk?

Érdemes kinézni a kutyasulit, kutyaovit, hogy a kötelező oltások után mielőbb közösségbe vihessük és elkezdhessük tanítani. Ezen kívül egy, a felnőtt méretéhez választott box vagy szobakennel beszerzése is nagyon hasznos lehet.

Mire kell odafigyelni a kutya nevelésénél már az első napoktól?

Az első pillanattól kezdve szükséges, hogy a kutya tudjon pihenni, egyedül lenni, ezzel megelőzhetjük a szeparációs szorongás kialakulását. Kerüljük a kutyapelenka használatát, ritmizáljuk inkább a wc-zést. Evés, ivás, ébredés és játék után egyből vigyük ki, így pillanatok alatt elérhető a szobatisztaság. Használjuk ki a "szivacs korszakot" és menjünk vele kölyök tanfolyamra, illetve ahova csak lehet vigyük magunkkal. A kölyökkori szocializáció kulcsfontosságú, ilyenkor elképesztő sebességgel képesek megismerni a világot, kizárni a nem releváns ingereket.

Milyen szabályokat kell felállítani a kutya számára?

Kell, hogy legyen olyan terület, ahova nem mehet be a kutya (pl. kanapé, konyha, hálószoba). Kell, hogy tudjam úgy csinálni a dolgom, hogy a kutya nem zavar közben, ha én azt nem akarom. Nekem kell megszabni, hogy egy program, pl. séta vagy játék mikor kezdődik és mikor ér véget.

Kölyökkorban nagyon óvatosan kell kezelni a gátlást és ezzel a szabályokat is, hisz a kutya abban a korban van, amikor fel kell fedeznie a világot, vagyis figyelmen kívül kell hagynia a gátlásokat. Ettől még szabályokra szükség van, de egy felnőtt kutyáknál alkalmazott technika maradandó károkat okozhat. Ilyenkor a szabályokat inkább tanulás, magyarázás oldalról ismertetjük meg a kiskutyánkkal. A Tükör Módszer rendszerében komplex segítséget kaphatunk a kölyökkutyánk megfelelő neveléséhez.

Mire jó a kutyaovi? Érdemes-e elvinni oviba a kiskutyát? Miben segít? Mennyi idős kortól ajánlott?

Amint megvannak az oltásai menjünk vele oviba. Ez a szocializációs közeg nagyon fontos, hiszen itt tanul meg kommunikálni a fajtársakkal, kitapasztalja, hogy hogyan lehet konfliktusokat megoldani és ügyesedik a játék, futkosás által. Emellett a tanulás alapjait is elsajátítja és gazdával való kötődés megerősödéséhez is remek feladatokat kapnak.

Mik a legnagyobb problémák/bűnök, amiket a gazdik elkövetnek a kutya nevelése közben?

Az egyik legnagyobb probléma, ha a gazdik engedik, hogy a kutya állítson fel szabályokat a családdal szemben. Elnézik a kisebb agressziós jelzéseket, amiből később nagy baj is lehet. Nem szocializálják a kutyájukat, így az később nem tud egészségesen kommunikálni a többiekkel, a konfliktushelyzetekre nagyon szűk megoldási készlettel rendelkezik, extrém félelemmel vagy agresszióval reagál.

El lehet-e rontani a kutya személyiségét rossz neveléssel? Ki lehet-e küszöbölni vagy javítani a rossz beidegződéseket a kutyáknál?

Nagyon el lehet rontani akaratlanul is a kutya viselkedését, ha nem vesszük észre azokat a jeleket, amire mindenképp reagálnunk kell, hogy ne erősödjenek fel. Sok családi kedvenc kerül hozzánk rehabilitációra, ahol a család a legnagyobb szeretetben, de tudtukon kívül agresszióra tanították a kutyát, ami 1-2 év alatt el is vezetett a harapásig. A másik véglet, amikor a kutya extrém félelemmel vagy épp katatóniával reagál, mert nem érti a gazdát és a világot. Innen is van visszaút, de ez hatalmas energiát igényel ahhoz képest, hogy az elején elég lett volna néhány hónapig kutyasuliba járni, hogy gondtalanul éljenek a kutyával.